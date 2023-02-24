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Algısı canlı yayında çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı: "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu geçiştirdi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Algısı canlı yayında çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı: Neyse bakarız sonra diyerek konuyu geçiştirdi

İYİ Partili Koray Aydın, katıldığı canlı yayında, deprem bölgesinde yaşanan yağma olayları üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. 1999 depremi ile asrın felaketini kıyaslayan Aydın, "O dönemde yağma olmadı, haberi bile yapılmadı" iddiasında bulundu. Aydın'ın algı çalışması canlı yayında çürütüldü. İşte Aydın'ın görünce neye uğradığını şaşırdığı ve "Neyse bakarız sonra" diyerek geçiştirdiği o haberler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, Türkiye tek yürek olup yaraları sarmak için kolları sıvarken muhalefet siyasi yağmacılığa girişti.

6'lı koalisyonun liderleri enkaz üzerinde adeta miting yaparken yardımcıları da sosyal medyada ve televizyon kanallarında manipülasyonları sürdürüyor.

İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN CANLI YAYINDA FENA PATLADI

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, deprem bölgesinde yağmacılığa soyunan alçaklar üzerinden dahi siyaset yapmaya kalkıştı.

"99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ

1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "İlk günlerde yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela ben 99 depreminde bunların hiç bir tanesi haber olarak bile olmadı." dedi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.

Programın ilerleyen dakikalarında Ersoy'a seyirciler tarafından gönderilen gazete küpürlerini gösterilmesi sonrası Aydın şekilden şekile girdi.

HABERLER GÖSTERİLİNCE ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

Sunucu, "Bu arada yağma olduğuna dair haberler var efendim yağma olmuş çok olmuş." dedi.

Aydın, "Yok yok öyle bir şey yok. Haberi kim getirdi size. Haberi atanlar görevli olan kişiler. Sosyal medyadan atıyorlar. Sonra bakarsınız söylersiniz. Gazetenin küpürünü bulursaniz söylersiniz." diyerek yaşananları geçiştirmeye çalıştı.

Sunucu Ersoy gazetenin küpürünü gösterince yüz ifadeleri değişen Koray Aydın "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu değiştirdi.

İŞTE KORAY AYDIN'IN YOK DEDİĞİ O HABERLER

Koray Aydın'ın yok dediği o haberleri ahaber.com.tr arşivden çıkardı;

23 Ağustos 99 yağma haberi;

24 Ağustos 99 yağma haberi;

Yağmacılara 20 yıl hapis başlıklı haber;

1999 depremi sonrası mağazaların yağmalandığını anlatan bir başka haber;

Algısı çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı ALGISI ÇÜRÜYEN KORAY AYDIN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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