Algısı canlı yayında çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı: "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu geçiştirdi
İYİ Partili Koray Aydın, katıldığı canlı yayında, deprem bölgesinde yaşanan yağma olayları üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. 1999 depremi ile asrın felaketini kıyaslayan Aydın, "O dönemde yağma olmadı, haberi bile yapılmadı" iddiasında bulundu. Aydın'ın algı çalışması canlı yayında çürütüldü. İşte Aydın'ın görünce neye uğradığını şaşırdığı ve "Neyse bakarız sonra" diyerek geçiştirdiği o haberler...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, Türkiye tek yürek olup yaraları sarmak için kolları sıvarken muhalefet siyasi yağmacılığa girişti.
6'lı koalisyonun liderleri enkaz üzerinde adeta miting yaparken yardımcıları da sosyal medyada ve televizyon kanallarında manipülasyonları sürdürüyor.
İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN CANLI YAYINDA FENA PATLADI
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, deprem bölgesinde yağmacılığa soyunan alçaklar üzerinden dahi siyaset yapmaya kalkıştı.
"99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ
1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "İlk günlerde yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela ben 99 depreminde bunların hiç bir tanesi haber olarak bile olmadı." dedi.
Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.
Programın ilerleyen dakikalarında Ersoy'a seyirciler tarafından gönderilen gazete küpürlerini gösterilmesi sonrası Aydın şekilden şekile girdi.
HABERLER GÖSTERİLİNCE ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ
Sunucu, "Bu arada yağma olduğuna dair haberler var efendim yağma olmuş çok olmuş." dedi.
Aydın, "Yok yok öyle bir şey yok. Haberi kim getirdi size. Haberi atanlar görevli olan kişiler. Sosyal medyadan atıyorlar. Sonra bakarsınız söylersiniz. Gazetenin küpürünü bulursaniz söylersiniz." diyerek yaşananları geçiştirmeye çalıştı.
Sunucu Ersoy gazetenin küpürünü gösterince yüz ifadeleri değişen Koray Aydın "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu değiştirdi.
İŞTE KORAY AYDIN'IN YOK DEDİĞİ O HABERLER
Koray Aydın'ın yok dediği o haberleri ahaber.com.tr arşivden çıkardı;
23 Ağustos 99 yağma haberi;
24 Ağustos 99 yağma haberi;
Yağmacılara 20 yıl hapis başlıklı haber;
1999 depremi sonrası mağazaların yağmalandığını anlatan bir başka haber;
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
- DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?
- YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?
- Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?
- Çağla Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? 2023 Survivor Ünlüler Çağla mesleği ne?
- Hatay'da korkutan deprem son dakika | 23 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler...
- JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...
- 24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?
- Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?
- Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı, Gönül Dağı!