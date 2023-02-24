Algısı canlı yayında çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı: "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu geçiştirdi

"99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ

1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "İlk günlerde yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela ben 99 depreminde bunların hiç bir tanesi haber olarak bile olmadı." dedi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.

Programın ilerleyen dakikalarında Ersoy'a seyirciler tarafından gönderilen gazete küpürlerini gösterilmesi sonrası Aydın şekilden şekile girdi.