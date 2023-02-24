HaberlerGaleriŞimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?
Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayanlar şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefet medyasında yer alan Alman Deutsche Welle'nin özel haberini köşesine taşıdı.