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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayanlar şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefet medyasında yer alan Alman Deutsche Welle'nin özel haberini köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:47
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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefet medyasında yer alan Alman Deutsche Welle'nin özel haberiyle ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Yazısına "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" başlığını atan Altınok'un yazısı şu şekilde:

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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Depremden dakikalar sonra "Devlet çöktü, felç oldu" demeye başlamışlardı...
Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar.

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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Başlıktaki mizahi skeçlere konu olacak soru da birkaç gündür muhalefet medyasında elden ele gezen Alman Deutsche Welle'nin özel haberinden...
200 kişinin hayatını yitirdiği sel felaketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ yaraları saramadığı için eleştirilen Alman devletinin gayri resmi yayın organı DW, ta oralardan Türk hükümetinin anında imar hamlesine başlamasından "işkillenmiş"...

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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Buralı editörleri de Erdoğan'ın "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde kalıcı konutlara yerleştireceğiz" sözlerini bir şehir planlamacısına, bir de siyaset bilimcisine sormuş...
Şehir planlamacısı, "Bu kadar erken hareket edilmesinin sakıncalarına" dikkat çekmiş... Geçici yerleşimlerin, konteyner ve çadır kentlerin altyapısını daha uygun hale getirip cazip kılmak varken hemen kalıcı konutların inşa edilmeye başlanmasını uygun bulmamış.

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Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Kendisine aynı "uzman tavsiyesini" deprem bölgesine gidip evsiz kalan vatandaşlara da anlatmasını öneririm. Tezini sınamak açısından aydınlatıcı bir deneyim olacaktır. Bu arada "Zemin etüdü yapmayı da unutmayın ha" diye hatırlatan mimarların, mühendislerin inşa ettiği ve depremde bir teki bile yıkılmayan on binlerce TOKİ konutundan birkaçını incelemiş olur.