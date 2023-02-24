Şimdi de konut projesinden rahatsız oldular: Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Kendisine aynı "uzman tavsiyesini" deprem bölgesine gidip evsiz kalan vatandaşlara da anlatmasını öneririm. Tezini sınamak açısından aydınlatıcı bir deneyim olacaktır. Bu arada "Zemin etüdü yapmayı da unutmayın ha" diye hatırlatan mimarların, mühendislerin inşa ettiği ve depremde bir teki bile yıkılmayan on binlerce TOKİ konutundan birkaçını incelemiş olur.

