"Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ HAFTALAR SONRA TESLİM ETTİ İDDİASI ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise evdeki güvenlik kameralarına ait kayıtlarla ilgili oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği öne sürüldü.

YAPAY ZEKA ARAMALARI KAN DONDURDU Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri de flash belleğin teslim edilmesinden önce yapıldığı öne sürülen internet aramaları oldu. İddiaya göre Gülter'in, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde yapay zeka aramaları yaptığı ileri sürüldü.

NİŞANLISININ TELEFON SİNYALİ DE GÜNDEMDE Suç duyurusunda telefon sinyallerine ilişkin bir iddia da yer aldı. Tuğberk Yağız Gülter'in nişanlısına ait telefonun, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah Yalova'dan sinyal verdiği öne sürüldü.