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Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. Güllü'nün ablasının avukatları, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında "delilleri yok etme ve karartma" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Gülter'in olaydan sonra teslim ettiği kamera kayıtları öncesinde yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" şeklinde aramalar yaptığı öne sürüldü.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 1

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili dosyada bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in adı öne çıktı. Güllü'nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 2

KAMERALARA GÜLLÜ VE TUĞBERK ULAŞABİLİYORDU

Suç duyurusunda yer alan iddiaların başında, Güllü'nün ölümünden önce evine taktırdığı güvenlik kameraları geliyor. İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı öne sürüldü.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 3

Güllü'nün yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da soruşturma kapsamında dikkat çekilen ayrıntılar arasında yer aldı. Bu durum, evdeki güvenlik sisteminin nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 4

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KOMŞUNUN TERASINDAN EVE GİRMİŞTİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin hayatını kaybettiği gün eve girebilmek için komşusunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye ulaştığı öğrenildi.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 5

Kapının şifresini bilmediğini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddeden Gülter, o gün yaşananları daha önce ATV Haber'e anlattı. Gülter, eve girmek için komşusunu uyandırdığını ve terastan pencereye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 6

"Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 7

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ HAFTALAR SONRA TESLİM ETTİ İDDİASI

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise evdeki güvenlik kameralarına ait kayıtlarla ilgili oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği öne sürüldü.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 8

YAPAY ZEKA ARAMALARI KAN DONDURDU

Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri de flash belleğin teslim edilmesinden önce yapıldığı öne sürülen internet aramaları oldu. İddiaya göre Gülter'in, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde yapay zeka aramaları yaptığı ileri sürüldü.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 9

NİŞANLISININ TELEFON SİNYALİ DE GÜNDEMDE

Suç duyurusunda telefon sinyallerine ilişkin bir iddia da yer aldı. Tuğberk Yağız Gülter'in nişanlısına ait telefonun, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah Yalova'dan sinyal verdiği öne sürüldü.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 10

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada gündeme gelen bu iddialar, dosyadaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddiaların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı 11
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