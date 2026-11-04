Güllü'nün ölümünde yapay zeka izi! Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in aramaları ortaya çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. Güllü'nün ablasının avukatları, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında "delilleri yok etme ve karartma" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Gülter'in olaydan sonra teslim ettiği kamera kayıtları öncesinde yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" şeklinde aramalar yaptığı öne sürüldü.
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili dosyada bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in adı öne çıktı. Güllü'nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
KAMERALARA GÜLLÜ VE TUĞBERK ULAŞABİLİYORDU
Suç duyurusunda yer alan iddiaların başında, Güllü'nün ölümünden önce evine taktırdığı güvenlik kameraları geliyor. İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı öne sürüldü.
Güllü'nün yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da soruşturma kapsamında dikkat çekilen ayrıntılar arasında yer aldı. Bu durum, evdeki güvenlik sisteminin nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KOMŞUNUN TERASINDAN EVE GİRMİŞTİ
Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin hayatını kaybettiği gün eve girebilmek için komşusunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye ulaştığı öğrenildi.
Kapının şifresini bilmediğini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddeden Gülter, o gün yaşananları daha önce ATV Haber'e anlattı. Gülter, eve girmek için komşusunu uyandırdığını ve terastan pencereye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: