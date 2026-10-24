Olayın yaşandığı odanın zemininde kayganlık sağlayan bir madde bulunduğu iddiası üzerine yapılan kriminal incelemede ise herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporlarında, Gül Tut'un zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Ölümün, yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması, kırıklar, beyin kanaması ve iç organ yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Bilirkişi raporlarında, olay sırasında odada bulunan iki kişinin Gül Tut'a yakın mesafede olduğu, düşme seslerinin ardından ani bir refleks bağırışının duyulmadığı ve olayın gerçekleşme biçimine ilişkin fiziksel bulguların incelendiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, kamera kayıtlarına göre Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.22 sıralarında tuvalete girdiği, saat 01.23.58'de buradan çıkarak "Herkes tamam mı?" dediği ve ardından kızının odasına yöneldiği aktarıldı. Saat 01.26.37 sıralarında ise Gül Tut'un düşmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun panikle evin dış kapısına yönelerek merdivenlere koştuğu belirtildi.

Buna karşılık mahkeme, Sultan Nur Ulu'nun yeminli tanık beyanlarını, kamera kayıtlarını, bilirkişi raporlarını ve dosyadaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u kasten öldürdüğünün sabit olduğuna karar verdi.

Mahkeme, sanığın annesini öldürmeye yönelik eylemini önceden ve kesin olarak ne zaman kararlaştırdığının dosyadaki delillerle tam olarak belirlenemediğini değerlendirdi. Suç kararının alınması ile eylemin gerçekleştirilmesi arasında tasarlama suçunun gerektirdiği koşulların oluştuğunun ortaya konulamadığı belirtilerek, şüpheden sanığın yararlanması ilkesi doğrultusunda tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığına hükmedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter'i "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, gerekçeli karara ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararının büyük ölçüde tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanına dayandırıldığını savundu.

Tanık anlatımına neden üstünlük tanındığının somut ve denetlenebilir gerekçelerle açıklanmadığını belirten Uçanok, "Bu karar hukuka aykırıdır. Tüm üst kanun yollarına başvurma haklarımızı kullanacağız. Adalet yalnızca bir anlatıma inanmak değil, o anlatımın somut delillerle doğrulandığını ve başka türlü açıklanamayacak bir kesinliğe ulaştığını ortaya koymaktır." dedi.

Uçanok, diğer delillerle desteklenmeyen ve çelişkileri giderilmeyen tek bir tanık beyanının mahkûmiyet için yeterli kabul edilemeyeceğini ifade etti.