Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! 'Tasarlama' değil, 'kasten öldürme' suçu sabit görüldü
Yalova’da şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 25 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarını değerlendirerek takdiri indirim uygulamadı.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Saat 01.26 sıralarında meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Gülter, 13 Aralık 2025'te "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Gülter hakkında "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026'da yapıldı. Mahkemenin 9 Ekim'de görülen ikinci duruşmasında Gülter, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk hâlinin devamına da karar verdi.
Güllü cinayetine ilişkin davada Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, olay sırasında evde yalnızca Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun bulunduğu belirtildi. Ev ve apartmana ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, olaydan önceki gün boyunca ve ölümün gerçekleştiği saate kadar bu üç kişi dışında kimsenin eve girip çıkmadığının tespit edildiği kaydedildi.
Mahkeme, olayın tek görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun duruşmada verdiği ifadeye itibar etti. Ulu, olay anında Gül Tut'un odaya geldiğini, kendisi aynaya döndüğü sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini arkasından üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü anlattı. İlk ifadelerinde düşme anını görmediğini söyleyen Ulu, daha sonra neden farklı beyanda bulunduğu sorulduğunda sanığın kendisine zarar vermesinden ve suçu üzerine atmasından korktuğunu belirtti. Mahkeme, tanığın bu çelişkiyi açıklayan beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi.
Kararda, Ulu'nun sanığa iftira atmasını gerektirecek somut bir husumet nedeninin bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca olayın yaşandığı odada başka bir görgü tanığının olmadığı ve tanığın sanığın kendisini suçlamasından korktuğuna ilişkin anlatımının dosyadaki diğer ifadelerle desteklendiği belirtildi.