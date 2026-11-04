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Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi

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Milyonlarca emeklinin ve çalışanın gözü kulağı yapılacak yeni maaş düzenlemelerine çevrilmişken, kulislerden kritik tarihler ve formüller gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ocak 2027 için mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapıyoruz" sözleriyle duyurduğu emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. AK Parti kaynakları, merakla beklenen düzenlemenin 27 Kasım'da sona erecek bütçe maratonunun hemen ardından TBMM gündemine taşınacağını bildirirken, sahadaki son kulis bilgilerini ve sıcak detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Ayrıca Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekliye refah payı formülünden kök maaşlara seyyanen artışa, Meclis takviminden asgari ücret maratonuna kadar tüm merak edilenleri canlı yayında açıkladı.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 1

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından beklenen açıklamalar geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ? KRİTİK TARİH AÇIKLANDI

Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi.

AK Parti kaynakları, "Bütçe görüşmeleri bitince TBMM gündemine gelecek" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 2

"MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 3

EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN 27 KASIM İŞARET EDİLDİ
Emeklilerin gelirini artıracak yasal düzenlemenin takvimine ilişkin bilgileri paylaşan A Haber muhabiri Kübra Bal, "Hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Normal şartlarda emeklilere 6 ayda bir enflasyon oranında aslında düzenleme yapılıyor. Ancak bu kez emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ekstra bir zam yapılması üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Tabii bu kapsamda da emeklilerin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda ve 27 Kasım Cuma günü bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte aslında çalışmalar başlayacak diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 4

MASADAKİ KRİTERLER VE 2 FORMÜL
Yaz boyunca teknik bir ekibin hazırlık yaptığını belirten Kübra Bal, "AK Parti kaynakları da aslında yaz boyunca teknik bir ekibin çalışmalar üzerinde durduğunu ifade ediyor ve ilave artışların emeklilerin farklı durumlarına dikkat alınarak belirleneceğini de söylüyorlar. Buna göre çalışma hayatında olan emekliler, yine 65 yaş üstü çalışanlar, 65 yaş üstü çalışmayanlar, prim gün sayısı yüksek olanlar gibi kriterler aslında maaşlarda da etkili olacak. 18 milyon emekli olduğunu düşünürsek aslında emekli sayısının 5 milyonu en düşük emekli aylığı alıyor ve üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyle hem tüm emekliler hem düşük maaş alanlara enflasyon artışı dışında ilave bir düzenleme gündemde" sözleriyle aktardı.


Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 5

Masada yer alan zam formüllerine de değinen Bal, "Ekstra emeklilere yönelik yapılacak zamla ilgili de iki formül öne çıkıyordu hatırlayacak olursanız. Bunlardan biri seyyanen zam, bir diğeri de refah payının verilmesi. İşte bu çalışmalar aslında 27 Kasım Cuma günü bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte masaya yatırılacak" şeklinde konuştu.


Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 6

KADEMELİ EMEKLİLİĞE KAPI KAPALI, ASGARİ ÜCRETTE İSTİHDAM DENGESİ
Gündemdeki diğer başlıklar ve asgari ücret beklentilerine dair AK Parti kurmaylarının değerlendirmelerini aktaran Kübra Bal, "Kademeli emekliliğe ise kapılar kapalı. Çünkü bu konuda bir düzenleme yapılması üzerinde durulmuyor. Bağ-Kur esnafının prim gün sayısının da 7 bin 200'e indirilmesinin zor bir başlık olduğunu vurguluyor AK Partili kurmaylar" değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 7

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücretlilerin de beklenti içinde olduğunu kaydeden Kübra Bal, "Yıl sonuna yaklaşırken elbette asgari ücretliler de umutlu bir bekleyiş içerisinde ve AK Parti kurmayları ise asgari ücret belirlenirken istihdam üzerindeki etkisinin dikkate alınacağını söylüyor. Bu noktada işveren ve işçi kesimiyle görüşmeler yapılacak ve bazı sektörlerde de üretim ve istihdamın yurt dışına kaydığına dikkat çekiyor AK Parti kaynakları. Yani yeni asgari ücretin işveren üzerindeki maliyeti ve istihdam dengesi de gözetilecek" ifadeleriyle son durumu aktardı.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 8

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşlarına yönelik beklenen düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK? FARUK ERDEM'DEN REFAH PAYI VE SEYYANEN ARTIŞ AÇIKLAMASI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Meclis'te bütçe görüşmeleri olduğu için biraz süreye ihtiyaç var. Bir tarih de aslında gündeme geldi; 27 Kasım gibi bütçe görüşmelerinin bitmesiyle birlikte bu yasal düzenlemenin de Meclis'e gelmesi, dolayısıyla aralık bitmeden de düzenlemenin çıkması bekleniyor. Çünkü aralıkta da bir asgari ücret maratonu başlayacak malum" ifadelerini kullandı.


Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 9

EMEKLİYE REFAH PAYI VE KÖK MAAŞA KADEMELİ SEYYANEN ZAM
Emekliler için masada iki ana formülün yer aldığını belirten Faruk Erdem, "Emekli meselesine gelirsek, Sayın Bakan'ın da açıklamaları vardı. İki konuyu öne çıkartmıştık biz zaten, onlara işaret etti. Birincisi, bütün emeklilere ocak artışı yani enflasyon artışı, yasal artışın dışında bir refah payının verilmesi. Şimdi biz ne bekliyoruz? Yüzde 10 civarında bir enflasyon artışı bekliyoruz ocak ayında. Bunun üzerine konulacak 10 puan, 15 puan, hatta ben 20 puan bile düşünülebileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla böyle bir refah payıyla birlikte ocak artışının yüzde 30'lara yaklaşması söz konusu olabilir" sözleriyle aktardı.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 10

En düşük emekli maaşı alanlara yönelik atılacak adıma da değinen Erdem, "Bunun dışında orada bir 4-5 milyon en düşük emekli maaşı alan arkadaşımız var. Dolayısıyla bu 4-5 milyon emeklinin kök maaşlarına yapılacak bir seyyanen artış da -ki bu kademeli olacak, öyle gözüküyor; yani en düşük maaştan başlayarak yüksek maaşlara doğru azalan bir seyyanen artış- böylece o taban maaş belirleme ihtiyacını ortadan kaldıracak, belli bir seviyeye getirecek emekli maaşlarını bir düzenleme gelebilir. İki konu tekrar gündeme geliyor: Birincisi seyyanen artış ki bu en düşük maaştan başlayarak kademeli olacak, ikincisi bütün emeklileri kapsayacak benim beklentim 10-15 puan civarında bir refah payının yüzde 10'luk artışa eklenmesi. Böylece emeklilerin ocak ayında gelir artışları önemli ölçüde sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi 11

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 BEKLENTİSİ VE İŞVEREN DESTEĞİ
Aralık ayında başlayacak asgari ücret mesaisine değinen Faruk Erdem, "Asgari ücret için de biliyorsun aralık ayında bir komisyon toplantısı başlayacak. Orada da benim beklentim yine hem bütçeden gelen işaret hem enflasyona baktığınız zaman yüzde 28, 29, 30 civarında bir artışın yapılması. Ama bu artış eğer işverene maliyeti ciddi şekilde artırırsa enflasyona olumsuz etkisi yapacak. Çünkü bizde biliyorsun fırsatçı da var, o maliyetler direkt ürünlere yansıyacak. Dolayısıyla asgari ücrete yapılan teşviklerin de artırılması, şu anda her bir asgari ücretli için 750 liralık bir teşvik var, belki o artabilir. Başka teşvikler devreye girebilir, zaten vergi kaldırılmıştı. Dolayısıyla çok yapılı, kapsamlı bir yasal düzenleme 27 Kasım gibi Meclis'e gelecek, aralık içinde çıkacak ve ocakta da uygulanmaya başlanacak" değerlendirmesinde bulundu.


KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?
Kamuoyunda konuşulan kademeli emeklilik beklentilerine de açıklık getiren Faruk Erdem, "Kademeli emeklilikte de herkes bunu konuşuyor biliyorsun. Kademeli emeklilik bu kapsamda yok. Zaten bununla ilgili bir çalışma olmadığını da, böyle bir hazırlığın da olmadığını defalarca ben söyledim. Zaten hani böyle bir şey sürekli internette dolaştırılıyor" dedi. Cansın Helvacı'nın "Sürekli, bugün yine var" sözleri üzerine Erdem, "Maalesef... Ama bununla ilgili bir şey olacaksa mutlaka yetkili ağızlardan, yetkili kişilerden yapılan açıklamalara bakmak lazım, internet haberlerine değil. Şu anda o gündemde değil zaten" ifadeleriyle iddialara son noktayı koydu.

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