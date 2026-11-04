KADEMELİ EMEKLİLİĞE KAPI KAPALI, ASGARİ ÜCRETTE İSTİHDAM DENGESİ Gündemdeki diğer başlıklar ve asgari ücret beklentilerine dair AK Parti kurmaylarının değerlendirmelerini aktaran Kübra Bal, "Kademeli emekliliğe ise kapılar kapalı. Çünkü bu konuda bir düzenleme yapılması üzerinde durulmuyor. Bağ-Kur esnafının prim gün sayısının da 7 bin 200'e indirilmesinin zor bir başlık olduğunu vurguluyor AK Partili kurmaylar" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücretlilerin de beklenti içinde olduğunu kaydeden Kübra Bal, "Yıl sonuna yaklaşırken elbette asgari ücretliler de umutlu bir bekleyiş içerisinde ve AK Parti kurmayları ise asgari ücret belirlenirken istihdam üzerindeki etkisinin dikkate alınacağını söylüyor. Bu noktada işveren ve işçi kesimiyle görüşmeler yapılacak ve bazı sektörlerde de üretim ve istihdamın yurt dışına kaydığına dikkat çekiyor AK Parti kaynakları. Yani yeni asgari ücretin işveren üzerindeki maliyeti ve istihdam dengesi de gözetilecek" ifadeleriyle son durumu aktardı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Meclis'te bütçe görüşmeleri olduğu için biraz süreye ihtiyaç var. Bir tarih de aslında gündeme geldi; 27 Kasım gibi bütçe görüşmelerinin bitmesiyle birlikte bu yasal düzenlemenin de Meclis'e gelmesi, dolayısıyla aralık bitmeden de düzenlemenin çıkması bekleniyor. Çünkü aralıkta da bir asgari ücret maratonu başlayacak malum" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE KÖK MAAŞA KADEMELİ SEYYANEN ZAM Emekliler için masada iki ana formülün yer aldığını belirten Faruk Erdem, "Emekli meselesine gelirsek, Sayın Bakan'ın da açıklamaları vardı. İki konuyu öne çıkartmıştık biz zaten, onlara işaret etti. Birincisi, bütün emeklilere ocak artışı yani enflasyon artışı, yasal artışın dışında bir refah payının verilmesi. Şimdi biz ne bekliyoruz? Yüzde 10 civarında bir enflasyon artışı bekliyoruz ocak ayında. Bunun üzerine konulacak 10 puan, 15 puan, hatta ben 20 puan bile düşünülebileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla böyle bir refah payıyla birlikte ocak artışının yüzde 30'lara yaklaşması söz konusu olabilir" sözleriyle aktardı.

En düşük emekli maaşı alanlara yönelik atılacak adıma da değinen Erdem, "Bunun dışında orada bir 4-5 milyon en düşük emekli maaşı alan arkadaşımız var. Dolayısıyla bu 4-5 milyon emeklinin kök maaşlarına yapılacak bir seyyanen artış da -ki bu kademeli olacak, öyle gözüküyor; yani en düşük maaştan başlayarak yüksek maaşlara doğru azalan bir seyyanen artış- böylece o taban maaş belirleme ihtiyacını ortadan kaldıracak, belli bir seviyeye getirecek emekli maaşlarını bir düzenleme gelebilir. İki konu tekrar gündeme geliyor: Birincisi seyyanen artış ki bu en düşük maaştan başlayarak kademeli olacak, ikincisi bütün emeklileri kapsayacak benim beklentim 10-15 puan civarında bir refah payının yüzde 10'luk artışa eklenmesi. Böylece emeklilerin ocak ayında gelir artışları önemli ölçüde sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 BEKLENTİSİ VE İŞVEREN DESTEĞİ

Aralık ayında başlayacak asgari ücret mesaisine değinen Faruk Erdem, "Asgari ücret için de biliyorsun aralık ayında bir komisyon toplantısı başlayacak. Orada da benim beklentim yine hem bütçeden gelen işaret hem enflasyona baktığınız zaman yüzde 28, 29, 30 civarında bir artışın yapılması. Ama bu artış eğer işverene maliyeti ciddi şekilde artırırsa enflasyona olumsuz etkisi yapacak. Çünkü bizde biliyorsun fırsatçı da var, o maliyetler direkt ürünlere yansıyacak. Dolayısıyla asgari ücrete yapılan teşviklerin de artırılması, şu anda her bir asgari ücretli için 750 liralık bir teşvik var, belki o artabilir. Başka teşvikler devreye girebilir, zaten vergi kaldırılmıştı. Dolayısıyla çok yapılı, kapsamlı bir yasal düzenleme 27 Kasım gibi Meclis'e gelecek, aralık içinde çıkacak ve ocakta da uygulanmaya başlanacak" değerlendirmesinde bulundu.



KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

Kamuoyunda konuşulan kademeli emeklilik beklentilerine de açıklık getiren Faruk Erdem, "Kademeli emeklilikte de herkes bunu konuşuyor biliyorsun. Kademeli emeklilik bu kapsamda yok. Zaten bununla ilgili bir çalışma olmadığını da, böyle bir hazırlığın da olmadığını defalarca ben söyledim. Zaten hani böyle bir şey sürekli internette dolaştırılıyor" dedi. Cansın Helvacı'nın "Sürekli, bugün yine var" sözleri üzerine Erdem, "Maalesef... Ama bununla ilgili bir şey olacaksa mutlaka yetkili ağızlardan, yetkili kişilerden yapılan açıklamalara bakmak lazım, internet haberlerine değil. Şu anda o gündemde değil zaten" ifadeleriyle iddialara son noktayı koydu.