Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte! Emekli zammı için kritik takvim ve formüller netleşti: A Haber canlı yayınında rakam verildi
Milyonlarca emeklinin ve çalışanın gözü kulağı yapılacak yeni maaş düzenlemelerine çevrilmişken, kulislerden kritik tarihler ve formüller gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ocak 2027 için mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapıyoruz" sözleriyle duyurduğu emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. AK Parti kaynakları, merakla beklenen düzenlemenin 27 Kasım'da sona erecek bütçe maratonunun hemen ardından TBMM gündemine taşınacağını bildirirken, sahadaki son kulis bilgilerini ve sıcak detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Ayrıca Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekliye refah payı formülünden kök maaşlara seyyanen artışa, Meclis takviminden asgari ücret maratonuna kadar tüm merak edilenleri canlı yayında açıkladı.
Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından beklenen açıklamalar geldi.
Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi.
AK Parti kaynakları, "Bütçe görüşmeleri bitince TBMM gündemine gelecek" ifadelerine yer verdi.
"MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.
EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN 27 KASIM İŞARET EDİLDİ
Emeklilerin gelirini artıracak yasal düzenlemenin takvimine ilişkin bilgileri paylaşan A Haber muhabiri Kübra Bal, "Hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Normal şartlarda emeklilere 6 ayda bir enflasyon oranında aslında düzenleme yapılıyor. Ancak bu kez emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ekstra bir zam yapılması üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Tabii bu kapsamda da emeklilerin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda ve 27 Kasım Cuma günü bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte aslında çalışmalar başlayacak diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
MASADAKİ KRİTERLER VE 2 FORMÜL
Yaz boyunca teknik bir ekibin hazırlık yaptığını belirten Kübra Bal, "AK Parti kaynakları da aslında yaz boyunca teknik bir ekibin çalışmalar üzerinde durduğunu ifade ediyor ve ilave artışların emeklilerin farklı durumlarına dikkat alınarak belirleneceğini de söylüyorlar. Buna göre çalışma hayatında olan emekliler, yine 65 yaş üstü çalışanlar, 65 yaş üstü çalışmayanlar, prim gün sayısı yüksek olanlar gibi kriterler aslında maaşlarda da etkili olacak. 18 milyon emekli olduğunu düşünürsek aslında emekli sayısının 5 milyonu en düşük emekli aylığı alıyor ve üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyle hem tüm emekliler hem düşük maaş alanlara enflasyon artışı dışında ilave bir düzenleme gündemde" sözleriyle aktardı.
Masada yer alan zam formüllerine de değinen Bal, "Ekstra emeklilere yönelik yapılacak zamla ilgili de iki formül öne çıkıyordu hatırlayacak olursanız. Bunlardan biri seyyanen zam, bir diğeri de refah payının verilmesi. İşte bu çalışmalar aslında 27 Kasım Cuma günü bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte masaya yatırılacak" şeklinde konuştu.