Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı! Tuğyan Ülkem Gülter'den itiraf: "Ben seni hazmedemiyorum"
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. ATV Haber'in ulaştığı kayıtlarda, Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen konuşma yer aldı. Sohbette Gülter'in annesine, "Ben senin gücünü hazmedemiyorum" dediği duyulurken, Güllü'nün ise kızına duygusal bir şekilde, "Sen benim canımsın" ifadeleri yer aldı.
Arabesk müziğinin sevilen ismi şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Ölümün ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bir numaralı şüpheli sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Duruşmaya yalnızca bir gün kala, anne-kız arasındaki son konuşmaları içeren yeni ses kaydı ortaya çıktı.
"SENİ HAZMEDEMİYORUM, EN ÇOK SEN BENİ KISKANIYORSUN"
Ortaya çıkan ses kaydında Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında dikkat çeken diyaloglar yer aldı.
ATV Haber'den Şükran Uslu ve Tunahan Sağdıç'ın ulaştığı kayıtlarda annesine yönelik sert ifadeler kullanan Tuğyan Ülkem Gülter, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kızının bu sözlerine duygusal bir tepki veren şarkıcı Güllü, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak." sözleriyle karşılık verdi.
"BİZ AİLE DEĞİLDİK, TİYATRO YAPIYORDUK"
Konuşmanın devamında geçmişe yönelik hesaplaşmaların sürdüğü duyuldu. Gülter, annesine "Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?" sorusunu yöneltirken Güllü'nün ise "Nişan" yanıtı verdiği duyuldu.
Tuğyan Ülkem Gülter, "Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik." şeklinde konuştu.
Meselelerin maddi değil manevi olduğunu dile getiren Tuğyan Ülkem Gülter, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok." sözlerini kaydetti. Şarkıcı Güllü ise kızına, "Sen sor o zaman." cevabını verdi.
İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE
Türkiye'nin yakından takip ettiği şüpheli ölüm olayında gözler mahkeme gününe çevrildi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada gözler mahkeme gününe çevrildi. İlk duruşma, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter, dosyaya giren ses kayıtları ve görüntüler ile hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasını heyet huzurunda ilk kez yapacak.