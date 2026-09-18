Olayın ardından başlatılan soruşturmada, anne ile kızı arasında yaşanan anahtar tartışmasının cinayet planını hızlandırdığı iddia edildi. Sanatçının komşusu, duruşmaya günler kala yaşananları ve aile içindeki bilinmeyenleri ATV Haber'e anlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER Güllü dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri, Sultan Nur Ulu'nun korkunç ölümünün ardından yaptığı öne sürülen tutarsız açıklamalar olmuştu.

ŞÜPHELİ LİSTESİNİN BAŞINDAYDI Şarkıcı Güllü'nün kızı ise şüpheli listesinin en başında yer almıştı. İlk duruşmaya sayılı günler kala, bugüne kadar hiç konuşmayanlar konuştu. Sessizliğini bozanlardan biri de merhum şarkıcının komşusu oldu. Komşu, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm. Bu olayın içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok. Tuğberk ve Çiğdem de var ama asıl yapanlar Tuğyan ve Sultan." dedi.

Komşu devamında ise "Olaydan iki gün önce Tuğyan ve Güllü çok kötü kavga etmiş. Aralarında büyük bir kavga çıkmış. Güllü hanım evinin anahtarını Tuğyan'a vermemiş saklamış." sözleriyle yaşananları aktardı.

"TUĞYAN VE GÜLLÜ ÇOK KÖTÜ KAVGA ETMİŞ"

"TUGYAN 28 DAKİKA BU ADAMLA KONUŞMUŞ"

Öte yandan Kervan Eminoğlu, yaptığı açıklamada Tugyan'ın söz konusu kişiyle 28 dakika görüştüğünü belirterek, görüşmenin ardından kendisine bazı mesajlar gönderildiğini söyledi. Eminoğlu'nun aktardığı mesajda, "Annemı öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"O GECE ORADAYDIM, GÖZÜMLE GÖRDÜM"

Bir diğer açıklamada ise Sultan Nur Ulu'nun, olay gecesine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Ulu, "Abi, diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana; o gece oradaydım. Gözümle gördüm. Bir suçu yok, biliyorum ya..." ifadelerini kullandı.