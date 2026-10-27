Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu

Annesi Güllü'yü öldürmekle suçlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Eminoğlu, Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerle savcılığa başvurarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter bu kez eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ortaya attığı iddialarla gündeme geldi.

KERVAN'DAN SUÇ DUYURUSU Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU! HASTALARA EZİYET İDDİASI SAVCILIĞA TAŞINDI

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, eski nişanlısının hastanede görev yaptığı sırada sergilediğini iddia ettiği davranışlara ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Savcılığa teslim ettiğini belirttiği görüntülerde, yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği öne sürüldü.

HASTALARA İĞNE YAPILDIĞI İDDİASI Eminoğlu'nun suçlamaları arasında, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar da yer aldı. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastaların uyuması için iğne yaptığını iddia etti.