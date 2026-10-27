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Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Annesi Güllü'yü öldürmekle suçlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Eminoğlu, Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerle savcılığa başvurarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 1

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter bu kez eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ortaya attığı iddialarla gündeme geldi.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 2

KERVAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU! HASTALARA EZİYET İDDİASI SAVCILIĞA TAŞINDI

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 3

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, eski nişanlısının hastanede görev yaptığı sırada sergilediğini iddia ettiği davranışlara ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Savcılığa teslim ettiğini belirttiği görüntülerde, yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği öne sürüldü.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 4

HASTALARA İĞNE YAPILDIĞI İDDİASI

Eminoğlu'nun suçlamaları arasında, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar da yer aldı. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastaların uyuması için iğne yaptığını iddia etti.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 5

Eminoğlu, söz konusu iddiasını şu ifadelerle dile getirdi:

"Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 6

YOĞUN BAKIM HASTALARIYLA ALAY ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Eminoğlu, görüntülerde Gülter'in yoğun bakımda yatan hastalara kalp masajı yapıyormuş gibi davranarak alay ettiğini de ileri sürdü. Ayrıca temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiğini iddia etti.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 7

Görüntülerde bulunduğunu öne sürdüğü davranışlara tepki gösteren Eminoğlu, "Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 8

HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eminoğlu'nun gündeme getirdiği bir diğer iddia ise yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde oldu. Eski nişanlı, bu konunun da araştırılmasını talep etti.

Güllü’nün kızı hakkında kan donduran iddialar! Eski nişanlısı savcılığa başvurdu 9

Ortaya atılan iddialarla ilgili gözler savcılığın yürüteceği incelemeye çevrildi. Söz konusu suçlamaların doğruluğu ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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