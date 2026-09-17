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Güllü soruşturmasında şoke eden ses kayıtları! Tuğyan ve Sultan'dan TIR kasasında kaçış planı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü soruşturmasında şoke eden ses kayıtları! Tuğyan ve Sultan'dan TIR kasasında kaçış planı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olaydan sonra yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı. ATV Haber'in ulaştığı kayıtlarda Tuğyan ve Sultan'ın pasaportsuz TIR kasasında kaçış planı yaptığı tespit edildi. Öte yandan Gülter ve Ulu'nun, emniyete ifade vermeden önce dikkat çeken görüşmeler gerçekleştiği iddia edildi.

Arabesk müziğinin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün, 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından soruşturmanın akıbetini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı.

TUĞYAN VE SULTAN'DAN TIR'LA KAÇIŞ PLANI

YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olaydan sonra yaptıkları görüşmedeki ses kaydı ortaya çıktı. ATV Haber'den Şükran Uslu ve Tuna Hansadıç'ın ulaştığı ses kayıtlarında, Gülter ve Ulu'nun yurt dışına kaçış planı yaptığı yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olay sonrasında yurt dışına kaçış planı yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıktı. (Foto: ATV Haber - Ekran Görüntüsü)Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olay sonrasında yurt dışına kaçış planı yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıktı. (Foto: ATV Haber - Ekran Görüntüsü)
TIR KASASINDA PASAPORTSUZ KAÇIŞ PLANI

Dosyaya giren kayıtlarda Tuğyan Ülkem Gülter, "Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Bizzat gidebiliriz." ifadelerini kullanırken, Sultan Nur Ulu'ya "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz TIR'la." şeklinde konuştuğu görüldü.

Ses kayıtlarında, Tuğyan ve Sultan'ın ifade vermeden önce avukatlarla görüşme yaptığı ileri sürüldü. (Foto: ATV Haber - Ekran Görüntüsü)Ses kayıtlarında, Tuğyan ve Sultan'ın ifade vermeden önce avukatlarla görüşme yaptığı ileri sürüldü. (Foto: ATV Haber - Ekran Görüntüsü)


İFADE ÖNCESİNDE AVUKATLARLA HAZIRLIK İDDİASI

Yeni ses kayıtlarında dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise, şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadeleri öncesinde avukatlarıyla yaptıkları iddia edilen görüşmeler oldu. İkilinin ayrı ayrı ifade vermesi, savunmaların birbirini tutması ve belirli bir kurgu üzerinden ifade sürecinin yönetilmesine dair konuşmalar, soruşturmanın seyrini değiştirecek planlı bir organizasyonun varlığına işaret etti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, Büyükçekmece'de polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. (Foto:ahaber.com..tr Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, Büyükçekmece'de polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. (Foto:ahaber.com..tr

"30 YIL YATACAKSINIZ DEDİ, ARTIK KORUMAYACAĞIM"

Kayıtların ilerleyen bölümlerinde arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'i artık korumayacağını vurgulayan Sultan Nur Ulu'nun panik ve korkusu net şekilde duyuldu. İtirafçı olma sürecine giden yolda Ulu, "Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım. Tuğyan tarafından zor duruma düşürülmek istemiyorum. Yaptığı kaçış planlarını anlatacağım." dedi.

Öte yandan Sultan Nur Ulu'nun avukat ile yaptığı görüşmede "30 yıl ceza yatacaksın" sözlerinin ardından TIR'la yapılan yurt dışı kaçış planlarını, emniyette tek tek anlatacağını söylediği anlar dosyaya delil olarak girdi.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklu yargılandığı, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise ifadeleriyle dosyanın seyrini değiştirdiği davada gözler artık mahkeme heyetine çevrildi. Skandal planları, ifade pazarlıklarını ve firar hazırlıklarını belgeleyen ses kayıtlarının gölgesinde davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.

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