Güllü soruşturmasında şoke eden ses kayıtları! Tuğyan ve Sultan'dan TIR kasasında kaçış planı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olaydan sonra yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı. ATV Haber'in ulaştığı kayıtlarda Tuğyan ve Sultan'ın pasaportsuz TIR kasasında kaçış planı yaptığı tespit edildi. Öte yandan Gülter ve Ulu'nun, emniyete ifade vermeden önce dikkat çeken görüşmeler gerçekleştiği iddia edildi.

Arabesk müziğinin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün, 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından soruşturmanın akıbetini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. TUĞYAN VE SULTAN'DAN TIR'LA KAÇIŞ PLANI YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olaydan sonra yaptıkları görüşmedeki ses kaydı ortaya çıktı. ATV Haber'den Şükran Uslu ve Tuna Hansadıç'ın ulaştığı ses kayıtlarında, Gülter ve Ulu'nun yurt dışına kaçış planı yaptığı yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olay sonrasında yurt dışına kaçış planı yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıktı. (Foto: ATV Haber - Ekran Görüntüsü)

TIR KASASINDA PASAPORTSUZ KAÇIŞ PLANI Dosyaya giren kayıtlarda Tuğyan Ülkem Gülter, "Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Bizzat gidebiliriz." ifadelerini kullanırken, Sultan Nur Ulu'ya "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz TIR'la." şeklinde konuştuğu görüldü.