II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor
Osmanlı Hanedanı'na ve saray çevresine ait 150 özel eser, Arthill'in 49. müzayedesinde sanatseverlerle buluşacak. Sultan Abdülmecid Han'ın diplomatik hediye olarak verdiği altın mineli enfiye kutusu ve Sultan II. Abdülhamid Han için hazırlanan özel esans şişesi de müzayedede yer alacak.
Osmanlı Hanedanı'nın kullandığı, hanedan üyeleri için özel olarak hazırlanan ve saray çevresine ait birbirinden değerli eserler, Arthill tarafından düzenlenecek 49. müzayedede sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Sultan III. Ahmet Han'dan Sultan V. Murat Han'a kadar geniş bir döneme ait 150 parçanın yer aldığı müzayedede, diplomatik hediyelerden saray için üretilen özel eşyalara kadar çok sayıda tarihi eser yeni sahiplerini bekleyecek.
SULTAN ABDÜLMECİD HAN'IN DİPLOMATİK HEDİYESİ ÖNE ÇIKIYOR
Arthill Müzecilik Kurucusu Hüseyin Kocabaş, ailede 1918 yılında başlayan koleksiyonerlik serüveninin bugün dördüncü kuşakla devam ettiğini belirtti. 30 binin üzerinde eserden oluşan bir koleksiyona sahip olduklarını anlatan Kocabaş, müzayedede yer alan özel parçalar arasında Sultan Abdülmecid Han'ın diplomatik hediye olarak verdiği altın mineli enfiye kutusunun dikkat çektiğini söyledi.
Kocabaş, 1839 yılında Beylerbeyi Sarayı'ndaki törende Prusya Kraliyet Yüzbaşısı'na takdim edilen kutunun üzerinde "Beylerbeyi Sarayı, Konstantinopol ve 1839" ibaresinin yer aldığını ifade etti.
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL ESANS ŞİŞESİ
Müzayedede Sultan II. Abdülhamid Han için hazırlanan özel esans şişesinin de yer aldığını belirten Kocabaş, eserin saray geleneği açısından özel bir yere sahip olduğunu anlattı. Kocabaş, şişenin muhafazasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın şahsi inisiyalinin, kapak kısmında ise tuğrası ile Osmanlıca "Itıra, Hırka-i Saadet" yazısının bulunduğunu söyledi.