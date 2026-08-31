II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor

KOLEKSİYONERLERE SAHTE ESER UYARISI Koleksiyonculukta sahte eser riskine dikkat çeken Hüseyin Kocabaş, ciddi ekspertiz süreçlerinden geçmiş, sertifikalı eserlere yönelmenin önemini vurguladı. Kocabaş, "Koleksiyonerlerin ciddi bir ekspertiz sürecinden geçmiş eserlere yönelmeleri, ciddi kurumsal firmalarla çalışmaları ve her zaman aldıkları eserlerin yanında bir sertifika talep etmeleri" gerektiğini söyledi.

Koleksiyonerlik ile eser biriktirmenin farklı olduğuna dikkat çeken Kocabaş, "Koleksiyonerle alıcıyı ayırt etmek gerekir. Koleksiyonerlik bambaşka bir olay. Biriktirdiğiniz eserlerle alakalı bir skala oluşturmanız lazım. Bunlarla alakalı araştırmalar yapmanız lazım, bir arşiv oluşturmanız lazım" ifadelerini kullandı.

ŞEHZADE MEHMET BURHANEDDİN EFENDİ'YE AİT GÜMÜŞ TAKIM Müzayedede yer alan özel eserlerden birinin de Şehzade Mehmet Burhaneddin Efendi'ye ait gümüş takım olduğunu belirten Kocabaş, eserin Odiot tarafından Paris'te şehzade için özel olarak yapıldığını söyledi. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki takımın, şehzadenin sünnet töreninde takdim edilen özel bir eser olduğunu ifade eden Kocabaş, Osmanlı sanat eserlerinin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki koleksiyonerlerin ilgisini çektiğini belirtti.

OSMANLI ESERLERİ DÜNYA KOLEKSİYONERLERİNİN İLGİSİNDE Kocabaş, Türk-İslam eserleri ve Osmanlı sanat eserleri başta olmak üzere farklı alanlarda koleksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, amaçlarının Osmanlı sultanlarına ait ve sultanlar için yapılmış eserleri doğru ekspertiz süreçlerinden geçirerek koleksiyonerlerle buluşturmak olduğunu söyledi.