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II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmanlı Hanedanı'na ve saray çevresine ait 150 özel eser, Arthill'in 49. müzayedesinde sanatseverlerle buluşacak. Sultan Abdülmecid Han'ın diplomatik hediye olarak verdiği altın mineli enfiye kutusu ve Sultan II. Abdülhamid Han için hazırlanan özel esans şişesi de müzayedede yer alacak.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 1

Osmanlı Hanedanı'nın kullandığı, hanedan üyeleri için özel olarak hazırlanan ve saray çevresine ait birbirinden değerli eserler, Arthill tarafından düzenlenecek 49. müzayedede sanatseverlerin karşısına çıkacak.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 2

Sultan III. Ahmet Han'dan Sultan V. Murat Han'a kadar geniş bir döneme ait 150 parçanın yer aldığı müzayedede, diplomatik hediyelerden saray için üretilen özel eşyalara kadar çok sayıda tarihi eser yeni sahiplerini bekleyecek.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 3

SULTAN ABDÜLMECİD HAN'IN DİPLOMATİK HEDİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

Arthill Müzecilik Kurucusu Hüseyin Kocabaş, ailede 1918 yılında başlayan koleksiyonerlik serüveninin bugün dördüncü kuşakla devam ettiğini belirtti. 30 binin üzerinde eserden oluşan bir koleksiyona sahip olduklarını anlatan Kocabaş, müzayedede yer alan özel parçalar arasında Sultan Abdülmecid Han'ın diplomatik hediye olarak verdiği altın mineli enfiye kutusunun dikkat çektiğini söyledi.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 4

Kocabaş, 1839 yılında Beylerbeyi Sarayı'ndaki törende Prusya Kraliyet Yüzbaşısı'na takdim edilen kutunun üzerinde "Beylerbeyi Sarayı, Konstantinopol ve 1839" ibaresinin yer aldığını ifade etti.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 5

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL ESANS ŞİŞESİ

Müzayedede Sultan II. Abdülhamid Han için hazırlanan özel esans şişesinin de yer aldığını belirten Kocabaş, eserin saray geleneği açısından özel bir yere sahip olduğunu anlattı. Kocabaş, şişenin muhafazasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın şahsi inisiyalinin, kapak kısmında ise tuğrası ile Osmanlıca "Itıra, Hırka-i Saadet" yazısının bulunduğunu söyledi.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 6

KOLEKSİYONERLERE SAHTE ESER UYARISI

Koleksiyonculukta sahte eser riskine dikkat çeken Hüseyin Kocabaş, ciddi ekspertiz süreçlerinden geçmiş, sertifikalı eserlere yönelmenin önemini vurguladı. Kocabaş, "Koleksiyonerlerin ciddi bir ekspertiz sürecinden geçmiş eserlere yönelmeleri, ciddi kurumsal firmalarla çalışmaları ve her zaman aldıkları eserlerin yanında bir sertifika talep etmeleri" gerektiğini söyledi.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 7

Koleksiyonerlik ile eser biriktirmenin farklı olduğuna dikkat çeken Kocabaş, "Koleksiyonerle alıcıyı ayırt etmek gerekir. Koleksiyonerlik bambaşka bir olay. Biriktirdiğiniz eserlerle alakalı bir skala oluşturmanız lazım. Bunlarla alakalı araştırmalar yapmanız lazım, bir arşiv oluşturmanız lazım" ifadelerini kullandı.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 8

ŞEHZADE MEHMET BURHANEDDİN EFENDİ'YE AİT GÜMÜŞ TAKIM

Müzayedede yer alan özel eserlerden birinin de Şehzade Mehmet Burhaneddin Efendi'ye ait gümüş takım olduğunu belirten Kocabaş, eserin Odiot tarafından Paris'te şehzade için özel olarak yapıldığını söyledi. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki takımın, şehzadenin sünnet töreninde takdim edilen özel bir eser olduğunu ifade eden Kocabaş, Osmanlı sanat eserlerinin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki koleksiyonerlerin ilgisini çektiğini belirtti.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 9

OSMANLI ESERLERİ DÜNYA KOLEKSİYONERLERİNİN İLGİSİNDE

Kocabaş, Türk-İslam eserleri ve Osmanlı sanat eserleri başta olmak üzere farklı alanlarda koleksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, amaçlarının Osmanlı sultanlarına ait ve sultanlar için yapılmış eserleri doğru ekspertiz süreçlerinden geçirerek koleksiyonerlerle buluşturmak olduğunu söyledi.

II. Abdülhamid'e özel esans şişesi! Saraydan kalan nadir eserler görücüye çıkıyor 10

Müzayedede ayrıca 2. Dünya Savaşı ve savaş öncesi döneme ait Mercedes-Benz Type 230 Cabriolet (1938) ve BMW Isetta 300 (1956) gibi özel araçlar da yer alacak.

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