Başkan Erdoğan'dan Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama: Tüm imkanlarımızı seferber ettik

Seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kıymetli arkadaşlar, harp okullarımızın diploma alma ve sancak devir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani Zafer Haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum.

Bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

ŞEHİT VE GAZİLERİ DE ANDI

Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref, özellikle de cenk meydanlarında bizim alametifarikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna, ezanımız, bayrağımız, Milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇELİKTEN YUMRUK Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1.276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1.229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyor.

"SAHADA YENİ DESTANLAR YAZACAĞIZ"

Dereceye girenler başta olmak üzere, harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler, 2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler, şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde, barış için ittifak ve ittihat vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum.

Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksekokullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 48 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor, her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.