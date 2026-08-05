Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı geride bırakmayı hedefleyen "Tam Bağımsızlık" yürüyüşüyle küresel satranç tahtasında oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Geçmişte petrol ve doğal gazda büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi sondaj filosu, yerli mühendisleri ve milli teknolojisiyle okyanusların derinliklerinde enerji arıyor. Berat Albayrak döneminde temelleri atılan milli enerji politikası; Karadeniz'den Gabar'a, Somali açıklarından Kerkük sahalarına uzanan geniş bir başarı hikayesine dönüşüyor.

MİLLİ ENERJİ HAMLESİ VE TAM BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ Cumhuriyet tarihinin en büyük kırılganlıklarından biri olan enerji bağımlılığını kırmak adına son yıllarda tarihi adımlar atıldı. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunun temelleri kararlılıkla atıldı. TÜRKİYE'NİN ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU

Bu stratejik dönemde; Karadeniz'deki dev doğal gaz keşifleri, Gabar'da petrol üretimi, Mavi Vatan doktrini ve yerli sondaj filosunun kurulmasıyla Türkiye, enerjide başkalarının insafına bırakılan bir ülke olmaktan çıkarak kendi kaynaklarını yöneten bir güce dönüştü.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik dönüşümünün ilk adımlarını ve o dönemde yaşanan zihniyet değişimini anlatarak, göreve başladığı ilk gün ekibiyle yaptığı değerlendirmeyi aktardı. Albayrak, Türkiye'de petrol arama anlayışını sorguladığını belirterek, bugüne kadar izlenen yöntemlerin değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Göreve başladığı ilk gün, "Biz de bu ülkede doğduk büyüdük. Her yerde petrol var, bizde neden yok?" sorusunu yönelttiğini anlatan Albayrak, bu sorgulamanın kendisini yeni bir yol haritası oluşturmaya yönelttiğini ifade etmişti.