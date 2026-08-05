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Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı geride bırakmayı hedefleyen "Tam Bağımsızlık" yürüyüşüyle küresel satranç tahtasında oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Geçmişte petrol ve doğal gazda büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi sondaj filosu, yerli mühendisleri ve milli teknolojisiyle okyanusların derinliklerinde enerji arıyor. Berat Albayrak döneminde temelleri atılan milli enerji politikası; Karadeniz'den Gabar'a, Somali açıklarından Kerkük sahalarına uzanan geniş bir başarı hikayesine dönüşüyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 1

MİLLİ ENERJİ HAMLESİ VE TAM BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet tarihinin en büyük kırılganlıklarından biri olan enerji bağımlılığını kırmak adına son yıllarda tarihi adımlar atıldı. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunun temelleri kararlılıkla atıldı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU
Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 2

Bu stratejik dönemde; Karadeniz'deki dev doğal gaz keşifleri, Gabar'da petrol üretimi, Mavi Vatan doktrini ve yerli sondaj filosunun kurulmasıyla Türkiye, enerjide başkalarının insafına bırakılan bir ülke olmaktan çıkarak kendi kaynaklarını yöneten bir güce dönüştü.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 3

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik dönüşümünün ilk adımlarını ve o dönemde yaşanan zihniyet değişimini anlatarak, göreve başladığı ilk gün ekibiyle yaptığı değerlendirmeyi aktardı. Albayrak, Türkiye'de petrol arama anlayışını sorguladığını belirterek, bugüne kadar izlenen yöntemlerin değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 4

Göreve başladığı ilk gün, "Biz de bu ülkede doğduk büyüdük. Her yerde petrol var, bizde neden yok?" sorusunu yönelttiğini anlatan Albayrak, bu sorgulamanın kendisini yeni bir yol haritası oluşturmaya yönelttiğini ifade etmişti.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 5

Albert Einstein'ın, "Aynı metotlarla aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler ahmaklardır." sözünü hatırlatan Albayrak, bu anlayış doğrultusunda mevcut politikaları değiştirme kararı aldıklarını belirterek, farklı sonuçlar elde edebilmek için farklı yöntemlerin uygulanması gerektiğini söylemişti.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 6

MAVİ VATAN TECRÜBESİ HİNT OKYANUSU'NA TAŞINIYOR

Türkiye'nin enerji vizyonu artık kıtaları aşarak Afrika Boynuzu'na, dünya enerji ticaretinin kalbine ulaşıyor. Uzun yıllar istikrarsızlıkla anılan Somali, bugün Türkiye Petrolleri'nin hidrokarbon arama faaliyetleriyle yeni bir hikâye yazmaya hazırlanıyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 7

Kendi sismik araştırma gemileri ve yerli teknolojisiyle Somali açıklarında yetki üstlenen Türkiye, Mavi Vatan'da elde ettiği derin deniz tecrübesini binlerce kilometre ötedeki Hint Okyanusu'na taşıyarak Afrika politikalarını enerji ayağıyla perçinliyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 8

Mavi Vatan'da kazanılan büyük tecrübenin okyanuslara taşınacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali açıklarında başlayacak sondaj sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 9

Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile bu yıl Somali'de ilk sondajın gerçekleştirileceğini, geminin şubat ayında uğurlanmasının ardından nisan-mayıs döneminde sondaj çalışmalarına başlanacağını ve yıl içerisinde ilk sonuçların alınmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerinin kıtalar ötesine taşınacağını vurgulamıştı.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 10

KERKÜK PETROLÜ VE TARİHİ TÜRKMEN BAĞLARI

Enerji diplomasisinde atılan bir diğer kritik adım ise Irak hattında gerçekleşti. Ankara ile Bağdat arasında varılan tarihi mutabakat sonucu, Kerkük'ten günde 1 milyon varil petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına akması hedefleniyor.

Kalkınma Yolunda tarihi imzanın perde arkası KALKINMA YOLU'NDA TARİHİ İMZANIN PERDE ARKASI
Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 11

Bu adım sadece ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda ortak tarih ve kültür mirasına sahip Kerkük'teki Türkmen varlığının korunması adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 12

Ankara, bu hamlesiyle geçmişin acı hatıralarını saran ve tarihi mirası modern diplomasinin gücüyle geleceğe taşıyan yeni bir dönemin kapısını araladı.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 13

KALKINMA YOLU VE KÜRESEL OYUN KURUCU TÜRKİYE

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Ankara Zirvesi, Türkiye'nin Orta Doğu ve küresel enerji güvenliğindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi.

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Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 14

Irak ile hayata geçirilen "Kalkınma Yolu Projesi", bölgeyi sadece enerji değil; ulaşım, lojistik ve ticaret merkezine dönüştürerek jeopolitik bir entegrasyonu hedefliyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 15

Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Somali'ye kadar uzanan enerji satranç tahtasında aktif rol üstlenen Türkiye, yerli mühendislik ve milli teknoloji hamlesiyle "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda bölgesinde belirleyici ülke olmaya devam ediyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye: Mavi Vatan'dan okyanuslara uzanan büyük vizyon 16
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