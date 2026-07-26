Petrol yollarında tehlikeli tırmanış! Enerjide yüzde 40'lık kriz kapıda: "Petrol 110 doları görebilir"

Özgöker, bu durumda Avrupa'ya uzanan güney enerji koridorunun fiilen kapanacağını belirterek, taşımacılığın Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden yapılmak zorunda kalacağını, bunun da deniz ticaretini Vasco da Gama dönemindeki güzergâhlara geri döndürebileceğini söyledi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker , Kalkınma Yolu Projesi'nin henüz inşa edilmediğini hatırlatarak, "Şu anda Husiler Bâbülmendep'i kapatabileceklerini söylüyor. Hürmüz Boğazı'ndan dünya enerji ticaretinin yaklaşık yüzde 25'i, Bâbülmendep üzerinden ise yaklaşık yüzde 15'i geçiyor. Bu iki güzergâhın kapanması halinde dünya enerji akışının yüzde 40'ı sekteye uğrayabilir." ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ile Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel enerji güvenliğine olası etkilerini değerlendirdi. Uzman isimler, Hürmüz Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne uzanan kritik enerji koridorlarında yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini, Avrupa'nın enerji arzını ise ciddi bir riskle karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı.

Özgöker, Ukrayna savaşının ardından kuzey koridorundaki bazı hatların kapandığını, inşa edilmesi planlanan diğer projelerin de durdurulduğunu belirterek, "Bugün fiilen çalışan en önemli güzergâhlardan biri Türkiye üzerinden geçen TANAP hattı. Kalkınma Yolu Projesi ise henüz inşa edilmedi." sözleriyle Türkiye'nin enerji güvenliğindeki kritik konumuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Uğur Özgöker, Kazakistan'dan gelen enerji kaynaklarının Hazar geçişli hatlarla Azerbaycan'a ulaştığını, buradan da TANAP üzerinden Türkiye'yi geçerek Avrupa'ya taşındığını anlatarak, mevcut şartlarda çalışan en önemli enerji güzergâhlarından birinin bu hat olduğunu ifade etti.

Hazar Denizi'nde İran gemisinin vurulması sonrası bölgede tansiyon bu sefer de enerji krizi için yükseldi. (Fotoğraf - AA)

Özgöker, Kazakistan'dan gelen enerji kaynaklarının Hazar geçişli hatlarla Azerbaycan'a ulaştığını ve bu yolla önce TANAP'a sonra da Türkiye üzerinden geçtiğini bildirdi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ZİBA KENAR'IN VURULMASI KRİTİK BİR EŞİK"

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hazar Denizi kıyısındaki Ziba Kenar bölgesine yönelik saldırının sıradan bir hedef olmadığını belirterek, "Bandar Anzali'nin doğusunda bulunan Ziba Kenar'da altı liman bulunuyor. Vurulan bölgede Kazak petrol boru hattı ile kritik bir donanma üssü yer alıyor. Aynı zamanda İsrail şirketlerinin ve bazı bölge ülkelerinin teknoloji ve enerji transferine yönelik planlarının bulunduğu stratejik bir alan." ifadelerini kullandı.

Sohtaoğlu, bugüne kadar bu bölgenin büyük ölçüde saldırılardan uzak kaldığını belirterek, "Ziba Kenar'ın vurulmasıyla birlikte Rusya'ya atfedilen gölge filo gemilerinin de hedef alınabileceği bir sürecin başlayabileceğini, bu saldırıların Ukrayna'ya da atfedilebileceğini" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.