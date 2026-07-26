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Petrol yollarında tehlikeli tırmanış! Enerjide yüzde 40'lık kriz kapıda: "Petrol 110 doları görebilir"

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Petrol yollarında tehlikeli tırmanış! Enerjide yüzde 40'lık kriz kapıda: "Petrol 110 doları görebilir"

Petrol yollarındaki gerilim küresel enerji piyasalarını sarsıyor. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ile Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hürmüz Boğazı ve Hazar Denizi hattında yaşanan gelişmelerin dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 40'ını riske atabilecek bir zincirleme etki oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bununla Kazakistan-Azerbaycan enerji hattına yönelik saldırının Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ettiği belirtilirken, petrol fiyatlarının ise 110 dolara kadar yükselebileceği ifade edildi.

A Haber ekranlarında Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ile Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel enerji güvenliğine olası etkilerini değerlendirdi. Uzman isimler, Hürmüz Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne uzanan kritik enerji koridorlarında yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini, Avrupa'nın enerji arzını ise ciddi bir riskle karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı.

ENERJİ KORİDORLARINDA ALARM! A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ: "PETROL 110 DOLARI GÖREBİLİR"

HÜRMÜZ VE BÂBÜLMENDEP UYARISI

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Kalkınma Yolu Projesi'nin henüz inşa edilmediğini hatırlatarak, "Şu anda Husiler Bâbülmendep'i kapatabileceklerini söylüyor. Hürmüz Boğazı'ndan dünya enerji ticaretinin yaklaşık yüzde 25'i, Bâbülmendep üzerinden ise yaklaşık yüzde 15'i geçiyor. Bu iki güzergâhın kapanması halinde dünya enerji akışının yüzde 40'ı sekteye uğrayabilir." ifadelerini kullandı.

Özgöker, bu durumda Avrupa'ya uzanan güney enerji koridorunun fiilen kapanacağını belirterek, taşımacılığın Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden yapılmak zorunda kalacağını, bunun da deniz ticaretini Vasco da Gama dönemindeki güzergâhlara geri döndürebileceğini söyledi.

Hazar Denizi'nde İran gemisinin vurulması sonrası bölgede tansiyon bu sefer de enerji krizi için yükseldi. (Fotoğraf - AA)Hazar Denizi'nde İran gemisinin vurulması sonrası bölgede tansiyon bu sefer de enerji krizi için yükseldi. (Fotoğraf - AA)

TANAP VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ

Prof. Dr. Uğur Özgöker, Kazakistan'dan gelen enerji kaynaklarının Hazar geçişli hatlarla Azerbaycan'a ulaştığını, buradan da TANAP üzerinden Türkiye'yi geçerek Avrupa'ya taşındığını anlatarak, mevcut şartlarda çalışan en önemli enerji güzergâhlarından birinin bu hat olduğunu ifade etti.

Özgöker, Ukrayna savaşının ardından kuzey koridorundaki bazı hatların kapandığını, inşa edilmesi planlanan diğer projelerin de durdurulduğunu belirterek, "Bugün fiilen çalışan en önemli güzergâhlardan biri Türkiye üzerinden geçen TANAP hattı. Kalkınma Yolu Projesi ise henüz inşa edilmedi." sözleriyle Türkiye'nin enerji güvenliğindeki kritik konumuna dikkat çekti.

Özgöker, Kazakistan'dan gelen enerji kaynaklarının Hazar geçişli hatlarla Azerbaycan'a ulaştığını ve bu yolla önce TANAP'a sonra da Türkiye üzerinden geçtiğini bildirdi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Özgöker, Kazakistan'dan gelen enerji kaynaklarının Hazar geçişli hatlarla Azerbaycan'a ulaştığını ve bu yolla önce TANAP'a sonra da Türkiye üzerinden geçtiğini bildirdi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ZİBA KENAR'IN VURULMASI KRİTİK BİR EŞİK"

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hazar Denizi kıyısındaki Ziba Kenar bölgesine yönelik saldırının sıradan bir hedef olmadığını belirterek, "Bandar Anzali'nin doğusunda bulunan Ziba Kenar'da altı liman bulunuyor. Vurulan bölgede Kazak petrol boru hattı ile kritik bir donanma üssü yer alıyor. Aynı zamanda İsrail şirketlerinin ve bazı bölge ülkelerinin teknoloji ve enerji transferine yönelik planlarının bulunduğu stratejik bir alan." ifadelerini kullandı.

Sohtaoğlu, bugüne kadar bu bölgenin büyük ölçüde saldırılardan uzak kaldığını belirterek, "Ziba Kenar'ın vurulmasıyla birlikte Rusya'ya atfedilen gölge filo gemilerinin de hedef alınabileceği bir sürecin başlayabileceğini, bu saldırıların Ukrayna'ya da atfedilebileceğini" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hazar Denizi kıyısındaki Ziba Kenar bölgesine yönelik saldırının sıradan bir hedef olmadığını söyledi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hazar Denizi kıyısındaki Ziba Kenar bölgesine yönelik saldırının sıradan bir hedef olmadığını söyledi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AVRUPA'NIN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ARTABİLİR

Prof. Dr. Uğur Özgöker, Kazakistan'dan gelen hattın vurulmasının enerji güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, "Azerbaycan tarafında şu an bir sorun görünmüyor ancak oranın da hedef alınması halinde Avrupa'nın elindeki son büyük enerji koridorlarından biri de devre dışı kalabilir." ifadelerini kullandı.

Özgöker, Kazakistan'dan gelen hattın vurulmasının enerji güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Özgöker, Kazakistan'dan gelen hattın vurulmasının enerji güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Avrupa'nın Rusya'dan enerji alımını büyük ölçüde durdurduğunu, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin de arttığını hatırlatan Özgöker, Bâbülmendep'in de kapanması halinde Avrupa'nın büyük ölçüde ABD'den gelecek petrol ve LNG'ye bağımlı hale geleceğini söyledi.

Özgöker, ABD'nin petrol üretimini kısa sürede ciddi oranda artırdığını, Venezuela'daki büyük petrol rezervlerine de erişim sağladığını belirterek, Avrupa'nın enerji ihtiyacının önemli bölümünün ABD tarafından karşılanabileceğini ancak bunun stratejik bağımlılığı artıracağını dile getirdi.

rent petrolün kapanışta varil başına 98,34 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve günlük yükselişin yüzde 2,33 olduğu belirtildi. (Fotoğraf - AA)rent petrolün kapanışta varil başına 98,34 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve günlük yükselişin yüzde 2,33 olduğu belirtildi. (Fotoğraf - AA)

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Prof. Dr. Uğur Özgöker, Orta Doğu'daki gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, "Petrol iki hafta önce 69 dolar seviyesindeydi. Yaşanan gelişmelerle birlikte 91 dolara çıktı. Hürmüz'deki gerilim arttıkça fiyatlar 101 doları gördü. Bu akşam 110 dolar seviyeleri bile görülebilir. Bunun etkisini Türkiye de yaşıyor. Mazota dün 4 liralık zam geldi." ifadelerini kullandı.

LUKOIL PLATFORMU DA HEDEF ALINDI

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Hazar Denizi'nde Rus enerji şirketi Lukoil'e ait bir deniz platformunun ve bir füze botunun da vurulduğunu belirterek, "Bu gelişme, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin birkaç gün önce Hazar Denizi üzerinden silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce de bölgede iki gemi vurulmuştu." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Programda ayrıca Brent petrolün kapanışta varil başına 98,34 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve günlük yükselişin yüzde 2,33 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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