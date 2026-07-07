Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan
Enerjide tam bağımsızlık meşalesini yakan Türkiye, yerli ve milli filosuyla kıtalararası gövde gösterisine devam ediyor. Karadeniz ve Akdeniz'in ardından Mavi Vatan vizyonunu Hint Okyanusu'na taşıyan Türkiye, Somali'nin ardından şimdi de Pakistan'da tarihi petrol ve doğal gaz operasyonunu başlatıyor. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemileri Eylül başında Pakistan’a ulaşıyor.
Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile devam edecek. İlk olarak Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun eylül başında Pakistan'a ulaşması, burada yapacağı sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahası için imzalanan hidrokarbon arama ve üretim anlaşmalarında süreç başlıyor.
EYLÜLDE SİSMİK ÇALIŞMA
Pakistan Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Pervaiz Malik önceki gün yaptığı açıklamada, "TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bu gemileri bizzat karşılayacağız. Sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık altı ay içinde sondaj faaliyetlerine başlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.