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Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan

Enerjide tam bağımsızlık meşalesini yakan Türkiye, yerli ve milli filosuyla kıtalararası gövde gösterisine devam ediyor. Karadeniz ve Akdeniz'in ardından Mavi Vatan vizyonunu Hint Okyanusu'na taşıyan Türkiye, Somali'nin ardından şimdi de Pakistan'da tarihi petrol ve doğal gaz operasyonunu başlatıyor. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemileri Eylül başında Pakistan’a ulaşıyor.

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile devam edecek. İlk olarak Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun eylül başında Pakistan'a ulaşması, burada yapacağı sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor.

Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan - 1

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahası için imzalanan hidrokarbon arama ve üretim anlaşmalarında süreç başlıyor.

Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan - 2

EYLÜLDE SİSMİK ÇALIŞMA
Pakistan Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Pervaiz Malik önceki gün yaptığı açıklamada, "TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bu gemileri bizzat karşılayacağız. Sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık altı ay içinde sondaj faaliyetlerine başlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan - 3

OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK
Türkiye, petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiği kabiliyetlerle Somali'nin ardından ikinci kıtalararası görevini yine Hint Okyanusu'nda bulunan Pakistan'da gerçekleştirecek. Deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Buradaki sondaj çalışmalarında Pakistan veya üçüncü bir ülke değil, Türkiye tek söz sahibi olacak.

Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan - 4

Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. Başta TPAO olmak üzere, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini bizzat yöneten (operatör) bir güç konumunda bulunan Türkiye'nin filosunda Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemileri bulunuyor.

Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan - 5

SOMALİ'DE MÜJDE ELİ KULAĞINDA
Türkiye kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi bu yıl Somali'de başladı. Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sondaj sürüyor. Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken, iklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Bakan Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen pertol emareleri bakımından ümitvar olduklarını anlatmıştı.

Çağrı Bey CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktıÇağrı Bey CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı ÇAĞRI BEY CURAD-1 KUYUSUNA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali’ye ulaştıÇağrı Bey sondaj gemisi Somali’ye ulaştı ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİ SOMALİ'YE ULAŞTI

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