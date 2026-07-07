Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na! Enerjide rota Pakistan

OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

Türkiye, petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiği kabiliyetlerle Somali'nin ardından ikinci kıtalararası görevini yine Hint Okyanusu'nda bulunan Pakistan'da gerçekleştirecek. Deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Buradaki sondaj çalışmalarında Pakistan veya üçüncü bir ülke değil, Türkiye tek söz sahibi olacak.

Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. Başta TPAO olmak üzere, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini bizzat yöneten (operatör) bir güç konumunda bulunan Türkiye'nin filosunda Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemileri bulunuyor.