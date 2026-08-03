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Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi

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Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin himayelerinde gerçekleştirilen imza töreninin perde arkası aralandı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılan imzalar sırasında yaşanan teknik aksaklığın ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e anlattı. Uraloğlu, Başkan Erdoğan'ın "Çekin sandalyeleri, imzalayın." talimatıyla sürecin nasıl ilerlediğini ilk kez paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gerçekleştirdiği basın toplantısı ve imza töreni gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin imzaların atılmasının ardından, mutabakatın arka planını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber mikrofonlarına anlattı.

IRAK İLE İMZALANAN ANLAŞMANIN PERDE ARKASI

KRİZ DEĞİL, TEKNİK DÜZELTME

Törende yaşananlara ilişkin kamuoyundaki merakı gideren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "'Vaz mı geçildi, kriz mi çıktı?' Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun, olayı profesyonelce yönetmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi - 1

"MUTABAKAT ZAPTINI NETLEŞTİRDİK"

Mutabakatın içeriğine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Vardığımız mutabakat zaptını netleştirdik. Petrol karşılığı Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitleri tarafından yapılması noktasında mutabakata vardık. Onu da yazdık, netleştirdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi - 2

"SON ANDA TEKNİK BİR DÜZELTME GEREKTİ"

İmza öncesinde teknik bir ayrıntının fark edildiğini belirten Uraloğlu, "Son anda arkadaşlarımız, karşılıklı olarak düzeltilmesi gereken teknik bir durumu fark ettiler. Bazen virgülün cümledeki yeri anlamı değiştirir. Dolayısıyla yazıma ilişkin küçük bir teknik düzeltme yapılması gerekti. Sonuçta bu uluslararası bir anlaşma, bir mutabakat. Bu nedenle, 'Bunu düzeltelim, ardından imzalayalım.' dedik." sözleriyle yaşanan süreci anlattı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi - 3

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Törende yaşanan teknik aksaklığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fark ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Teknik ekip Irak tarafıyla birlikte düzeltme üzerinde çalışıyordu ancak o anda süreç tamamlanamadı. Bu sırada üç imza atıldı. Biz de imzacıları davet eden Iraklı ve Türk protokol üyeleri olarak bekledik. O esnada Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Hakan, beş değil miydi?' diye Dışişleri Bakanımıza sordu." ifadelerini kullandı.

"NE OLDU ARKADAŞLAR?"

Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktaran Uraloğlu, "Hakan Bey durumu anlatmaya çalıştı. Ardından Alparslan Bey'e döndü. Ben de o sırada arkadaşlarımıza, 'Ne oldu arkadaşlar? Düzeltemedik mi?' diye sordum." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi - 4

IRAK TARAFINDAN NET İRADE

Irak tarafının süreç boyunca kararlı bir tutum sergilediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Irak Başbakanı ve Irak Ulaştırma Bakanı bu konuda gerçekten çok netti. Herhangi bir ikilem yaşamadılar. Ortada net bir irade vardı. Anlattığım teknik detayın ardından da bu irade açık şekilde ortaya konuldu." sözleriyle süreci değerlendirdi.

YEMEKTE GELEN TALİMAT: "ÇEKİN SANDALYELERİ"

Eksik kalan imzaların yemek programı sırasında tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yukarı yemek bölümüne çıktık. Cumhurbaşkanımız beni çağırarak, 'Ne oldu Abdulkadir? Niye imzalamadık biz bunu?' diye sordu. Aynı anda Irak Başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Kendisine, 'Efendim, ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor.' denildi." ifadelerini kullandı.

"ÇEKİN İKİ TANE SANDALYE, İMZALAYIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece ilişkin talimatını da aktaran Uraloğlu, "'Ama hadi getirin.' dedi. 'Çekin iki tane sandalye, oturun bakalım, imzalayın bunu.' talimatını verdi. Evrakları getirdik. Arkadaşlarımız da gerekli teknik düzenlemeyi tamamlamıştı. Ardından imzalar atıldı. O görüntüleri de basınla paylaştık. Böylece süreç tamamlanmış oldu." sözleriyle yaşananları anlattı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi - 5

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