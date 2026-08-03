Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktaran Uraloğlu, "Hakan Bey durumu anlatmaya çalıştı. Ardından Alparslan Bey'e döndü. Ben de o sırada arkadaşlarımıza, 'Ne oldu arkadaşlar? Düzeltemedik mi?' diye sordum." dedi.

Törende yaşanan teknik aksaklığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fark ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Teknik ekip Irak tarafıyla birlikte düzeltme üzerinde çalışıyordu ancak o anda süreç tamamlanamadı. Bu sırada üç imza atıldı. Biz de imzacıları davet eden Iraklı ve Türk protokol üyeleri olarak bekledik. O esnada Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Hakan, beş değil miydi?' diye Dışişleri Bakanımıza sordu." ifadelerini kullandı.

IRAK TARAFINDAN NET İRADE

Irak tarafının süreç boyunca kararlı bir tutum sergilediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Irak Başbakanı ve Irak Ulaştırma Bakanı bu konuda gerçekten çok netti. Herhangi bir ikilem yaşamadılar. Ortada net bir irade vardı. Anlattığım teknik detayın ardından da bu irade açık şekilde ortaya konuldu." sözleriyle süreci değerlendirdi.

YEMEKTE GELEN TALİMAT: "ÇEKİN SANDALYELERİ"

Eksik kalan imzaların yemek programı sırasında tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yukarı yemek bölümüne çıktık. Cumhurbaşkanımız beni çağırarak, 'Ne oldu Abdulkadir? Niye imzalamadık biz bunu?' diye sordu. Aynı anda Irak Başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Kendisine, 'Efendim, ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor.' denildi." ifadelerini kullandı.

"ÇEKİN İKİ TANE SANDALYE, İMZALAYIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece ilişkin talimatını da aktaran Uraloğlu, "'Ama hadi getirin.' dedi. 'Çekin iki tane sandalye, oturun bakalım, imzalayın bunu.' talimatını verdi. Evrakları getirdik. Arkadaşlarımız da gerekli teknik düzenlemeyi tamamlamıştı. Ardından imzalar atıldı. O görüntüleri de basınla paylaştık. Böylece süreç tamamlanmış oldu." sözleriyle yaşananları anlattı.