Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu mutabakatının perde arkasını A Haber'de anlattı! Başkan Erdoğan sürece böyle yön verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin himayelerinde gerçekleştirilen imza töreninin perde arkası aralandı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılan imzalar sırasında yaşanan teknik aksaklığın ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e anlattı. Uraloğlu, Başkan Erdoğan'ın "Çekin sandalyeleri, imzalayın." talimatıyla sürecin nasıl ilerlediğini ilk kez paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gerçekleştirdiği basın toplantısı ve imza töreni gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin imzaların atılmasının ardından, mutabakatın arka planını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber mikrofonlarına anlattı.
KRİZ DEĞİL, TEKNİK DÜZELTME
Törende yaşananlara ilişkin kamuoyundaki merakı gideren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "'Vaz mı geçildi, kriz mi çıktı?' Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun, olayı profesyonelce yönetmiş oldu." ifadelerini kullandı.
"MUTABAKAT ZAPTINI NETLEŞTİRDİK"
Mutabakatın içeriğine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Vardığımız mutabakat zaptını netleştirdik. Petrol karşılığı Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitleri tarafından yapılması noktasında mutabakata vardık. Onu da yazdık, netleştirdik." dedi.
"SON ANDA TEKNİK BİR DÜZELTME GEREKTİ"
İmza öncesinde teknik bir ayrıntının fark edildiğini belirten Uraloğlu, "Son anda arkadaşlarımız, karşılıklı olarak düzeltilmesi gereken teknik bir durumu fark ettiler. Bazen virgülün cümledeki yeri anlamı değiştirir. Dolayısıyla yazıma ilişkin küçük bir teknik düzeltme yapılması gerekti. Sonuçta bu uluslararası bir anlaşma, bir mutabakat. Bu nedenle, 'Bunu düzeltelim, ardından imzalayalım.' dedik." sözleriyle yaşanan süreci anlattı.