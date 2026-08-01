Kerkük'te tarihi enerji ortaklığı: Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin TPAO'yu günlük 1 milyon varil üretim yapan küresel bir enerji şirketine dönüştürmek olduğunu açıkladı. (AA)

15 TEMMUZ SONRASI ÇİZİLEN ROTANIN KÜRESEL SAHAYA ÇIKIŞI



Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında atılan adımın stratejik derinliğini analiz etti.

Gelişmenin basit bir hisse alımından ibaret olmadığını vurgulayan Övür, hamlenin arka planındaki mantığı şu sözlerle aktardı:

"Bu sadece sıradan bir petrol ortaklığı değil, 15 Temmuz sonrası Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın rotasını çizdikleri 'yerli ve milli' enerji politikasının küresel arenaya çıkışıydı."

Milletlerin tarihinde dönüm noktaları olduğunu belirten Övür, Stefan Zweig'ın "Tarihin akışı içinde öyle anlar vardır ki, bir dakikalık bir gecikme, yüzyılların telafi edemeyeceği kayıplara yol açar" sözüne atıfta bulunarak Türkiye'nin artık gecikmelerle vakit kaybetmeyip önüne baktığını kaydetti. Karadeniz doğal gazı, Gabar petrolü, Azerbaycan, Irak, Libya, Somali ve Pakistan'daki adımlarla TPAO'nun küresel bir markaya dönüştüğünü ifade eden Övür, bu hamlenin Türkiye ile birlikte Irak'ın ve bölgenin de kaderini değiştireceğini vurguladı.