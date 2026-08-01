Kerkük'te tarihi enerji ortaklığı: Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), British Petroleum (BP) tarafından işletilen Irak'ın Kerkük sahasında yüzde 15 hisse alarak uluslararası enerji sektöründe dikkat çeken bir adım attı. Dev rezervlere ortak olan TPAO, günlük 1 milyon varillik üretim hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği aşarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeyi "Enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım" sözleriyle değerlendirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Bu gelişme yalnızca bir petrol ortaklığı değil; 15 Temmuz sonrasında Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın temellerini attığı yerli ve milli enerji vizyonunun uluslararası ölçekte somutlaşmasıdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini devralarak Irak'taki en önemli enerji projelerinden birine ortak oldu. Türkiye'nin yurt dışındaki enerji yatırımlarını güçlendiren bu adımın, küresel üretim hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona erdiğini hatırlatarak, iki ülke arasında daha kapsamlı bir enerji iş birliği hedeflediklerini belirtti.
Kerkük'te British Petroleum'un (BP) işlettiği üretim sahasında TPAO'nun ortaklık elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." dedi.
HEDEF: GÜNDE 1 MİLYON VARİL ÜRETİM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da anlaşmanın, TPAO'nun uluslararası büyüme vizyonunda kritik bir eşik olduğunu belirtti.
Bayraktar, "Bu adım, Türkiye Petrollerini günlük 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket haline getirme hedefimiz doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.
Kerkük'ün tarihi ve stratejik önemine de değinen Bayraktar, söz konusu ortaklığın yalnızca üretim kapasitesini artırmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirerek "Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefine önemli katkı sunacağını vurguladı.