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Kerkük'te tarihi enerji ortaklığı: Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kerkük'te tarihi enerji ortaklığı: Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), British Petroleum (BP) tarafından işletilen Irak'ın Kerkük sahasında yüzde 15 hisse alarak uluslararası enerji sektöründe dikkat çeken bir adım attı. Dev rezervlere ortak olan TPAO, günlük 1 milyon varillik üretim hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği aşarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeyi "Enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım" sözleriyle değerlendirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Bu gelişme yalnızca bir petrol ortaklığı değil; 15 Temmuz sonrasında Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın temellerini attığı yerli ve milli enerji vizyonunun uluslararası ölçekte somutlaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini devralarak Irak'taki en önemli enerji projelerinden birine ortak oldu. Türkiye'nin yurt dışındaki enerji yatırımlarını güçlendiren bu adımın, küresel üretim hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TPAO, BP'nin Kerkük sahasındaki yüzde 15 hissesini devralarak Irak'taki en kritik enerji projelerinden birine ortak oldu. (AA)TPAO, BP'nin Kerkük sahasındaki yüzde 15 hissesini devralarak Irak'taki en kritik enerji projelerinden birine ortak oldu. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona erdiğini hatırlatarak, iki ülke arasında daha kapsamlı bir enerji iş birliği hedeflediklerini belirtti.

Kerkük'te British Petroleum'un (BP) işlettiği üretim sahasında TPAO'nun ortaklık elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük anlaşmasını ʺEnerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adımʺ sözleriyle değerlendirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük anlaşmasını ʺEnerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adımʺ sözleriyle değerlendirdi. (AA)

HEDEF: GÜNDE 1 MİLYON VARİL ÜRETİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da anlaşmanın, TPAO'nun uluslararası büyüme vizyonunda kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Bu adım, Türkiye Petrollerini günlük 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket haline getirme hedefimiz doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün tarihi ve stratejik önemine de değinen Bayraktar, söz konusu ortaklığın yalnızca üretim kapasitesini artırmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirerek "Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefine önemli katkı sunacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin TPAO'yu günlük 1 milyon varil üretim yapan küresel bir enerji şirketine dönüştürmek olduğunu açıkladı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin TPAO'yu günlük 1 milyon varil üretim yapan küresel bir enerji şirketine dönüştürmek olduğunu açıkladı. (AA)

15 TEMMUZ SONRASI ÇİZİLEN ROTANIN KÜRESEL SAHAYA ÇIKIŞI

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında atılan adımın stratejik derinliğini analiz etti.

Gelişmenin basit bir hisse alımından ibaret olmadığını vurgulayan Övür, hamlenin arka planındaki mantığı şu sözlerle aktardı:

"Bu sadece sıradan bir petrol ortaklığı değil, 15 Temmuz sonrası Başkan Erdoğan ile dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın rotasını çizdikleri 'yerli ve milli' enerji politikasının küresel arenaya çıkışıydı."

Milletlerin tarihinde dönüm noktaları olduğunu belirten Övür, Stefan Zweig'ın "Tarihin akışı içinde öyle anlar vardır ki, bir dakikalık bir gecikme, yüzyılların telafi edemeyeceği kayıplara yol açar" sözüne atıfta bulunarak Türkiye'nin artık gecikmelerle vakit kaybetmeyip önüne baktığını kaydetti. Karadeniz doğal gazı, Gabar petrolü, Azerbaycan, Irak, Libya, Somali ve Pakistan'daki adımlarla TPAO'nun küresel bir markaya dönüştüğünü ifade eden Övür, bu hamlenin Türkiye ile birlikte Irak'ın ve bölgenin de kaderini değiştireceğini vurguladı.

Berat Albayrak döneminde başlatılan enerji politikaları, Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolü gibi stratejik projelerin temelini oluşturdu. (AA)Berat Albayrak döneminde başlatılan enerji politikaları, Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolü gibi stratejik projelerin temelini oluşturdu. (AA)

TPAO DÜNYA DEVLERİYLE KIYASLANIYOR

Mahmut Övür, yazısında Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü'nün değerlendirmelerine de yer verdi. Irak'ın 145 milyar varil kanıtlanmış rezervine ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Övür'ün aktardığına göre Öğütçü, anlaşmayı şu sözlerle yorumladı:

"Bu adım, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin enerji vizyonunun önemli kilometre taşlarından biridir."

TPAO'nun küresel arenadaki dönüşümünü değerlendiren Öğütçü, kurumu dünya devi enerji şirketleriyle kıyaslayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"TPAO sadece Türkiye'nin değil, bölgesinin de en etkili enerji şirketlerinden biri hâline gelebilir. Kerkük, bu uzun yolculuğun son durağı değil, belki de en önemli başlangıç noktalarından biridir."

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