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Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al Jazeera'ya yaptığı değerlendirmede Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son durumu anlattı. Irak ile bağlantı noktasında mutabakat sağlandığını belirten Uraloğlu, bu yıl ilk taşın konulmasının hedeflendiğini, finansman modelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında yapılacak görüşmeyle netleşebileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al Jazeera'ya verdiği röportajda Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son durumu değerlendirdi. 21 Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, proje kapsamında Irak yönetimiyle önemli başlıklarda mutabakata varıldığını ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİNDE KRİTİK AŞAMA

Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Hasenî ve İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Sened ile bir araya geldiklerini belirterek, temasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı'nın gerçekleştireceği görüşme öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını söyledi.

Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor - 1

KALKINMA YOLU PROJESİNDE BAĞLANTI NOKTASI NETLEŞİYOR

Bakan Uraloğlu, projenin teknik çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek Türkiye ile Irak arasındaki bağlantının Irak tarafında Fişhabur, Türkiye tarafında ise Ovaköy üzerinden sağlanmasının planlandığını açıkladı.

Yeni sınır kapısının açılmasıyla birlikte köprü ve ulaşım altyapısının hızla inşa edilmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu konuda Irak tarafıyla mutabakat zaptı taslağının paylaşıldığını ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor - 2

FİNANSMAN MODELİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİYLE NETLEŞEBİLİR

Projede en önemli başlıklardan birinin finansman olduğunu söyleyen Uraloğlu, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak arasında yürütülen finansman görüşmelerinin çeşitli nedenlerle sonuçlanamadığını hatırlattı.

Bu süreçte petrol karşılığı finansman modelinin yeniden gündeme geldiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde varılacak mutabakatla finansman konusu netleşebilir ve mesele bitebilir."

Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor - 3

"BU SENE İLK TAŞI KOYALIM İSTİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, projede artık uygulama aşamasına geçilmesini istediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz; biz 'temel atalım, kazma vuralım' diyoruz, onlar da 'ilk taşını koyalım' diyor."

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı arasında yapılacak görüşmenin ardından Türk müteahhitlerinin yerel ortaklarla birlikte kısa sürede çalışmalara başlayabileceğini ifade etti.

PROJE 4-5 YILDA TAMAMLANABİLİR

Projeye ilişkin takvimi de değerlendiren Uraloğlu, gerekli finansmanın sağlanması ve izin süreçlerinin tamamlanması halinde Kalkınma Yolu Projesinin yaklaşık dört ila beş yılda tamamlanabileceğini söyledi.

"Parayı hazır, gerekli izinleri alınmış kabul edelim; dört-beş yılda bitebilecek bir projedir."

Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin Irak'taki tecrübelerinin projeye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor - 4

TÜRKİYE TARAFINDA 500 KİLOMETRELİK YENİ HAT YAPILACAK

Proje kapsamında Irak'ın Fav Limanı ile Türkiye sınırı arasında yaklaşık bin 200 kilometrelik ulaştırma koridoru oluşturulacak.

Türkiye tarafında ise Gaziantep'e kadar uzanacak yaklaşık 500 kilometrelik demir yolu hattı için projelerin tamamlandığını ve yatırım programına alındığını belirten Uraloğlu, çalışmaların hızla başlatılacağını söyledi.

MUSUL HAVALİMANINI TÜRK FİRMASI İŞLETEBİLİR

Bakan Uraloğlu, Musul Havalimanının inşaatının tamamlandığını ve profesyonel işletmeci arayışının sürdüğünü belirtti.

İstanbul Havalimanını işleten Türk firmasıyla görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Uraloğlu, Musul Havalimanının bir Türk şirketi tarafından işletilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Bağdat Havalimanı için ise yap-işlet-devret modeliyle yeni bir proje üzerinde çalışıldığını aktardı.

FİBER OPTİK VE ENERJİ HATLARI DA PROJEYE ENTEGRE EDİLECEK

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesinin yalnızca kara yolu ve demir yolu yatırımı olmadığını belirterek fiber optik altyapı, enerji nakil hatları ile petrol ve doğal gaz boru hatlarının da projeye entegre edilmesinin planlandığını ifade etti.

Irak Ulaştırma Bakanlığı ile İletişim Bakanlığının fiber optik altyapısını projeye dahil etme konusunda ortak görüş benimsediğini kaydeden Uraloğlu, bunun dijital bağlantı açısından önemli katkı sağlayacağını söyledi.

KALKINMA YOLU PROJESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın Fav Limanından Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak çok modlu ulaştırma koridoru olarak planlanıyor. Projede demir yolu, kara yolu, enerji ve dijital altyapılar birlikte yer alıyor.

Kalkınma Yolu Projesi ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hedeflerinin 2026 yılı içinde ilk taşın konulması ve fiilen çalışmalara başlanması olduğunu açıkladı.

Proje ne kadar sürede tamamlanacak?

Bakan Uraloğlu, finansman ve izin süreçlerinin tamamlanması halinde projenin yaklaşık dört ila beş yılda tamamlanabileceğini belirtti.

Finansman nasıl sağlanacak?

Taraflar petrol karşılığı finansman dahil farklı modeller üzerinde çalışıyor. Nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında yapılacak görüşmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.

SONUÇ

Türkiye ile Irak arasında stratejik ulaştırma koridoru oluşturmayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesinde teknik hazırlıkların büyük bölümü tamamlanırken gözler finansman modeline çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında yapılacak görüşmenin ardından projenin uygulama sürecine ilişkin kritik kararların alınması bekleniyor.

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