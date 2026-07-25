Kalkınma Yolu Projesinde bu yıl ilk adım hedefleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al Jazeera'ya yaptığı değerlendirmede Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son durumu anlattı. Irak ile bağlantı noktasında mutabakat sağlandığını belirten Uraloğlu, bu yıl ilk taşın konulmasının hedeflendiğini, finansman modelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında yapılacak görüşmeyle netleşebileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al Jazeera'ya verdiği röportajda Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son durumu değerlendirdi. 21 Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, proje kapsamında Irak yönetimiyle önemli başlıklarda mutabakata varıldığını ifade etti.
KALKINMA YOLU PROJESİNDE KRİTİK AŞAMA
Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Hasenî ve İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Sened ile bir araya geldiklerini belirterek, temasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı'nın gerçekleştireceği görüşme öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını söyledi.
KALKINMA YOLU PROJESİNDE BAĞLANTI NOKTASI NETLEŞİYOR
Bakan Uraloğlu, projenin teknik çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek Türkiye ile Irak arasındaki bağlantının Irak tarafında Fişhabur, Türkiye tarafında ise Ovaköy üzerinden sağlanmasının planlandığını açıkladı.
Yeni sınır kapısının açılmasıyla birlikte köprü ve ulaşım altyapısının hızla inşa edilmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu konuda Irak tarafıyla mutabakat zaptı taslağının paylaşıldığını ifade etti.
FİNANSMAN MODELİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİYLE NETLEŞEBİLİR
Projede en önemli başlıklardan birinin finansman olduğunu söyleyen Uraloğlu, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak arasında yürütülen finansman görüşmelerinin çeşitli nedenlerle sonuçlanamadığını hatırlattı.
Bu süreçte petrol karşılığı finansman modelinin yeniden gündeme geldiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde varılacak mutabakatla finansman konusu netleşebilir ve mesele bitebilir."