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Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de

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Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de

Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında doğal gaz alanında tarihi bir adım atıldı. İki ülke arasında "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" düzenlenen törenle imzalandı. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında enerji alanındaki stratejik iş birliğini güçlendirecek tarihi bir adım atıldı. KKTC'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlaması hedeflenen "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı", düzenlenen törenle imzalandı.

YAVRU VATANA DEV ENERJİ MÜJDESİ

BAYRAKTAR: "101 KİLOMETRELİK DOĞAL GAZ HATTI KURACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, Türkiye ve KKTC arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imza töreni kapsamında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ortak tarih ve stratejik işbirliğine dayalı çok yönlü ilişkinin dayanışma ve ortak kalkınma anlayışıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Geçmişten bugüne, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım atıldığını ifade eden Bayraktar, "Bugüne kadar toplam yedi mobil elektrik santralini adaya sevk ederek, başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Sorunsuz ve kesintisiz çalışmalarına yönelik bakım faaliyetlerine de destek olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı (fuel oil) da kamu şirketlerimiz aracılığıyla 2021'den bu yana tedarik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Bayraktar, KKTC'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarla yeni ve çok önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaların imzalardan sonra başlatılacağını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek bu hatta 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı geçirecek şekilde yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecektir."

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU SADECE DOĞAL GAZ ALTYAPISI İLE SINIRLI DEĞİL"

Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımının yaygınlaştırıldığının altını çizen Bayraktar, "Enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bu dönüşümün KKTC için de çok önemli fırsatlar taşıdığına yürekten inanıyoruz. Özellikle ulaşımda araçların elektrikliye dönüşümüyle birlikte elektrik talebinin artacağı da aşikardır. Bugün attığımız adım, gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 toplantısının Antalya'da düzenleneceğini ve Türkiye'nin hedeflerinden birinin ekonomilerde elektrikleşme payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmak olduğunu anımsatan Bayraktar, KKTC'nin de benzer bir hedefi olduğunu ifade etti.

Hedefe ulaşmak için ekonominin tüm sektörlerinde dönüşüm hamlesi gerekliliğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir elektrikleşme vizyonuyla hareket etmek amacıyla ekonominin tüm alanlarında özellikle turizmde, tarımda ama özellikle ulaştırmada bir elektrikleşme master planı çerçevesinde çalışıyorlar. Getireceğimiz doğal gazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak. Dolayısıyla bu projenin tarihi bir proje olma özelliğini biraz da bu yönüyle sizlere takdim etmek istedim. Kuzey Kıbrıs'ımız için hakikaten asrın projesi olabilecek doğal gaz boru hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projeye vizyonuyla yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı tekrar kutluyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimize, mücahitlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. Gelişmeleri yerinden aktaran A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, KKTC'de doğal gaz projesi kapsamında mutabakat imzalarının atıldığını ve enerji alanında yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Açıkgöz, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'ndan bu yana KKTC'ye desteğini sürdürdüğünü, 2015 yılında hayata geçirilen su temin projesinin ardından şimdi de doğal gaz projesiyle iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını söyledi.

Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de - 1

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasındaki enerji alanındaki yakın iş birliğinin devam ettiğini ifade etti.

Ardından konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise doğal gaz projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'den gelen can suyunun yalnızca içme suyu olarak değil, Mesarya Ovası'nda da kullanıldığını belirten Üstel, doğal gaz boru hattının önemine dikkat çekti. Üstel ayrıca, yakın gelecekte kabloyla elektrik projesinin de hayata geçirilmesiyle KKTC'nin enerji altyapısının daha da güçleneceğini söyledi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin KKTC'ye yönelik yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Can suyu projesinde bugüne kadar 330 milyar metreküp su akışına ulaşıldığını belirten Yılmaz, ulaştırma yatırımları kapsamında inşa edilen yeni kavşakların trafiği rahatlattığını ifade etti.

Yılmaz ayrıca, sağlık yatırımlarına değinerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin restore edilerek yeni devlet hastanesiyle birlikte Lefkoşa'ya hizmet vermeyi sürdüreceğini açıkladı. E-Devlet, fiber internet ve enerji alanındaki yatırımlara da değinen Yılmaz, doğal gaz boru hattı projesinin günün en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Türkiye-KKTC hükümetleri arasında düzenlenen KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katıldı. Yılmaz burada KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte iki ülke arasında yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Yılmaz törende yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imza töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Enerji, günümüzde ülkelerin kalkınmasını, rekabet gücünü ve refahını doğrudan etkileyen en stratejik alanlardan biridir. Güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji arzı ise güçlü ekonomilerin ve güçlü devletlerin en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu anlayışla, Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Kıbrıs Türkünün refahına ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak öncelikli başlıklardan biri olarak görüyoruz" dedi.

Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de - 2

"KKTC'NİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYAN HER ALANDA ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarih ve müşterek gelecekten güç alınan sarsılmaz bir kardeşlik hukukuna dayandığını belirterek, "Bu güçlü bağ, son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, dijital dönüşümden enerjiye kadar her alanda hayata geçirdiğimiz projelerle daha da tahkim edilmektedir" dedi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına katkı sağlayan her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdik. Asrın Projesi ile bugüne kadar Ada'ya 330 milyon metreküp su ulaştırdık; Güzelyurt Ovası'nda bin 873 hektarlık alanı suyla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 28 milyar liralık finansmanla 850 kilometreyi aşan yol ağını hizmete sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ni hizmete açtık; sağlık altyapısını yeni hastanelerle güçlendirirken e-Devlet uygulamalarıyla dijital dönüşüm sürecini ileri taşıdık" dedi.

Yılmaz, "Enerji alanında da KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Elektrik arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Teknecik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip 7 mobil elektrik santralini devreye aldık. KIB-TEK'in akaryakıt temininden bakım ve onarımına, navlun giderlerinden elektrik bağlantı altyapısına kadar ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağladık. Son beş yılda enerji sektörüne sağladığımız destek 8 milyar lirayı aşarken, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon lirayı aşkın yeni kaynak tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de - 3

"BAŞTA ELEKTRİK ÜRETİMİ OLMAK ÜZERE FARKLI KULLANIM ALANLARINDA YENİ BİR DÖNEM"

Yılmaz, "Bugün imzaladığımız KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı da bu ortak iradenin yeni ve stratejik bir tezahürüdür. Bu mutabakat zaptı ile ülkelerimizi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları başlatıyoruz. Proje kapsamında doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır" dedi.

Doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçileceğini vurgulayan Yılmaz, "Enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır. Enerji arz güvenliği, günümüzde ülkelerin ekonomik istikrarını, rekabet gücünü ve kalkınmasını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Bu sebeple KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Anavatan Türkiye olarak stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN REFAHINI ARTIRACAK STRATEJİK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda, KKTC'nin güçlü altyapıya sahip, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için her alanda olduğu gibi enerji alanında da desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak, kalkınmasını hızlandıracak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlayacak stratejik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji alanında atılan bu adımın ülkeler arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacağına yürekten inandığını kaydeden Yılmaz, "Bu düşüncelerle, imzaladığımız mutabakat zaptının ülkelerimiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor; başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına, bu önemli projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, teknik heyetlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

"KKTC'YE DOĞAL GAZ KONUSUNDAKİ GİRİŞİM HEYECAN VERİCİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Kabulden sonra Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok gelişmeyi ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Erhürman, Kıbrıs konusundaki süreci, Türkiye ile istişare ve uyum içinde yürüttüklerini belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılması ve son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından sorun haline dönüştürülen "mülkiyet" konularında ne yapabileceklerini masaya yatırdıklarını aktardı.

Uluslararası toplantılar konusunda Türkiye'nin başarılarına dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, NATO Liderler Zirvesi'nin büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bu son derece büyük başarı için Türkiye'ye tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Erhürman, enerji alanında atılan adımların önemine işaret ederek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

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