Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ve KKTC arasında tarihi imza: Detaylar A Haber'de

Yavru vatana dev enerji müjdesi! Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında doğal gaz alanında tarihi bir adım atıldı. İki ülke arasında "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" düzenlenen törenle imzalandı. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında enerji alanındaki stratejik iş birliğini güçlendirecek tarihi bir adım atıldı. KKTC'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlaması hedeflenen "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı", düzenlenen törenle imzalandı. YAVRU VATANA DEV ENERJİ MÜJDESİ BAYRAKTAR: "101 KİLOMETRELİK DOĞAL GAZ HATTI KURACAĞIZ" Bakan Bayraktar, Türkiye ve KKTC arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imza töreni kapsamında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ortak tarih ve stratejik işbirliğine dayalı çok yönlü ilişkinin dayanışma ve ortak kalkınma anlayışıyla sürdürüldüğünü söyledi. Geçmişten bugüne, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım atıldığını ifade eden Bayraktar, "Bugüne kadar toplam yedi mobil elektrik santralini adaya sevk ederek, başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Sorunsuz ve kesintisiz çalışmalarına yönelik bakım faaliyetlerine de destek olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı (fuel oil) da kamu şirketlerimiz aracılığıyla 2021'den bu yana tedarik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fotoğraf (AA) Bayraktar, KKTC'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarla yeni ve çok önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaların imzalardan sonra başlatılacağını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek bu hatta 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı geçirecek şekilde yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecektir."