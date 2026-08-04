DİJİTAL DÜNYANIN YENİ HASTALIKLARI: NOMOFOBİ VE FOMO

Ekran bağımlılığının modern çağın hastalıklarını beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Dijital ortamda çok ciddi hastalıklar var; WhatsAppitis, Selfitis, Hikikomori, FOMO, Nomofobi gibi hastalıklar var. Bugün Nomofobi akıllı telefon bağımlılığı, FOMO gelişmeleri kaçırma korkusudur. Bu durum zamanla bizim çocuklarımızın, gençlerimizin uçuruma sürüklenmesine de sebebiyet verdi. Farkında değiliz çünkü. Bir nevi aslında hipnotize eylemi gerçekleşiyor orada. Bizi bu sistem hipnoz ediyor" uyarısında bulundu.



RUH SAĞLIĞI ALARM VERİYOR: DEPRESYON %134 ARTTI

Çocukların ruh sağlığına ilişkin çarpıcı verileri paylaşan Klinik Psikolog Elif Nur Hamzaoğlu Tuğlu, "Teknoloji bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. İnternet kullanımı fazla olan çocuklarda konsantrasyon kaybı ve dikkat eksikliğini çok sık görüyoruz. Sosyal ilişkiler ve sosyal becerilerini de çok etkiliyor. Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda çok fazla içe kapanıklık ve sosyal çekilmeye sebebiyet veriyor" dedi. CDC verilerine göre çocuklarda depresyonun %134, kaygı bozukluğunun ise %106 oranında arttığını belirten uzmanlar, her beş çocuktan birinin majör depresyonla mücadele ettiğini vurguladı.



Psikolog Elif Nur Hamzaoğlu Tuğlu, kısa videoların beyindeki etkisine değinerek, "Kısa videolar izlemek, onları sürekli kaydırmak beyinde çok hızlı dopamin salgılanmasına sebebiyet veriyor. Fakat çocuklar genel hayatında buna vurduğunda çok hızlı dopamine ulaşamadıkları için huzursuz, kaygılı, stresli şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Çocukların elinden teknolojiyi alıp yerine alternatif bir şey vermediğimiz zaman ister istemez bir bağımlılık olduğu için o alanın doldurulması gerekiyor. Doldurulmadığında da çocuklarda öfkeye, sinir harbine, ev içi kavgalara sebebiyet verebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARI KORUMANIN YOLU: YASAK DEĞİL BİLİNÇLİ KULLANIM

Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumanın yollarını aktaran uzmanlar, yasaklamaktan ziyade sınırlandırmanın önemine vurgu yaptı. Klinik Psikolog Elif Nur Hamzaoğlu Tuğlu, "İnternet kullanımında yasaklayıcı olmak değil ama zaman ve kullanım konusunda sınırlayıcı olmaları önemlidir. Çocukların kullandığı bilgisayar evde görünür ve kontrol edilebilir bir konumda olmalıdır. Evde internetin ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı aile içi kurallarla belirlenmelidir" tavsiyeleriyle ebeveynlere yol gösterdi.