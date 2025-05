CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KENDİMİZE YAPILMIŞ KABUL EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Böyle bir günde ayrıca üzüntü verici. Bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in sözleri:

"Bugün değerli dostumuz arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in cenaze merasimini gerçekleştireceğiz. Üzüntülü bir gün bizim için. Biz de parti olarak cenaze namazına katılacağız arkadaşlarımızla beraber. Böyle bir günde Sayın Özgür Özel'e dönük böyle bir saldırı yapılmış olması ayrıca üzüntü verici. Bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hiçbir şekilde kabul edilemez. En güçlü şekilde lanetliyoruz. Biz siyaset kurumuna dönük her türlü saldırının karşısındayız. Birinci prensibimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her zaman siyaset kurumunun en güvenli alanda kalması gerektiğini ifade etmiştir. İkincisi meşru siyaset alanında siyaset yapan hangi siyasetçi olursa olsun ona dönük saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış kabul ederiz dolayısıyla kendimize yapılmış kabul ederiz. O sebeple bu saldırının topyekün karşısındayız. Siyaset kurumuna yapılmış her türlü fiziki saldırıyı kendimize yapılmış kabul ediyoruz."