04 Mayıs 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Önder'in cenazesinde çirkin provokasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Önder'in cenazesinde çirkin provokasyon

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çıkış esnasında tokatlı saldırı gerçekleşti. Olaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuşurken "Saldırgan hukuk önünde hesap verecek. Bu saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise saldırganın 66 yaşında Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğunu duyurdu. Tengioğlu'nun sabıka kaydının kabarık olduğu belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:46
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı. Özel, AKM çıkışı bir kişinin tokatlı saldırına maruz kaldı.

AHaber CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı anları kameraya yansırken atılan tokadın Özel'in yüzüne geldiği görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

"SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

"GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KENDİMİZE YAPILMIŞ KABUL EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN A HABER'DE SERT TEPKİ

Çelik, "Böyle bir günde ayrıca üzüntü verici. Bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in sözleri:

"Bugün değerli dostumuz arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in cenaze merasimini gerçekleştireceğiz. Üzüntülü bir gün bizim için. Biz de parti olarak cenaze namazına katılacağız arkadaşlarımızla beraber. Böyle bir günde Sayın Özgür Özel'e dönük böyle bir saldırı yapılmış olması ayrıca üzüntü verici. Bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hiçbir şekilde kabul edilemez. En güçlü şekilde lanetliyoruz. Biz siyaset kurumuna dönük her türlü saldırının karşısındayız. Birinci prensibimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her zaman siyaset kurumunun en güvenli alanda kalması gerektiğini ifade etmiştir. İkincisi meşru siyaset alanında siyaset yapan hangi siyasetçi olursa olsun ona dönük saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış kabul ederiz dolayısıyla kendimize yapılmış kabul ederiz. O sebeple bu saldırının topyekün karşısındayız. Siyaset kurumuna yapılmış her türlü fiziki saldırıyı kendimize yapılmış kabul ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

"66 YAŞINDAKİ SALDIRGANIN ADI SELÇUK TENGİOĞLU"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Bu provokatörün kim olduğu hemen kimliği belirlendi ve Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İsmi Selçuk Tengioğlu 66 yaşında. Sabıka kaydı ile ilgili de daha öncesinde birilerini tehdit etmekten bir kaydı olduğu da görülüyor. Bu kişinin suç kaydına dair daha önce başkalarını tehdit etmekten bu tarz kaydı olduğunu sizlerle paylaşmış olalım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon

ADALET BAKANI TUNÇ SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon