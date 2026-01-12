Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm
Örümceklerin evlere daha sık girmesi, özellikle sonbahar aylarında birçok hanede ortak bir sorun haline gelmiş durumda. İngiltere merkezli yaşam ve dekorasyon dergisi Harbour Lifestyle'a konuşan ev uzmanı Andrew White, bu durumun çoğunlukla açık çatlaklar, düzensiz alanlar ve fark edilmeden oluşan giriş noktalarından kaynaklandığını belirtiyor. White'a göre ise basit, doğal ve güvenli yöntemlerle örümceklerin eve girmesi büyük ölçüde engellenebiliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:33