Viral Galeri Viral Liste Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

Örümceklerin evlere daha sık girmesi, özellikle sonbahar aylarında birçok hanede ortak bir sorun haline gelmiş durumda. İngiltere merkezli yaşam ve dekorasyon dergisi Harbour Lifestyle'a konuşan ev uzmanı Andrew White, bu durumun çoğunlukla açık çatlaklar, düzensiz alanlar ve fark edilmeden oluşan giriş noktalarından kaynaklandığını belirtiyor. White'a göre ise basit, doğal ve güvenli yöntemlerle örümceklerin eve girmesi büyük ölçüde engellenebiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:33
Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

Son dönemde evinde örümceklerle daha sık karşılaşanların sayısı dikkat çekici biçimde artmış durumda. İnternette yapılan aramalar da bunu doğruluyor. Yalnızca son yedi günde Google'da "evime örümcek girmesini nasıl engellerim" sorgusunun yüzde 90 oranında artması, birçok kişinin aynı sorunu yaşadığını gösteriyor.

Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

GÜÇLÜ KOKULAR ÖRÜMCEKLERİ UZAK TUTUYOR

Harbour Lifestyle ev uzmanı Andrew White'a göre, örümceklerin sevmediği bazı doğal kokular oldukça etkili birer caydırıcı görevi görüyor. Özellikle nane, okaliptüs ve narenciye yağları bu konuda öne çıkıyor.

Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

White, seyreltilmiş uçucu yağların kapı girişlerine, pencere pervazlarına ve süpürgeliklere uygulanabileceğini belirtiyor. Bu yöntem yalnızca örümcekleri uzak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda evin ferah ve hoş kokmasını da sağlıyor.

Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

GÖZDEN KAÇAN ÇATLAKLARA DİKKAT

Örümceklerle mücadelede yalnızca koku yeterli değil. Andrew White, evdeki küçük açıklıkların da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Boruların çevresi, havalandırma delikleri ve kapı altları, örümceklerin içeri sızmak için en sık kullandığı alanlar arasında yer alıyor. Bu noktaların kapatılması, sorunun kaynağında çözülmesine yardımcı oluyor.

Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

DAĞINIKLIK ÖRÜMCEKLER İÇİN DAVETİYE

Uzmanlara göre temizlik ve düzen, örümceklerin evde barınmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri. White, örümceklerin özellikle kıyafet yığınları, geri dönüşüm birikintileri ve kitaplar gibi katmanlı ve girintili alanları sevdiğini söylüyor.

SON DAKİKA