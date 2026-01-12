Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm

GÖZDEN KAÇAN ÇATLAKLARA DİKKAT

Örümceklerle mücadelede yalnızca koku yeterli değil. Andrew White, evdeki küçük açıklıkların da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Boruların çevresi, havalandırma delikleri ve kapı altları, örümceklerin içeri sızmak için en sık kullandığı alanlar arasında yer alıyor. Bu noktaların kapatılması, sorunun kaynağında çözülmesine yardımcı oluyor.