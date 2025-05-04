Saldırgan ifadesinde ne anlattı?

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çıkış esnasında tokatlı saldırı gerçekleşti. Olaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuşurken "Saldırgan hukuk önünde hesap verecek. Bu saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise saldırganın 66 yaşında Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğunu duyurdu. Tengioğlu'nun sabıka kaydının kabarık olduğu belirtildi. Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez konuşurken "Bugün sadece barışın konuşulması lazım" dedi.