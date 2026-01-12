Avustralya'da sosyal medya yasası galip geldi! Meta 16 yaş altı 550 bin hesabı kapattı

Şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını belirterek, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.