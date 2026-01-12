CANLI YAYIN
İşte YPG'li teröristlerin Halep'te kazdığı tüneller! A Haber görüntüledi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, örgütün son unsurlarının da şehir dışına çıkarıldığı bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, terörden temizlenen Halep'te YPG'li teröristlerin tünellerini görüntüledi.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi.

Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te en son Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.

İŞTE TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNELLER

YPG'li teröristlerin kazdığı tünelleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi.

A Haber muhabiri Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:

YPG'li teröristler Şeyh Maksud'ta birçok noktaya tüneller kazdı. İnsanların yaşadığı, sivillerin yaşadığı bir mahalledeyiz ama bu mahalleyi de tünellerle kazmış durumdalar. Metrelerce derinlikte bir tünel bulunuyor.

Teröristler buraya kompresör koymuşlar. Buradan içeriye hava vererek aşağıda tünel kazmaya devam etmişler.

Metrelerce derinlikte buraya da yine bir vinç sistemi yapmışlar. Aşağıda da yine patlayıcı olduğu belirtiliyor.

Aşağıda bombaların olduğu söyleniyor, tuzaklamaların olduğu da buradan belirtiliyor.

İçeriden çıkarttıklarını buraya koyuyorlar. Bu tünel nereye gidiyor? Diğer mahallelere, farklı mahallelere. Tıpkı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab; oralarda biz bu tünellerin benzerlerini görüntülemiştik. Tıpkı oradaki gibi burada da, Şeyh Maksud'ta da, Eşrefiye'de de tüneller kazdılar metrelerce derinlikte ama uçları farklı noktalara açılan tüneller bunlar.

Bu tünellerin birçok noktada olduğu da tespit edilmiş durumda. Teröristlerin işte sivillerin arasına kazdığı tüneller...

Şeyh Maksud'taki operasyon sonrasında teröristler sıkıştığı noktada teslim olmuş ve ardından da buradan çıkarılmışlardı.

Buradan götürüldükten sonra da temizleme çalışmaları başladı. Hala birçok noktada el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği devam ederken, burada da teröristlerin kazdığı tünellerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Tuzaklamalar bulunuyor.

