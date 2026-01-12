İşte YPG'li teröristlerin Halep'te kazdığı tüneller! A Haber görüntüledi

Teröristler buraya kompresör koymuşlar. Buradan içeriye hava vererek aşağıda tünel kazmaya devam etmişler.

Metrelerce derinlikte buraya da yine bir vinç sistemi yapmışlar. Aşağıda da yine patlayıcı olduğu belirtiliyor.

Aşağıda bombaların olduğu söyleniyor, tuzaklamaların olduğu da buradan belirtiliyor.

İçeriden çıkarttıklarını buraya koyuyorlar. Bu tünel nereye gidiyor? Diğer mahallelere, farklı mahallelere. Tıpkı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab; oralarda biz bu tünellerin benzerlerini görüntülemiştik. Tıpkı oradaki gibi burada da, Şeyh Maksud'ta da, Eşrefiye'de de tüneller kazdılar metrelerce derinlikte ama uçları farklı noktalara açılan tüneller bunlar.