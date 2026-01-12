İşte YPG'li teröristlerin Halep'te kazdığı tüneller! A Haber görüntüledi
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, örgütün son unsurlarının da şehir dışına çıkarıldığı bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, terörden temizlenen Halep'te YPG'li teröristlerin tünellerini görüntüledi.
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
Mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi.
Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.
Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te en son Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.
YPG'li teröristlerin kazdığı tünelleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi.
A Haber muhabiri Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:
YPG'li teröristler Şeyh Maksud'ta birçok noktaya tüneller kazdı. İnsanların yaşadığı, sivillerin yaşadığı bir mahalledeyiz ama bu mahalleyi de tünellerle kazmış durumdalar. Metrelerce derinlikte bir tünel bulunuyor.