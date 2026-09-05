Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu

Nepal'de felaket boyutundaki sellerin ardından umutların tükenmeye başladığı 10. günde, enkaz altında kalan bir tünelden gelen haber kurtarma çalışmalarına yeniden umut oldu.

Nepal Ordusu ve yabancı uzmanlardan oluşan ortak kurtarma ekibi, Rasuwa bölgesindeki Upper Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan bir Çin vatandaşını 10 gün sonra sağ olarak çıkardı. Kurtarma, 26 Ağustos'ta Çin-Nepal sınırında meydana gelen büyük buzul ve kaya çökmesinin ardından oluşan tsunami benzeri su ve çamur duvarının yüzlerce hidroelektrik çalışanını kaybetmesinden günler sonra gerçekleşti. Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre yalnızca Luhaitao olarak tanımlanan kişi, tünelin girişinden 225 metre içeride bulundu.

225 METRE İÇERİDE BULUNDU Nepal Ordusu'nun yayımladığı fotoğrafta Luhaitao'nun, kamuflaj kıyafetli iki kurtarma görevlisinin omuzlarına sarıldığı görüldü. Bilincinin açık olduğu görülen adamın elleri kalın ve yapışkan bir çamur tabakasıyla kaplıydı. Ordu, sağlık durumunun değerlendirildiğini ve tünellerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Luhaitao, felaketin ardından kaybolan yüzlerce hidroelektrik çalışanından yalnızca biriydi.

İKİ KİŞİ DAHA 9 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILMIŞTI Mucize kurtarma, bölgede umutların yeniden canlanmasına neden oldu. Cuma günü de Trishuli 3A tünelinde mahsur kalan iki Nepalli hidroelektrik çalışanı, selden dokuz gün sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Kurtarma ekipleri, iki kişinin çamura bulanmış halde tünelden çıkarılmasını "mucize" olarak nitelendirmişti. Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumlarının stabil olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise bir Çin vatandaşının 10 gün sonra sağ olarak bulunması, tünellerde hâlâ başka insanların hayatta olabileceği umutlarını yeniden güçlendirdi.

HÜKÜMET 100'DEN FAZLA İŞÇİNİN HAYATTA OLABİLECEĞİNE İNANIYOR Nepal hükümeti, felaketin ardından birden fazla tünelde 100'den fazla işçinin hayatta olabileceği yönünde umut taşıdığını açıklamıştı. Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, AFP'ye yaptığı açıklamada, başka hayatta kalanları bulmak için tünellerde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hindistan, Çin, Avustralya ve Güney Kore'den uzmanlar da Nepal'deki kurtarma ekiplerine destek veriyor. Uluslararası ekipler, enkaz ve çamurla kaplanan tünellerde hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.