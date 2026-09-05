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Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nepal'de felaket boyutundaki sellerin ardından umutların tükenmeye başladığı 10. günde, enkaz altında kalan bir tünelden gelen haber kurtarma çalışmalarına yeniden umut oldu.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 1

Nepal Ordusu ve yabancı uzmanlardan oluşan ortak kurtarma ekibi, Rasuwa bölgesindeki Upper Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan bir Çin vatandaşını 10 gün sonra sağ olarak çıkardı.

Kurtarma, 26 Ağustos'ta Çin-Nepal sınırında meydana gelen büyük buzul ve kaya çökmesinin ardından oluşan tsunami benzeri su ve çamur duvarının yüzlerce hidroelektrik çalışanını kaybetmesinden günler sonra gerçekleşti.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre yalnızca Luhaitao olarak tanımlanan kişi, tünelin girişinden 225 metre içeride bulundu.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 2

225 METRE İÇERİDE BULUNDU

Nepal Ordusu'nun yayımladığı fotoğrafta Luhaitao'nun, kamuflaj kıyafetli iki kurtarma görevlisinin omuzlarına sarıldığı görüldü.

Bilincinin açık olduğu görülen adamın elleri kalın ve yapışkan bir çamur tabakasıyla kaplıydı.

Ordu, sağlık durumunun değerlendirildiğini ve tünellerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Luhaitao, felaketin ardından kaybolan yüzlerce hidroelektrik çalışanından yalnızca biriydi.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 3

İKİ KİŞİ DAHA 9 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILMIŞTI

Mucize kurtarma, bölgede umutların yeniden canlanmasına neden oldu.

Cuma günü de Trishuli 3A tünelinde mahsur kalan iki Nepalli hidroelektrik çalışanı, selden dokuz gün sonra sağ olarak kurtarılmıştı.

Kurtarma ekipleri, iki kişinin çamura bulanmış halde tünelden çıkarılmasını "mucize" olarak nitelendirmişti.

Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumlarının stabil olduğu açıklanmıştı.

Şimdi ise bir Çin vatandaşının 10 gün sonra sağ olarak bulunması, tünellerde hâlâ başka insanların hayatta olabileceği umutlarını yeniden güçlendirdi.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 4

HÜKÜMET 100'DEN FAZLA İŞÇİNİN HAYATTA OLABİLECEĞİNE İNANIYOR

Nepal hükümeti, felaketin ardından birden fazla tünelde 100'den fazla işçinin hayatta olabileceği yönünde umut taşıdığını açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, AFP'ye yaptığı açıklamada, başka hayatta kalanları bulmak için tünellerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hindistan, Çin, Avustralya ve Güney Kore'den uzmanlar da Nepal'deki kurtarma ekiplerine destek veriyor.

Uluslararası ekipler, enkaz ve çamurla kaplanan tünellerde hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 5

FELAKETİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: 1.375 ÖLÜ, 5.500'DEN FAZLA KAYIP

Kurtarma çalışmalarından gelen umut verici haberlere rağmen, Çin-Nepal sınırındaki felaketin bilançosu ağır.

Nepal'in ulusal afet ajansına göre ülkede şu ana kadar 1.344 cesede ulaşıldı. Yaklaşık 5 bin kişi ise hâlâ kayıp.

Çin devlet medyasına göre ise ülkede 31 kişi hayatını kaybetti, 531 kişi kayboldu.

Böylece iki ülkedeki toplam can kaybı 1.375'e, kayıp sayısı ise 5.500'ün üzerine çıktı.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 6

MORGLAR DOLDU, 1.030 KİŞİ TOPLU MEZARLARA DEFNEDİLDİ

Felaketin büyüklüğü, Nepal'deki morgların dolup taşmasına da yol açtı.

Nepal Polisi, gelecekte kimlik tespiti yapılabilmesi amacıyla DNA örnekleri alındıktan sonra 1.030 cesedin toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı.

Bölgede en az 12 hidroelektrik projesi de seller nedeniyle tahrip oldu.

26 Ağustos'ta meydana gelen büyük buzul ve kaya çökmesi sonrası oluşan tsunami benzeri su ve çamur duvarı, Çin-Nepal sınırındaki geniş bir alanı etkiledi.

Nepal'deki büyük felaketin ardından bir Çin vatandaşı, enkaz ve çamurla kapanan tünelde 225 metre içeride 10 gün sonra sağ bulundu 7

BİNLERCE KİŞİ HÂLÂ YARDIM KAMPLARINDA

Felaket nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişi ise geçici yardım kamplarında yaşamını sürdürüyor.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, kamplarda yaşayanlara "güvenli ve rahat barınma imkânı" sağlama sözü verdi.

Shah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orada, kamplarda kalmanın sizin için kolay olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nepal Başbakanı, felaketzedeler için yeniden gelecek kurabilecekleri koşulları oluşturacaklarını da belirtti.

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