A Haber'in Nepal'den gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Mutiyullah Ansari, selin en ağır vurduğu bölgelerden biri olan Nuwakot'un Devighat bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Bölgede sel sularının hâlâ etkili olduğunu belirten Ansari, çok sayıda kişinin güvenli bölgelere ve geçici barınma merkezlerine nakledildiğini aktardı. Felaketin evlerde bıraktığı hasarı anlatan Ansari, özellikle iki ve üç katlı binaların içlerinin bile kum, taş ve çamurla dolduğunu söyledi. Ancak asıl yıkımın boyutunu, bölgede gördüğü evleri tarif ederken ortaya koydu.

Ansari, "Evlerin birinci katı zaten yok, sadece ikinci ve üçüncü katları görebiliyoruz. Yani durumlar o kadar kötü" dedi.

A Haber yayınında kameralara yansıyan görüntülerde de bazı yapıların alt bölümlerinin tamamen toprak ve çamur altında kaldığı görüldü.

"ÇÖKÜNTÜ ALTINDA KALANLARIN CESETLERİNİ BİLE BULAMAYABİLİRİZ"

Felaketin ardından geçen sürenin arama kurtarma çalışmalarını daha da kritik hale getirdiğini belirten Ansari, ekiplerin çalışmalarına rağmen kayıp kişilerin tamamının durumunun henüz bilinmediğini söyledi.

Ansari, "Durumun tam belli olması için daha bir-iki hafta, belki de ondan fazla süre gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çeken Ansari, felaketin üzerinden 70-80 saat geçmesine rağmen yardım ve kurtarma çalışmalarında ciddi zorluklar yaşandığını belirtti.