Nepal’de sel felaketinin dehşeti! A Haber’e konuşan görgü tanığı: Evlerin birinci katları yok
Nepal’de Çin sınırında yaşanan sel felaketinin ardından ortaya çıkan yıkımın boyutu, bölgeden A Haber’e canlı yayında konuşan Nepal vatandaşı Mutiyullah Ansari’nin anlattıklarıyla gözler önüne serildi. Felaketin en ağır vurduğu bölgelerden Nuwakot’un Devighat bölgesinden konuşan Ansari, “Evlerin birinci katı zaten yok, sadece ikinci ve üçüncü katları görebiliyoruz” diyerek karşılaştığı tabloyu anlattı. Ansari, enkaz altında kalanların tamamına ulaşılmasının bir-iki hafta, hatta daha uzun sürebileceğini söyledi.
A Haber'in Nepal'den gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Mutiyullah Ansari, selin en ağır vurduğu bölgelerden biri olan Nuwakot'un Devighat bölgesinde bulunduğunu söyledi.
Bölgede sel sularının hâlâ etkili olduğunu belirten Ansari, çok sayıda kişinin güvenli bölgelere ve geçici barınma merkezlerine nakledildiğini aktardı. Felaketin evlerde bıraktığı hasarı anlatan Ansari, özellikle iki ve üç katlı binaların içlerinin bile kum, taş ve çamurla dolduğunu söyledi. Ancak asıl yıkımın boyutunu, bölgede gördüğü evleri tarif ederken ortaya koydu.
Ansari, "Evlerin birinci katı zaten yok, sadece ikinci ve üçüncü katları görebiliyoruz. Yani durumlar o kadar kötü" dedi.
A Haber yayınında kameralara yansıyan görüntülerde de bazı yapıların alt bölümlerinin tamamen toprak ve çamur altında kaldığı görüldü.
"ÇÖKÜNTÜ ALTINDA KALANLARIN CESETLERİNİ BİLE BULAMAYABİLİRİZ"
Felaketin ardından geçen sürenin arama kurtarma çalışmalarını daha da kritik hale getirdiğini belirten Ansari, ekiplerin çalışmalarına rağmen kayıp kişilerin tamamının durumunun henüz bilinmediğini söyledi.
Ansari, "Durumun tam belli olması için daha bir-iki hafta, belki de ondan fazla süre gerekebilir" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çeken Ansari, felaketin üzerinden 70-80 saat geçmesine rağmen yardım ve kurtarma çalışmalarında ciddi zorluklar yaşandığını belirtti.
Ansari, "Çöküntü altında kalanların belki cesetlerini bile bulamayabiliriz, öyle bir duruma gelindi" dedi.
BAZILARI BİR SAAT ÖNCEDEN UYARILDI, BAZILARI SELİ ANİDEN GÖRDÜ
Mutiyullah Ansari, A Haber canlı yayınında bölgedeki vatandaşlarla ve yakınlarıyla yaptığı görüşmelerden de söz etti.
Sel öncesinde herkesin aynı şekilde uyarılmadığını belirten Ansari, bazı kişilere yaklaşık bir saat önceden haber verildiğini, bazılarının ise herhangi bir uyarı almadan aniden gelen suyu görerek kaçmaya başladığını anlattı.
Ansari, bölgede yaşlıların kaldığı bir evde yaklaşık 12 kişinin birinci katta mahsur kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Hayatta kalanların ise canlarını kurtarmak için evlerini ve eşyalarını geride bıraktığını belirten Ansari, bazı kişilerin ayaklarında terlik bile olmadan kaçtığını anlattı.
"HER ŞEYE İHTİYAÇ VAR": EN ACİL İHTİYAÇ ÇADIR VE GIDA
Felaketten kurtulanların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri ise temel ihtiyaçlara erişim.
Ansari, bölgedeki insanların özellikle çadır, gıda, temel yaşam malzemeleri, tıbbi yardım, ilaç ve kıyafete ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Özellikle kadın ve çocukların giyecek konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Ansari, hastanelerde ilaçların da azaldığını aktardı.
Ansari, yardım kuruluşlarının ve yerel derneklerin sahada çalıştığını, ancak bölgedeki ihtiyacın çok büyük olduğunu söyledi.
Devletin ve uluslararası kuruluşların yardım ulaştırmaya çalıştığını belirten Ansari, maddi yardımların ulaştığını ancak fiziki yardımların henüz tam anlamıyla bölgeye ulaşmadığını ifade etti.