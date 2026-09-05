Axios'un iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi iki ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre plan henüz taslak aşamasında. Ancak stratejinin, İran savaşının sona ermesinin ardından ABD'nin Orta Doğu politikasına ve Trump'ın görev süresinin kalan son iki yılına yön vermesi hedefleniyor.

Habere göre Trump, son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla yaptığı iki ayrı toplantıda planı masaya yatırdı ve farklı fikirler gündeme getirildi.

Axios'un aktardığı bilgilere göre savaş sonrası strateji üzerindeki çalışmalar, Trump yönetiminin hem üst düzey siyasi kadrolarında hem de kurumlar arasında çalışma düzeyinde sürdürülüyor.

TRUMP'TAN ORTA DOĞU İÇİN "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY"

Axios'a konuşan kaynakların aktardığına göre Trump, özel görüşmelerinde İran'la savaşın ardından Orta Doğu'da "çok daha büyük bir şey" üzerinde çalıştığını da dile getirdi.

Başka bir ifadeyle Washington'ın üzerinde çalıştığı stratejinin temel başlıklarından biri, İran savaşının ardından ABD'nin bölgedeki ortaklarını daha geniş bir çerçevede bir araya getirmek ve İran'a karşı bölgesel bir hizalanma oluşturmak.

Ancak bu planın en kritik soru işaretlerinden biri de şimdiden ortaya çıktı. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, ABD'nin bölgedeki tüm müttefiklerinin bu stratejiye katılıp katılmayacağı henüz belirsiz.