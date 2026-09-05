Trump yönetiminin savaş sonrası Orta Doğu stratejisinde İran'ı çevreleme, Gazze, Suriye ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi yer alıyor
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran savaşının ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Axios'un özel haberine göre Washington'ın hazırladığı planın merkezinde İran'ı çevreleyecek bölgesel bir yapılanma, İsrail'in komşularıyla ilişkilerinin normalleştirilmesi ve Suudi Arabistan-İsrail anlaşması bulunuyor.
Axios'un iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi iki ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre plan henüz taslak aşamasında. Ancak stratejinin, İran savaşının sona ermesinin ardından ABD'nin Orta Doğu politikasına ve Trump'ın görev süresinin kalan son iki yılına yön vermesi hedefleniyor.
TRUMP'TAN ORTA DOĞU İÇİN "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY"
Axios'un aktardığı bilgilere göre savaş sonrası strateji üzerindeki çalışmalar, Trump yönetiminin hem üst düzey siyasi kadrolarında hem de kurumlar arasında çalışma düzeyinde sürdürülüyor.
Habere göre Trump, son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla yaptığı iki ayrı toplantıda planı masaya yatırdı ve farklı fikirler gündeme getirildi.
Axios'a konuşan kaynakların aktardığına göre Trump, özel görüşmelerinde İran'la savaşın ardından Orta Doğu'da "çok daha büyük bir şey" üzerinde çalıştığını da dile getirdi.
Beyaz Saray ise Axios'un konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
WASHINGTON'IN İLK HEDEFİ: İRAN'I ÇEVRELEYECEK BÖLGESEL YAPILANMA
Axios'un özel haberinde, hazırlanan stratejinin olası unsurlarından ilki olarak ABD müttefikleri arasında İran'ı çevrelemeye yönelik bölgesel bir yapılanma oluşturulması gösterildi.
Bu yapıda ABD'nin garantör rolü üstlenmesi planlanıyor.
Başka bir ifadeyle Washington'ın üzerinde çalıştığı stratejinin temel başlıklarından biri, İran savaşının ardından ABD'nin bölgedeki ortaklarını daha geniş bir çerçevede bir araya getirmek ve İran'a karşı bölgesel bir hizalanma oluşturmak.
Ancak bu planın en kritik soru işaretlerinden biri de şimdiden ortaya çıktı. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, ABD'nin bölgedeki tüm müttefiklerinin bu stratejiye katılıp katılmayacağı henüz belirsiz.