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Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1290'a yükselirken, 4 bin 798 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 1

Nepalli Milletvekili Shri Ram Neupane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgede bulunan hidroelektrik tünelindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

NEPAL'DE TÜNELDE 9 GÜN MAHSUR KALAN 2 İŞÇİ KURTARILDI
Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 2

Neupane, Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçinin 9 gün sonra kurtarıldığını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde, kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındığı belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 3

TÜNELDE 115 İŞÇİNİN MAHSUR KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, yetkililerin tünelden daha fazla işçinin kurtarılabileceğine inandığını belirtti.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 4

Bağımsız Elektrik Üreticileri Birliğinin verilerine göre, işçilerin kurtarıldığı Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde toplam 115 işçinin mahsur kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 5

Bölgede tünelde mahsur kalan diğer işçilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 6

SELDE ÖLÜ SAYISI 1290'A YÜKSELDİ

Nepal Polisi, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Polisin açıklamasına göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1290'a yükseldi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 7

Yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 4 bin 798 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp kişilerden 601'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 8

KÖPRÜLER YIKILDI, YOLLAR AĞIR HASAR GÖRDÜ

Rasuwa bölgesinde meydana gelen selin ardından düzinelerce köprünün yıkıldığı ve çok sayıda yolun hasar gördüğü bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye helikopterler sevk edilmişti.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 9

Selin vurduğu bölgelerde mahsur kalanlara ulaşılması ve kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 10

İLK BELİRLEMELER DEPREMİ İŞARET ETMİŞTİ

Sel öncesinde bölgede sismik hareket kaydedildiği açıklanmıştı.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 11

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ilk değerlendirmelerinde deprem olarak duyurduğu 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin verilerini daha sonra güncelledi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 12

Merkez, söz konusu sismik hareketin kaynağının bir buzul çökmesi olduğunu bildirdi.

Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu 13

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görev yapan uzmanlar ise selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ sonucu meydana geldiğini belirtmişti.

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