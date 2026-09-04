Nepal'deki sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken ölü sayısı 1290 oldu
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1290'a yükselirken, 4 bin 798 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Nepalli Milletvekili Shri Ram Neupane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgede bulunan hidroelektrik tünelindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Neupane, Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçinin 9 gün sonra kurtarıldığını duyurdu.
Yerel basında yer alan haberlerde, kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındığı belirtildi.
TÜNELDE 115 İŞÇİNİN MAHSUR KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, yetkililerin tünelden daha fazla işçinin kurtarılabileceğine inandığını belirtti.
Bağımsız Elektrik Üreticileri Birliğinin verilerine göre, işçilerin kurtarıldığı Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde toplam 115 işçinin mahsur kalmış olabileceği tahmin ediliyor.
Bölgede tünelde mahsur kalan diğer işçilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.