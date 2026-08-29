Nepal’de sel felaketinin dehşeti: Kurtarma ekipleri sınır bölgesine ulaştı, geriye yalnızca enkaz kaldı
Nepal'de bir buzulun çökmesiyle tetiklendiği değerlendirilen sel felaketi yüzlerce can aldı, binlerce kişiyi kayıp bıraktı. Günler sonra sınır bölgesine ulaşan kurtarma ekipleri, yolların yok olduğu ve yerleşimlerin enkaza döndüğü korkunç tabloyla karşılaştı.
Nepal'de çarşamba günü meydana gelen ve Himalayalar'daki nehir sistemlerini enkaz, kaya, buz ve çamurla dolduran sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde 630'dan fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 bin kişi hâlâ kayıp. Günlerce ulaşılamayan Nepal-Çin sınırındaki Gyirong bölgesine ulaşan kurtarma ekipleri ise karşılaştıkları manzarayı, geriye neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı bir yıkım olarak anlattı. Nepal yönetimi, felaketin ardından yeniden inşa için 4 ila 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.
Himalayalar'dan doğan nehirlerin taşmasıyla büyüyen sel ve heyelanlar, Nepal'in özellikle kuzeyindeki sınır bölgelerinde yerleşimleri, yolları, köprüleri ve enerji tesislerini sürükledi. Bir buzulun çökmesiyle tetiklendiği değerlendirilen felaketin ardından arama kurtarma ekipleri, ağır çamur, yıkılan ulaşım hatları ve dağlık arazinin yanı sıra tünellerde mahsur kalan kişilere ulaşmak için de mücadele ediyor.
KURTARMA EKİBİ FELAKET BÖLGESİNE ULAŞTI: "GÖZÜN ALABİLDİĞİ HER YERDE HARABELER VARDI"
Felaketin en ağır vurduğu bölgelerden biri olan Çin'in Tibet bölgesindeki Gyirong sınır geçiş kompleksine günler sonra ulaşılabildi.
Çin'den gönderilen 21 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir kurtarma köpeği, yolların sel ve heyelanlar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelmesi üzerine dağları ve vadileri aşarak bölgeye ilerledi. Ekipler, bazı noktalarda ormanlık alanlardan ve sarp kayalıklardan geçebilmek için halat kullandı.
Kurtarma görevlisi Zou Mingqi, bölgeye ulaşırken yaşadıkları zorluğu, "Yol yoktu. Her yer bakir ormanlarla ve sarp kayalıklarla kaplıydı" sözleriyle anlattı.
Ancak ekiplerin Gyirong'a ulaştıktan sonra karşılaştığı manzara çok daha ağırdı.
Zou Mingqi, sınır geçiş kompleksindeki yıkımı, "Gözün alabildiği her yerde harabelerden başka bir şey yoktu" sözleriyle tarif etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de selin gücünü ortaya koydu. Çarşamba günü kaydedilen görüntülerde devasa su ve moloz kütlelerinin binaları önüne katarak sürüklediği, insanların ise sel sularından kaçmaya çalıştığı görüldü.
Yolların tamamen tahrip olması nedeniyle kurtarma ekipleri sınır kompleksine ancak cuma günü ulaşabildi.