Wagle, bunun ilk tahmin olduğunu ve kayıp ile hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan ayrıca yeniden inşa maliyetinin 2015'teki büyük depremin ardından gereken yaklaşık 9 milyar dolardan daha düşük olacağını söyledi.

2015'te Nepal'i vuran 7,8 büyüklüğündeki deprem ülkenin kayıtlardaki en ağır doğal afeti olmuş, yaklaşık 9 bin kişinin ölümüne, 500 binden fazla evin yıkılmasına ve ülke ekonomisinin yaklaşık üçte biri büyüklüğünde kayba yol açmıştı.