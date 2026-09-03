Kathmandu Post'un haberine göre aileler, kayıp yakınlarının ruhlarını huzura kavuşturmak amacıyla bu figürler için son dini ritüelleri gerçekleştirdi.

Nepal'in felaketten en ağır etkilenen bölgelerinden Rasuwa'da aileler, kayıp yakınlarının cesetlerine ulaşma umutlarını büyük ölçüde yitirmelerinin ardından kutsal bir ot olan kaas-kush kullanarak sembolik cenaze figürleri hazırladı.

İki ülkedeki toplam can kaybı 1.273'e yükselirken, aralarında 844 yabancı uyruklunun da bulunduğu toplam 4.757 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Komşu Çin'de ise yerel yetkililere göre 21 kişi hayatını kaybetti, aralarında 261 yabancı uyruklunun da bulunduğu 541 kişi kayıp.

Aile üyeleri, 2 Eylül 2026'da Nepal'in başkenti Kathmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda ani sel felaketinde hayatını kaybedenler için yakma işlemi öncesinde cenaze ritüellerini gerçekleştiriyor. (AFP)

Çarşamba günü Kathmandu'da Bagmati Nehri kıyısındaki Pashupati Aryaghat Tapınağı'nda, onlarca sembolik cenaze figürü toplu törenle yakıldı.

Felaketten ağır etkilenen bir diğer bölge olan Chitwan'da ise yetkililer, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilere ait cesetleri, DNA örnekleri aldıktan sonra defnetti. Yetkililer, çok sayıda cenaze bulunması nedeniyle cesetlerin tek tek teşhis edilmesi ve muhafaza edilmesinde güçlük yaşandığını bildirdi.

Sel sularının birçok bölgede hem aile bireylerini hem de evleri sürüklemesi nedeniyle, felaketzedelerin önemli bir bölümü yas ritüellerini gerçekleştirecek yer bulamıyor.

Her şeyini kaybederek barınmak amacıyla Kathmandu'ya giden bazı kişiler de kamu tesislerinde bu ritüelleri gerçekleştirecek uygun bir alan bulamadı.

Askeri personel, polis ve diğer ekipler perşembe günü de selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Ancak yolların, elektrik hatlarının ve iletişim altyapısının geniş bir alanda zarar görmesi, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekipler ayrıca yardım malzemelerini ulaştırmak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla barınaklarda hijyen koşullarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.