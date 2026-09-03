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Nepal'deki sel felaketinde 1.252 kişi öldü, 4 binden fazla kayıp için aileler sembolik cenaze törenleri düzenledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Nepal'deki sel felaketinde 1.252 kişi öldü, 4 binden fazla kayıp için aileler sembolik cenaze törenleri düzenledi

Nepal'de geçen hafta meydana gelen ani sellerin vurduğu bölgelerde aileler, kayıp yakınları için sembolik cenaze törenleri düzenliyor. Resmi verilere göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1.252'ye yükselirken, 4.200'den fazla kişi halen kayıp.

Komşu Çin'de ise yerel yetkililere göre 21 kişi hayatını kaybetti, aralarında 261 yabancı uyruklunun da bulunduğu 541 kişi kayıp.

İki ülkedeki toplam can kaybı 1.273'e yükselirken, aralarında 844 yabancı uyruklunun da bulunduğu toplam 4.757 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'in felaketten en ağır etkilenen bölgelerinden Rasuwa'da aileler, kayıp yakınlarının cesetlerine ulaşma umutlarını büyük ölçüde yitirmelerinin ardından kutsal bir ot olan kaas-kush kullanarak sembolik cenaze figürleri hazırladı.

Kathmandu Post'un haberine göre aileler, kayıp yakınlarının ruhlarını huzura kavuşturmak amacıyla bu figürler için son dini ritüelleri gerçekleştirdi.

Aile üyeleri, 2 Eylül 2026'da Nepal'in başkenti Kathmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda ani sel felaketinde hayatını kaybedenler için yakma işlemi öncesinde cenaze ritüellerini gerçekleştiriyor. (AFP)Aile üyeleri, 2 Eylül 2026'da Nepal'in başkenti Kathmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda ani sel felaketinde hayatını kaybedenler için yakma işlemi öncesinde cenaze ritüellerini gerçekleştiriyor. (AFP)

Çarşamba günü Kathmandu'da Bagmati Nehri kıyısındaki Pashupati Aryaghat Tapınağı'nda, onlarca sembolik cenaze figürü toplu törenle yakıldı.

Felaketten ağır etkilenen bir diğer bölge olan Chitwan'da ise yetkililer, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilere ait cesetleri, DNA örnekleri aldıktan sonra defnetti. Yetkililer, çok sayıda cenaze bulunması nedeniyle cesetlerin tek tek teşhis edilmesi ve muhafaza edilmesinde güçlük yaşandığını bildirdi.

Sel sularının birçok bölgede hem aile bireylerini hem de evleri sürüklemesi nedeniyle, felaketzedelerin önemli bir bölümü yas ritüellerini gerçekleştirecek yer bulamıyor.

Her şeyini kaybederek barınmak amacıyla Kathmandu'ya giden bazı kişiler de kamu tesislerinde bu ritüelleri gerçekleştirecek uygun bir alan bulamadı.

Askeri personel, polis ve diğer ekipler perşembe günü de selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Ancak yolların, elektrik hatlarının ve iletişim altyapısının geniş bir alanda zarar görmesi, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekipler ayrıca yardım malzemelerini ulaştırmak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla barınaklarda hijyen koşullarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kuşbakışı görüntüde Om Bahadur (önde ortada), 2 Eylül 2026'da Nepal'in Dhading bölgesindeki Baireni'de, yıkıcı ani sellerden bir hafta sonra hasar gören evinin balkonunda otururken görülüyor. (AFP)Bu kuşbakışı görüntüde Om Bahadur (önde ortada), 2 Eylül 2026'da Nepal'in Dhading bölgesindeki Baireni'de, yıkıcı ani sellerden bir hafta sonra hasar gören evinin balkonunda otururken görülüyor. (AFP)

Felaket, 26 Ağustos'ta Nepal'deki Langtang Lirung Dağı'nda yaklaşık 5 bin 200 metre yükseklikte bulunan bir buzulun kırılmasıyla başladı.

Buz ve kayalardan oluşan çığın ardından devasa bir moloz akıntısı meydana geldi ve sınır boyunca uzanan vadileri etkisi altına aldı.

Sel suları ve çamur kaymaları Nepal'de Rasuwa, Nuwakot, Dhading ve Kavre bölgeleri ile Kathmandu Vadisi'nde büyük yıkıma yol açtı. Felaket ayrıca Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi olarak da bilinen Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong sınır kapısını da toprak altında bıraktı.

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