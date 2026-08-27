Nepal’deki felaketin arkasındaki korkunç gerçek! Deprem sanılan sarsıntının nedeni ortaya çıktı
Nepal'de yüzlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 1.500 kişinin kaybolmasına yol açan felaketin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Bilim insanlarının uydu görüntülerine dayalı ilk incelemeleri, yüksek rakımlı bir buzulun dev bir parçasının koparak vadiye sürüklenmesinin buz, kaya, su ve çamurdan oluşan yıkıcı akışı tetiklemiş olabileceğini ortaya koydu. İlk etapta 4,4 büyüklüğünde deprem olarak kaydedilen sarsıntının ise deprem olmadığı, buzul çökmesi ve enkaz akışının oluşturduğu sismik enerji olduğu açıklandı.
Nepal ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ni vuran sel ve toprak kaymasının ardından felaketin nasıl başladığına ilişkin ilk bilimsel bulgular ortaya çıktı.
New York Times'a konuşan bilim insanlarının uydu görüntüleri üzerindeki ilk incelemelerine göre, yüksek rakımlı bir buzuldaki dev buz kütlesinin koparak vadiye düşmesi, buz, su, kaya ve enkazın hızla aşağıya taşınmasına ve yıkıcı selin oluşmasına neden olmuş olabilir.
İlk etapta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin ise daha sonra bir deprem olmadığı, buzul çökmesi ve enkaz akışının oluşturduğu sismik enerji olduğu açıklandı.
Reuters'ın 27 Ağustos tarihli son verilerine göre Nepal ve Tibet'te yaklaşık 1.500 kişi kayıp, Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısının ise 165'i aşması bekleniyor.
ÖNCE DEPREM SANILDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Himalayalar'da çarşamba günü meydana gelen felaketin ardından gözler, yüzlerce kişinin kaybolmasına ve çok sayıda yerleşim yerinin yıkılmasına yol açan selin nasıl başladığına çevrildi.