Reuters'ın son uydu görüntüsü değerlendirmelerine ilişkin aktardığı bilgilerde ise buz ve kaya içeren bir heyelanın, Lhende Nehri'nde büyük bir seli tetiklediği ve olayın Nepal-Çin sınırındaki Rasuwagadhi geçişinin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği belirtildi.

DEPREM DEĞİL, BUZULUN ÇÖKMESİ Felaketin ardından ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri de sismik hareketin nasıl yorumlandığı oldu.

New York Times'ın aktardığı bilimsel analize göre bölgede yerel sismik ölçümlerde sabah saat 08.40 civarında büyük bir kütlenin aniden aşağı doğru hareket ettiğine işaret eden bir sinyal tespit edildi. Bu sinyalin hemen ardından sel akışına işaret eden başka bir hareket kaydedildi.

Fransa'daki Grenoble Alpes Üniversitesinden jeomorfolog Kristen Cook, ilk sinyalin bir deprem görüntüsü vermediğini belirterek uydu görüntüleri ve bölgedeki diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde bunun büyük olasılıkla kaya-buz çığının aşağı doğru ilerlerken bir akışa dönüşmesi olduğunu söyledi.