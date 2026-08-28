Reuters muhabirinin aktardığına göre, bölge sakinleri nehirde yaşanabilecek yeni bir su yükselmesinden kaçmak için tepelere doğru çıkarken, Nepal'de kurtarma çalışmaları 90 dakika süreyle durduruldu. Sel bölgesindeki helikopterlerle yürütülen kurtarma faaliyetleri de askıya alındı.

Pariyar, mevcut su seviyesinin ne kadar yükseldiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Nepal, AFP

İLK FELAKETİN ARDINDAN YENİ TEHLİKE

Yeni tehlikenin kaynağını, çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi ve ardından nehir sistemlerine taşınan devasa kaya, buz, çamur ve moloz yığını oluşturdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ilk saatlerde deprem olarak değerlendirilen sismik hareketin daha sonra yapılan incelemeler sonucunda deprem değil, buzul çökmesi ve buna bağlı moloz akışı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Buzulun çökmesiyle Himalayalar'daki dağlık nehir sistemlerine büyük miktarda kaya, buz, çamur ve moloz sürüklendi. Ani sel, köy ve vadileri sular altında bırakırken Katmandu ile Tibet'in başkenti Lhasa'yı birbirine bağlayan güzergah üzerindeki yolları ve köprüleri tahrip etti, enerji santrallerine zarar verdi.