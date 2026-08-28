Nepal'de neredeyse 500 kişinin öldüğü felaket sonrası yeni tehlike: Heyelanla oluşan göl taştı, ekipler geri çekildi
Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde iki gün önce meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından yeni bir tehlike ortaya çıktı. Heyelan ve taşınan molozların nehri kapatması sonucu oluşan gölün taşmaya başladığı bildirildi. Nepal makamları, nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini açıklarken kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu.
Nepal'in Çin'in Tibet bölgesi sınırındaki Rasua bölgesinde yetkililer, gölün kıyılarını aştığı yönünde bildirim aldı. Bölgenin en üst düzey bürokratı Narendra Pariyar, "Nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini görebiliyoruz." dedi.
Pariyar, mevcut su seviyesinin ne kadar yükseldiğinin henüz bilinmediğini belirtti.
Reuters muhabirinin aktardığına göre, bölge sakinleri nehirde yaşanabilecek yeni bir su yükselmesinden kaçmak için tepelere doğru çıkarken, Nepal'de kurtarma çalışmaları 90 dakika süreyle durduruldu. Sel bölgesindeki helikopterlerle yürütülen kurtarma faaliyetleri de askıya alındı.
İLK FELAKETİN ARDINDAN YENİ TEHLİKE
Yeni tehlikenin kaynağını, çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi ve ardından nehir sistemlerine taşınan devasa kaya, buz, çamur ve moloz yığını oluşturdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ilk saatlerde deprem olarak değerlendirilen sismik hareketin daha sonra yapılan incelemeler sonucunda deprem değil, buzul çökmesi ve buna bağlı moloz akışı olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Buzulun çökmesiyle Himalayalar'daki dağlık nehir sistemlerine büyük miktarda kaya, buz, çamur ve moloz sürüklendi. Ani sel, köy ve vadileri sular altında bırakırken Katmandu ile Tibet'in başkenti Lhasa'yı birbirine bağlayan güzergah üzerindeki yolları ve köprüleri tahrip etti, enerji santrallerine zarar verdi.
Felaketin ardından nehir yatağını kapatan molozlar nedeniyle bölgede bir set gölü oluştu. Nepal ve Çin makamları, gölün hızla yükselmesi ve taşması halinde aşağı kesimlerde yeni bir sel meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
GÖLÜN SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ
Çin, oluşan gölü incelemek üzere 8 kişilik bir mühendislik ekibi görevlendirdi. Ekip, gölün havadan incelemesini ve üç boyutlu modellemesini yaptı.
Reuters'a göre göldeki su miktarı cuma günü 2,5 milyon metreküpü aştı. Bu miktar, mühendislik ekibinin bir gün önce yaptığı ölçümde tahmin edilen 1,5 ila 2 milyon metreküpün üzerindeydi.
Çin devlet televizyonu CCTV de Gyirong sınır kapısının yukarısında bulunan set gölünün taşmaya başladığını bildirdi. Havadan çekilen görüntülerde, görünür bir çıkışı bulunmayan bir havzada büyük miktarda kahverengi su biriktiği, suyun çalı ve ağaçları kapladığı ve moloz ile taşlardan oluşan doğal sete doğru ilerlediği görüldü.