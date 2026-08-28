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Nepal'de neredeyse 500 kişinin öldüğü felaket sonrası yeni tehlike: Heyelanla oluşan göl taştı, ekipler geri çekildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nepal'de neredeyse 500 kişinin öldüğü felaket sonrası yeni tehlike: Heyelanla oluşan göl taştı, ekipler geri çekildi

Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde iki gün önce meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından yeni bir tehlike ortaya çıktı. Heyelan ve taşınan molozların nehri kapatması sonucu oluşan gölün taşmaya başladığı bildirildi. Nepal makamları, nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini açıklarken kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu.

Nepal'in Çin'in Tibet bölgesi sınırındaki Rasua bölgesinde yetkililer, gölün kıyılarını aştığı yönünde bildirim aldı. Bölgenin en üst düzey bürokratı Narendra Pariyar, "Nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini görebiliyoruz." dedi.

Pariyar, mevcut su seviyesinin ne kadar yükseldiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

NEPAL'DE FELAKETİN ARDINDAN İKİNCİ ALARM! TİBET SINIRINDAKİ GÖL TAŞTI

Reuters muhabirinin aktardığına göre, bölge sakinleri nehirde yaşanabilecek yeni bir su yükselmesinden kaçmak için tepelere doğru çıkarken, Nepal'de kurtarma çalışmaları 90 dakika süreyle durduruldu. Sel bölgesindeki helikopterlerle yürütülen kurtarma faaliyetleri de askıya alındı.

Nepal, AFPNepal, AFP

İLK FELAKETİN ARDINDAN YENİ TEHLİKE

Yeni tehlikenin kaynağını, çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi ve ardından nehir sistemlerine taşınan devasa kaya, buz, çamur ve moloz yığını oluşturdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ilk saatlerde deprem olarak değerlendirilen sismik hareketin daha sonra yapılan incelemeler sonucunda deprem değil, buzul çökmesi ve buna bağlı moloz akışı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Buzulun çökmesiyle Himalayalar'daki dağlık nehir sistemlerine büyük miktarda kaya, buz, çamur ve moloz sürüklendi. Ani sel, köy ve vadileri sular altında bırakırken Katmandu ile Tibet'in başkenti Lhasa'yı birbirine bağlayan güzergah üzerindeki yolları ve köprüleri tahrip etti, enerji santrallerine zarar verdi.

Tibet, AFPTibet, AFP

Felaketin ardından nehir yatağını kapatan molozlar nedeniyle bölgede bir set gölü oluştu. Nepal ve Çin makamları, gölün hızla yükselmesi ve taşması halinde aşağı kesimlerde yeni bir sel meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

GÖLÜN SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ

Çin, oluşan gölü incelemek üzere 8 kişilik bir mühendislik ekibi görevlendirdi. Ekip, gölün havadan incelemesini ve üç boyutlu modellemesini yaptı.

Reuters'a göre göldeki su miktarı cuma günü 2,5 milyon metreküpü aştı. Bu miktar, mühendislik ekibinin bir gün önce yaptığı ölçümde tahmin edilen 1,5 ila 2 milyon metreküpün üzerindeydi.

Çin devlet televizyonu CCTV de Gyirong sınır kapısının yukarısında bulunan set gölünün taşmaya başladığını bildirdi. Havadan çekilen görüntülerde, görünür bir çıkışı bulunmayan bir havzada büyük miktarda kahverengi su biriktiği, suyun çalı ve ağaçları kapladığı ve moloz ile taşlardan oluşan doğal sete doğru ilerlediği görüldü.

Nepal, REUTERSNepal, REUTERS

Çin tarafındaki yetkililer de gölün taşması ve setin yarılması halinde yeni bir selin yanı sıra dağ çökmeleri ve çığ gibi ikincil afetlerin yaşanabileceği konusunda alarma geçti.

Çinli kurtarma personeli ve araçlar daha güvenli bölgelere çekilirken, bölgedeki ekiplerin yeni bir talimat verilene kadar beklemesi istendi.

YAKLAŞIK 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YAKLAŞIK 1000 KİŞİ KAYIP

İlk sel felaketinin bilançosu da ağırlaşmaya devam ediyor.

Nepal polisi, çarşamba günü meydana gelen felakette ülkedeki doğrulanmış can kaybının 500'e yaklaştığı açıkladı. Nepal ve Tibet'te toplamda yaklaşık 1000 kişinin daha kayıp olduğu bildirildi. Kayıplar arasında en az 540 yabancı bulunuyor.

Çin'in Tibet bölgesindeki Gyirong ilçesinde ise 558 kişinin kayıp olduğu, bunların 260'ının yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Çin tarafında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nepal (AFP)Nepal (AFP)

Kayıpların önemli bölümünü bölgeye trekking veya hac amacıyla gelen yabancılar oluşturuyor. Tibet'teki Kailaş Dağı'na giden bazı gruplardan da haber alınamadığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZOR KOŞULLARDA SÜRÜYORDU

Yeni taşkın riski ortaya çıkmadan önce Nepal'de ekipler, selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Kurtarma ekipleri iş makineleriyle çamur ve moloz yığınlarını tararken, bazı ekipler eğitimli arama köpeklerinden de yararlandı. Helikopterlerle hayatta kalanlar aranırken, ulaşımın kesildiği kasaba ve vadilerde mahsur kalan binlerce kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Nepal (REUTERS)Nepal (REUTERS)

Acil yardım ekipleri, sel sularıyla yüzlerce kilometre aşağı sürüklenen onlarca kişinin cansız bedenine de ulaştı.

Rasua bölgesinde selden kurtarılan kişilerden biri olan Dibga Tamang, üç kişiyle birlikte helikopterle Nuvakot'taki bir askeri kampa götürüldü.

Tamang, yaşadığı felaketin boyutunu, "İnsanlarımızın hepsi gitti. Öldüler. Beni bekleyen hiç kimse kalmadı. Her şey ve herkes yok oldu." sözleriyle anlattı.

Tibet (AFP)Tibet (AFP)

SINIR BÖLGESİNDE YIKIMIN BOYUTU BÜYÜK

Ani sel, Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde köyleri ve vadileri vurdu. Yollar ve köprülerin yanı sıra enerji tesisleri de hasar gördü.

Çin'in Tibet tarafındaki Gyirong sınır kapısında çekilen görüntülerde, çamurlu su ve molozların saniyeler içinde yapılara doğru ilerlediği ve kaçmaya çalışan insanları sürüklediği görüldü. Bölgeye ulaşan Çinli ekipler, ana ulaşım güzergahındaki enkazı temizlemek için çalışma yürüttü.

Nepal tarafında ise kurtarma ekipleri, Trishuli 3A hidroelektrik projesinin sel sularından etkilenen tünelinde mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma yaptı.

Nepal hükümeti, diğer ülkelerden arama kurtarma desteği teklifleri gelmesine rağmen şimdilik yabancı ekiplerin yardımına ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri, arama kurtarma çalışmalarının ülkenin güvenlik kurumları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Nepal (AFP)Nepal (AFP)

NEPAL VE ÇİN YENİ SEL RİSKİNE KARŞI ALARMA GEÇTİ

Bölgede yeni bir sel ihtimali nedeniyle Nepal ve Çin makamları, nehir yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Nepal'de aşağı kesimlerdeki kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri yüksek kesimlere yönlendirilirken, Çin tarafındaki personel ve araçlar da daha güvenli alanlara çekildi.

Yetkililerin endişesi yalnızca gölün taşmasıyla sınırlı değil. Gölün doğal setinin yarılması halinde büyük miktarda suyun aşağı kesimlere ulaşabileceği, bunun da halihazırda ağır hasar gören bölgelerde yeni bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.

İlk felaketin ardından oluşan bu yeni risk nedeniyle kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmekte zorlanırken, bölgede yaşayanlar olası yeni su baskınlarına karşı yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılıyor.

Nepal (REUTERS)Nepal (REUTERS)

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG, TİBET'TEKİ KURTARMA OPERASYONLARI TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesini iki gün önce vuran heyelanın ardından cuma günü Tibet'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Çin Komünist Partisi Politbürosu yetkilileri, toplantıda ülkedeki ve ülke dışındaki kayıp kişilerin bulunması ve kurtarılması için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çin devlet haber ajansı Şinhua'nın aktardığına göre yetkililer, "Ülke içinde ve dışında kayıp kişilerin aranması ve kurtarılması için tüm çabalar gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

(REUTERS)(REUTERS)

Yetkililer ayrıca bölgenin çevresinde buzullar, buz gölleri ve jeolojik afetlere ilişkin çok sayıda gizli tehlikenin bulunduğuna dikkati çekti.

Şinhua, yetkililerin kurtarma çalışmalarının büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirttiğini aktardı.

Çin yönetiminin ayrıca Nepal'e acil yardım göndermeyi ve "uluslararası yardım iş birliğini" değerlendirdiği bildirildi.

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