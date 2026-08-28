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Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nepal ve Çin sınırının Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından felaketin boyutu giderek artıyor. Bölgede 389 kişi hayatını kaybederken binlerce kayıp vatandaş için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepalli doktor Binod Şah bölgedeki son durumu A Haber'e anlatırken, yaşanan dehşetin görünenden çok daha kötü olduğunu belirtti. Şah ayrıca ölenlerin kimlik bilgilerinin belirlenmesinde güçlük çekildiğini ve bilançonun bini geçebileceğine dikkat çekerek, tüm ülkelere seslenerek "Tek yürek olmalıyız. Nepal'i duyun" çağrısında bulundu.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 1

Nepal ile Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen afet, ilk olarak 4,4 büyüklüğünde deprem olarak kayıtlara geçti. Ancak bilim insanlarının yaptığı incelemelerde, yüksek rakımlı bir buzuldan kopan dev buz parçasının vadiye düştüğü, buz, su, kaya ve enkazın hızla aşağıya sürüklenmesinin yıkıcı sele neden olmuş olabileceği değerlendirildi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 2

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN SİSMİK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLMEDİ

Bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde, afetin depremden değil buzul çökmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Buzuldan kopan dev kütlenin vadiye düşmesinin ardından buz, su, kaya ve enkaz hızla aşağıya sürüklenmesinin yıkıcı sele neden olmuş olabileceği değerlendirildi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 3

Ülkede daha önce eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşanırken, Nepal polisinden yapılan açıklamada 389 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 4

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında yaşanan afetin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki son durumu Nepalli doktor Binod Şah A Haber'e anlattı.

NEPALLİ DOKTOR ŞAH A HABER'DE: AİLELER YOK OLDU, ÖLÜLERİMİZİ BULAMIYORUZ
Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 5

"NEPAL'DE ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMADI"

Nepal'in coğrafi yapısı ve felaketin alışılagelmişin dışındaki boyutu hakkında bilgi veren Nepalli Doktor Binod Şah, "Nepal çok çetin dağlar ve Himalayalar'dan oluşan bir ülke olduğu için muson yağmur döneminde hep sel felaketleri yaşanır ama bu bizim için çok beklenmedik, astronomik bir süreç. Nepal'de şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı, bu bir ilk." ifadelerini kullandı.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 6

Felaketin oluşum mekanizmasını detaylandıran Şah, "Himalayalar'dan parçalanan buzullar ve kayalar 5 bin 900 metre yükseklikten aşağı doğru akıyor. Doğal bir bariyer oluşup su hacmi genişledikten sonra bu güç dayanamıyor ve kırılıyor. 9 metre yükseklikte, adeta bir tsunami gibi bir görüntü oluşuyor." sözleriyle dehşeti aktardı.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 7

"ŞEHİRLER VE KÖPRÜLER ÇAMUR YIĞINININ İÇİNDE KALDI"

Selin geçtiği güzergahtaki yıkıma dikkat çeken Nepalli Doktor Binod Şah, "Bu yatakta Nepal ve Çin'in sınır kapısı olan Rasuwa gibi yerleşim yerleri var. 9 metrelik bu balçık ve su karışımı o binaları yuttu, köprüleri ve HES projelerini alıp götürdü. Rasuwa ilinin neredeyse yarısı şu an yok olmuş durumda." dedi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 8

Arama kurtarma ekiplerinin bile çaresiz kaldığını belirten Şah, "Kurtarma ekiplerinden de 35-40 kişi şu an kayıp. İnsanlar toprağın, taşın içinde mi, ağaçların altında mı anlayamıyoruz. Birçok aile komple yok oldu, cenazeleri 50 kilometre ileride bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 9

"CAN KAYBI BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Ölen ve kayıp olan vatandaşların halen arandığını belirten Nepalli Doktor Binod Şah, "Şu an 359 cenazeye ulaşıldığı söyleniyor ama bu sadece cenazesine ulaşılabilenlerin sayısı. Birçok hane tamamen gittiği için kim kime haber verecek? Ben bu rakamın çok rahatlıkla binin üzerine çıkacağını düşünüyorum." sözleriyle durumun ciddiyetini paylaştı.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 10

Bölgede turistlerin de bulunduğuna değinen Şah, "Burası turistik bir yer olduğu için 40'ın üzerinde Amerikalı ve 50'nin üzerinde Hintli turistten de haber alınamadığı konuşuluyor." bilgisini verdi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 11

"SALGIN RİSKİ GİDEREK ARTIYOR"

Eğitimini Türkiye'de aldığını belirten Nepalli Doktor Binod Şah, "Ben çocuk doktoruyum, Ankara Tıp mezunuyum ve Hacettepe'de uzmanlık aldım. 27 senedir Türkiye'deyim. Şu an Nepal'deyim ve tüm hekim arkadaşlarımızla beraber seferber olmuş durumdayız." dedi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 12

Sağlık hizmetleri ve ulaşım hakkında bilgi veren Şah, "Tüm ana damar yollar kapandığı için ulaşım sadece helikopterlerle sağlanabiliyor. Yaralıları Katmandu'daki büyük hastanelere taşıyoruz. Hem devlet hem özel hastaneler ücretsiz bir şekilde tedavi için hazır bekliyor." ifadelerini kullandı. Şah ayrıca bölgede salgın hastalık riskinin arttığını ve yayılma durumunun olduğunu belirtti.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 13

"DÜNYA NEPAL İÇİN TEK YÜREK OLMALI"

Felaketin etkilerinin Hindistan ve Tibet'e de uzandığını kaydeden Nepalli Doktor Binod Şah, "Bu sel yağmurdan bağımsız, buzulların kırılmasıyla oluşan bir afet. Nepal ve Çin'i bağlayan köprü kağıt gibi dağıldı, bağlantı kesildi." dedi.

Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü 14

Konuşmasını uluslararası bir dayanışma çağrısıyla sonlandıran Şah, "Böyle zamanlarda tüm dünya ülkelerinin tek yürek olması, bir kardeşlik bağı içinde hareket etmesi lazım. Biz insanız ve her zaman böyle felaketlerde birbirimize muhtaç kalıyoruz. Tek yürekle bu üzüntüyü yaşamak ve paylaşmak gerekiyor." sözleriyle insani sorumluluğa dikkat çekti.

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