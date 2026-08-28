Nepal'de ölüm seli: Bilanço giderek artıyor! Nepalli doktor Şah A Haber'de: Ölülerimizi bulamıyoruz, felaket görünenden kötü

Nepal ve Çin sınırının Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından felaketin boyutu giderek artıyor. Bölgede 389 kişi hayatını kaybederken binlerce kayıp vatandaş için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepalli doktor Binod Şah bölgedeki son durumu A Haber'e anlatırken, yaşanan dehşetin görünenden çok daha kötü olduğunu belirtti. Şah ayrıca ölenlerin kimlik bilgilerinin belirlenmesinde güçlük çekildiğini ve bilançonun bini geçebileceğine dikkat çekerek, tüm ülkelere seslenerek "Tek yürek olmalıyız. Nepal'i duyun" çağrısında bulundu.

Nepal ile Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen afet, ilk olarak 4,4 büyüklüğünde deprem olarak kayıtlara geçti. Ancak bilim insanlarının yaptığı incelemelerde, yüksek rakımlı bir buzuldan kopan dev buz parçasının vadiye düştüğü, buz, su, kaya ve enkazın hızla aşağıya sürüklenmesinin yıkıcı sele neden olmuş olabileceği değerlendirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN SİSMİK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLMEDİ Bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde, afetin depremden değil buzul çökmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Buzuldan kopan dev kütlenin vadiye düşmesinin ardından buz, su, kaya ve enkaz hızla aşağıya sürüklenmesinin yıkıcı sele neden olmuş olabileceği değerlendirildi.

Ülkede daha önce eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşanırken, Nepal polisinden yapılan açıklamada 389 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında yaşanan afetin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki son durumu Nepalli doktor Binod Şah A Haber'e anlattı. NEPALLİ DOKTOR ŞAH A HABER'DE: AİLELER YOK OLDU, ÖLÜLERİMİZİ BULAMIYORUZ