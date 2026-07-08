ABD Başkanı Trump'tan NATO organizasyonuna övgüler: Erdoğan harika bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da NATO Zirvesi'nin ikinci gününde, düzenlediği genel basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, NATO Zirvesi organizasyonuna övgüler dizerken "Başkan Erdoğan harika bir lider." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da NATO Zirvesi'nin ikinci gününde, düzenlediği genel basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"BAŞKAN ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER"

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan harika bir lider. Uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var. İşte bu yüzden böyle bir ülkeyi yönetebiliyor.

Uçaktan indiğimiz andan itibaren bunu gördük. Sırf bizim için yeni bir terminal inşa etmişler. NATO'ya en büyük katkıyı ABD veriyor. Zirveyi başarıyla tamamladık."

"NATO'DA TARİHİ KARARLAR ALDIK"

"Görüşmelerde yüzde 5 savunma harcaması hedefini konuştuk. Savunma alanında üretim hızlanmalı. Buradaki kararlılığımız sürecek. ABD'nin rolü değişmiyor.

Mark Rutte'ye de teşekkür ediyorum. Bu kadar lidere liderlik etmek kolay değil. Odada çok büyük bir sevgi vardı. Basının konuşanları görememesine üzüldüm. Konuşmaları kısa tuttuk. Basının ne yaptığımızı görmemesi kötü oldu. Oldukça akıllı insanlar vardı odada. Çok iyi kalpli insanlar vardı."

"İRAN'IN ASKERİ GÜCÜNÜ ORTADAN KALDIRDIK"

"47 yıl önce İran'da yapılması gerekeni yaptık. Tarihi bir çabayla savunma çalışmalarını artırdık.

İran'ın askeri kapasitesini birkaç hafta içinde ortadan kaldırdık. Havalimanlarındaki pistleri etkisiz hale getirdik. Liderleri de ortadan kaldırıldı. Füze fırlatıcılarının çoğu imha edildi.

Açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Liderler bunu artık çok iyi anlıyor. Bize saygı duymaya başladılar. İki yıl önce bize gülüyorlardı ama artık gülmüyorlar."

"TRİLYONLARCA DOLARLIK SAVUNMA DÖNEMİ BAŞLIYOR"

"Yüzde 5 savunma harcaması hedefine ulaşılması konusunda görüşmeler yaptık. Bazıları çağrımıza hemen karşılık verdi, bazıları da verecek.

Savunmaya yönelik trilyonlarca dolar yatırım yapılacak."

"TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMINI ALDIK"

"Odadaki saygıyı ve sevgiyi göremediniz. Bu sevgi sadece bana değil, ülkelerine duydukları sevgiden kaynaklanıyordu. Bana 'Seni seviyoruz' dediler. Bunlar yetişkin insanlar.

Yüzde 5 hedefinin yıllar önce uygulanması gerekiyordu. Savunma şirketleri dünyanın en iyi ekipmanlarını üretiyor. Patriot gibi sistemler geliştiriliyor. Keşke daha hızlı üretebilsek.

Şirketler büyük fabrikalar kurmaya başladı. Başka ülkeler için de üretim yapacağız. Bir ya da iki yıl beklemek yerine belki iki hafta içinde teslimat yapılabilecek.

Birçok ülke savunma ekipmanı almak için sırada bekliyor. Avrupa ve Kanada bu parayı ABD'de harcıyor. Bu da binlerce Amerikalıya istihdam sağlıyor.

Tarihin en yüksek yatırımını aldık. Tam 19,2 trilyon dolar yatırım aldık. Geçtiğimiz yönetim böyle bir yatırım alamadı."

"ÇİN'İ GERİDE BIRAKTIK"

"Toyota Meksika'daki fabrikasını ABD'ye taşıyacak. En üst düzey fabrikalar inşa ediliyor. Şirketlere fabrikalarını kurmaları için bir ya da iki yıl süre verdim. Aksi halde gümrük tarifesi ödemek zorunda kalacaklar.

Tarihte buna benzer bir gelişme görülmedi. Çok büyük fabrikalar kuruluyor. Yapay zekâ şirketleri de aynı şekilde yatırım yapıyor. Kendi elektriklerini üretmelerini istiyoruz.

Yapay zekâda ve diğer birçok alanda Çin'in önündeyiz."

"TIKTOK'TA BİRİNCİ SIRADAYIM"

"TikTok anlaşması harikaydı. TikTok'ta birinci sıradayım. Seçilmek için de TikTok'u kullandım.

Açıklanan verilere göre ben birinci sıradaydım. Eğlence sektöründeki isimler 27. sıralardaydı. Ben de buna şaşırdım ama sonuç buydu. Bu da ülkemizin ne kadar görünür olduğunu gösteriyor."

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

"Başkan Erdoğan iyi bir lider ve saygı duyulan biri. Aramızda iyi bir ilişki var.

Başkan Biden göreve geldikten sonra birçok kötü gelişme yaşandı. Sınırda sorunlar vardı. Dünyanın dört bir yanında Amerika ile alay ediliyordu. Birçok ülkeyle ilişkiler kötüleşti. Türkiye de bunlardan biriydi.

Ama bu durum 5 Kasım'daki seçimlerden sonra değişti. Şimdi en iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile."

"F-35 KONUSUNA OLUMLU BAKIYORUM"

"F-35 konusunu da görüştük. Dünyanın en iyi savaş uçağı olduğunu düşünüyorum ve herkes onu istiyor. Kime vereceğimize karar vermemiz gerekiyor. Ben olumlu bakıyorum."

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VE MÜTTEFİKLERE TEŞEKKÜR"

"Ben bir kez daha Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Diğer liderlere de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Mark Rutte'ye de bu başarılı organizasyon nedeniyle teşekkür ederim."