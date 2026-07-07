Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum

Fox News yayınında yapılan değerlendirmede, Trump'ın kişisel ilişkiler konusunda mesafeli bir siyasetçi olduğuna işaret edilerek, Başkan Erdoğan ile kurduğu iletişimin bunun istisnalarından biri olduğu ifade edildi.

Yayında, "Trump'a dokunulması, Trump ile temas kurulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi ve karşılık vermesi, aralarındaki bağın bir göstergesi." değerlendirmesi yapıldı.