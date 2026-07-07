CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum

ABD merkezli Fox News, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Kanalın yayınında, iki lider arasındaki diyaloğun diğer NATO liderlerinden ayrıştığı vurgulanırken, Erdoğan'ın Trump nezdindeki konumuna dikkat çekildi.

Fox News yayınında yapılan değerlendirmede, Trump'ın kişisel ilişkiler konusunda mesafeli bir siyasetçi olduğuna işaret edilerek, Başkan Erdoğan ile kurduğu iletişimin bunun istisnalarından biri olduğu ifade edildi.

"ERDOĞAN, DİĞER NATO LİDERLERİNDEN AYRILIYOR"

Yayında, "Trump'a dokunulması, Trump ile temas kurulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi ve karşılık vermesi, aralarındaki bağın bir göstergesi." değerlendirmesi yapıldı.

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 1

Fox News yorumcuları, Başkan Erdoğan'ın NATO içindeki diğer liderlerden farklı bir konumda bulunduğunu da dile getirdi.

Yayında, "Erdoğan, diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan Trump, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a çok daha yakın." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 2

"ERDOĞAN NATO'NUN EN ÖNGÖRÜLEMEZ LİDERLERİNDEN BİRİ"

Fox News, zirve öncesinde yayımladığı kapsamlı analizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "NATO'nun en öngörülemez liderlerinden biri" olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 3

Analizde, Erdoğan'ın siyasi kariyeri boyunca değişen uluslararası dengelere göre farklı stratejiler izlediği belirtilirken, Türkiye'nin bugün NATO açısından vazgeçilmez ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Haberde, Ukrayna savaşı, Karadeniz'in stratejik önemi ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin Batı ittifakı içerisindeki ağırlığının arttığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 4

Fox News'e konuşan uzmanlar ise Erdoğan'ın farklı dönemlerde farklı siyasi söylemleri öne çıkardığını ancak temel hedefinin her zaman Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek siyasi gücünü korumak olduğunu savundu.

"TÜRKİYE OLMADAN RUSYA'YI DENGELEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu, Boğazlar üzerindeki kontrolü sayesinde Karadeniz güvenliğinde kilit rol oynadığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca üstlendiği arabuluculuk girişimlerinin Ankara'nın stratejik önemini daha da artırdığı kaydedildi.

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 5

Fox News'e değerlendirmelerde bulunan eski ABD'nin Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey de, Türkiye'nin Karadeniz'de oynadığı rolün kritik olduğuna işaret ederek, "Türkiye olmadan Rusya'yı Karadeniz'de dengelemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

FOX News yayını ekran görüntüsüFOX News yayını ekran görüntüsü

Fox News'un hem canlı yayınındaki değerlendirmeler hem de analiz dosyasında yer verilen yorumlar, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan'ın ittifak içerisindeki ağırlığına ve Trump ile kurduğu yakın diyaloğa uluslararası medyanın da özel önem verdiğini ortaya koydu.

İşte ikilinin o samimi pozları...

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 6

İşte ikilinin o samimi pozları...

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 7

İşte ikilinin o samimi pozları...

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 8

İşte ikilinin o samimi pozları...

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 9

İşte ikilinin o samimi pozları...

Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum - 10

İşte ikilinin o samimi pozları...

Türkiye NATOnun ekonomi devleri arasındaTürkiye NATOnun ekonomi devleri arasında TÜRKİYE NATO'NUN EKONOMİ DEVLERİ ARASINDA
İsveç Başbakanı A Habere konuştuİsveç Başbakanı A Habere konuştu İSVEÇ BAŞBAKANI A HABER'E KONUŞTU
NATOnun en güçlü orduları listesiNATOnun en güçlü orduları listesi NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ
Kesintisiz 60 saatlik nefes kesen görevKesintisiz 60 saatlik nefes kesen görev KESİNTİSİZ 60 SAATLİK NEFES KESEN GÖREV
Tayfun ve Çelik Kubbe için Avrupa sıraya girdiTayfun ve Çelik Kubbe için Avrupa sıraya girdi TAYFUN VE ÇELİK KUBBE İÇİN AVRUPA SIRAYA GİRDİ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın