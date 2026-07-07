Başkan Erdoğan ve Trump arasında samimi pozlar! Fox News'ten dikkat çeken yorum
ABD merkezli Fox News, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Kanalın yayınında, iki lider arasındaki diyaloğun diğer NATO liderlerinden ayrıştığı vurgulanırken, Erdoğan'ın Trump nezdindeki konumuna dikkat çekildi.
Fox News yayınında yapılan değerlendirmede, Trump'ın kişisel ilişkiler konusunda mesafeli bir siyasetçi olduğuna işaret edilerek, Başkan Erdoğan ile kurduğu iletişimin bunun istisnalarından biri olduğu ifade edildi.
Yayında, "Trump'a dokunulması, Trump ile temas kurulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi ve karşılık vermesi, aralarındaki bağın bir göstergesi." değerlendirmesi yapıldı.
Fox News yorumcuları, Başkan Erdoğan'ın NATO içindeki diğer liderlerden farklı bir konumda bulunduğunu da dile getirdi.
Yayında, "Erdoğan, diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan Trump, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a çok daha yakın." ifadeleri kullanıldı.
"ERDOĞAN NATO'NUN EN ÖNGÖRÜLEMEZ LİDERLERİNDEN BİRİ"
Fox News, zirve öncesinde yayımladığı kapsamlı analizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "NATO'nun en öngörülemez liderlerinden biri" olarak tanımladı.