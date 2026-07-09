Yunan basınından Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine dikkat çeken manşet
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi dünya basınındaki yankısını sürdürürken, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Estia dikkat çeken bir manşetle çıktı. Gazete, Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarını değerlendirirken, "Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sıcak mesajları ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin verdiği olumlu sinyaller, Atina'da rahatsızlık oluştururken, Yunan basını gelişmeleri sert ifadelerle yorumladı.
"SULTANIN ÖNÜNDE BOYUN EĞDİ" MANŞETİ GÜNDEM OLDU
150 yıllık geçmişe sahip Yunan gazetesi Estia, manşetinde Trump'ın Başkan Erdoğan'a yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.
Gazete, Yunanca yayımladığı manşette;
"Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı."
ifadelerine yer verirken, Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesinin önünü açabileceğini savundu.
Estia, Trump'ın zirve sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı sıcak ifadeleri ve savunma alanındaki mesajlarını Yunanistan açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi.
TRUMP'IN "NEDEN OLMASIN?" CEVABI ATİNA'YI ALARMA GEÇİRDİ
Yunan gazetesinin haberinde özellikle Trump'ın, Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya verdiği "Neden olmasın?" cevabı öne çıkarıldı.
Haberde ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik mesajların da Washington-Ankara hattında yeni bir dönemin işareti olabileceği yorumu yapıldı.
Estia, bu gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki beklentilerini güçlendirdiğini ileri sürdü.
TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİNİ TEK TEK HATIRLATTILAR
Gazete, Trump'ın Başkan Erdoğan hakkında daha önce yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.