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Yunan basınından Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine dikkat çeken manşet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yunan basınından Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine dikkat çeken manşet

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi dünya basınındaki yankısını sürdürürken, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Estia dikkat çeken bir manşetle çıktı. Gazete, Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarını değerlendirirken, "Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sıcak mesajları ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin verdiği olumlu sinyaller, Atina'da rahatsızlık oluştururken, Yunan basını gelişmeleri sert ifadelerle yorumladı.

"SULTANIN ÖNÜNDE BOYUN EĞDİ" MANŞETİ GÜNDEM OLDU

150 yıllık geçmişe sahip Yunan gazetesi Estia, manşetinde Trump'ın Başkan Erdoğan'a yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.

Gazete, Yunanca yayımladığı manşette;

ESTİA ekran görüntüsüESTİA ekran görüntüsü

"Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı."

ifadelerine yer verirken, Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesinin önünü açabileceğini savundu.

Estia, Trump'ın zirve sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı sıcak ifadeleri ve savunma alanındaki mesajlarını Yunanistan açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (X)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (X)

TRUMP'IN "NEDEN OLMASIN?" CEVABI ATİNA'YI ALARMA GEÇİRDİ

Yunan gazetesinin haberinde özellikle Trump'ın, Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya verdiği "Neden olmasın?" cevabı öne çıkarıldı.

Haberde ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik mesajların da Washington-Ankara hattında yeni bir dönemin işareti olabileceği yorumu yapıldı.

Estia, bu gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki beklentilerini güçlendirdiğini ileri sürdü.

TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİNİ TEK TEK HATIRLATTILAR

Gazete, Trump'ın Başkan Erdoğan hakkında daha önce yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (İHA)

Haberde Trump'ın;

"Onu seviyorum."

"Çok iyi ilişkilerimiz var."

"Türkiye güçlü bir ülke."

"Erdoğan güçlü ve zeki bir lider."

ifadeleri yeniden hatırlatılarak, iki lider arasındaki yakın diyaloğun Washington'ın Ankara politikasında önemli değişikliklere işaret ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (İHA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (İHA)

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Estia, Türkiye ile ABD arasında savunma alanında yaşanabilecek olası yeni iş birliğinin yalnızca F-35 programıyla sınırlı kalmayacağını savundu.

Gazete, Washington ile Ankara arasında yeniden güçlenen ilişkilerin Doğu Akdeniz'deki dengeleri ve Yunanistan'ın güvenlik politikalarını doğrudan etkileyebileceğini öne sürerek, gelişmelerin Atina tarafından yakından takip edildiğini yazdı.

F-35 savaş uçakları (Arşiv)F-35 savaş uçakları (Arşiv)

BİR DİĞER MANŞET: "SULTAN NATO"

Yunanistan merkezli Efimerida ton Syntakton gazetesi de NATO Zirvesi'ni Başkan Erdoğan üzerinden değerlendirdi.

Gazete, zirvenin Türkiye'nin talepleri doğrultusunda şekillendiğini iddia ederek, toplantıyı "Erdoğan'ın isteklerine göre şekillenen budanmış zirve" olarak nitelendirdi.

Haberde kullanılan "Sultan NATO" ifadesi ise Başkan Erdoğan'a gönderme yapan siyasi bir kelime oyunu olarak manşete taşındı.

Yunan basınında peş peşe atılan bu manşetler, Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki yakın diyaloğun ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimalinin Atina'da ciddi rahatsızlık oluşturduğuna yönelik değerlendirmeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

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