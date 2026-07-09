Yunan basınından Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine dikkat çeken manşet

ifadeleri yeniden hatırlatılarak, iki lider arasındaki yakın diyaloğun Washington'ın Ankara politikasında önemli değişikliklere işaret ettiği öne sürüldü.

"Erdoğan güçlü ve zeki bir lider."

"Çok iyi ilişkilerimiz var."

Gazete, Washington ile Ankara arasında yeniden güçlenen ilişkilerin Doğu Akdeniz'deki dengeleri ve Yunanistan'ın güvenlik politikalarını doğrudan etkileyebileceğini öne sürerek, gelişmelerin Atina tarafından yakından takip edildiğini yazdı.

F-35 savaş uçakları (Arşiv)

BİR DİĞER MANŞET: "SULTAN NATO"

Yunanistan merkezli Efimerida ton Syntakton gazetesi de NATO Zirvesi'ni Başkan Erdoğan üzerinden değerlendirdi.

Gazete, zirvenin Türkiye'nin talepleri doğrultusunda şekillendiğini iddia ederek, toplantıyı "Erdoğan'ın isteklerine göre şekillenen budanmış zirve" olarak nitelendirdi.

Haberde kullanılan "Sultan NATO" ifadesi ise Başkan Erdoğan'a gönderme yapan siyasi bir kelime oyunu olarak manşete taşındı.

Yunan basınında peş peşe atılan bu manşetler, Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki yakın diyaloğun ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimalinin Atina'da ciddi rahatsızlık oluşturduğuna yönelik değerlendirmeleri bir kez daha gündeme taşıdı.