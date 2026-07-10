İran, Türkiye dönüşü Trump'ı hedef mi alacaktı? Suikast planını ABD basını yazdı
ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim sürerken, Amerikan basını uluslararası gündemi sarsacak yeni bir iddiayı manşetlerine taşıdı. CNN ve The Wall Street Journal (WSJ), İsrail istihbaratının ABD yönetimine, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "yeni ve somut bir suikast planı" hazırladığına ilişkin istihbarat ulaştırdığını öne sürdü.
İddialar, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve bölgesel savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi.
CNN'in konuya yakın ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi uzun süredir Trump'a yönelik İran kaynaklı tehditlere ilişkin istihbarat alıyordu.
Ancak İsrail tarafından paylaşıldığı öne sürülen son bilginin, önceki genel tehdit değerlendirmelerinden farklı olarak belirli ve somut bir suikast planını içerdiği iddia edildi.
Haberde, ABD güvenlik kurumlarının söz konusu bilgiyi ciddiyetle değerlendirdiği belirtilirken, tehdidin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
WSJ: İSRAİL İSTİHBARATI WASHİNGTON'I UYARDI
The Wall Street Journal da benzer yöndeki haberinde, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın Trump'a yönelik yeni bir suikast hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarat aktardığını yazdı.
Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın planlarına ilişkin bazı bilgilerin ABD'li yetkililerle paylaşıldığı ancak istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine ilişkin ayrıntı verilmediği aktarıldı.
İsrail, ABD ve İran yönetimleri ise konuya ilişkin kapsamlı resmi açıklama yapmadı.
SÜLEYMANİ'DEN BU YANA SÜREN GERİLİM
İddiaların merkezinde, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani bulunuyor.
Saldırı, Trump'ın ilk başkanlık döneminde onun talimatıyla gerçekleştirilmişti.
O tarihten bu yana İranlı yetkililer birçok kez Süleymani'nin ölümünden sorumlu tuttukları isimlerin cezalandırılacağını dile getirirken, Trump'a yönelik tehdit iddiaları da ABD güvenlik ve istihbarat kurumlarının gündeminde yer aldı.
WSJ'nin haberinde de, İran yönetiminin Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana Trump'a yönelik misilleme söylemlerini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği hatırlatıldı.
BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
ABD basınındaki haberlerin ardından AFP'nin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray yetkilisi, yeni bir değerlendirme yapmak yerine Trump'ın NATO Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamalara işaret etti.
Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi sonrasında Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran kaynaklı tehditlere değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her türlü listenin içindeyim. Bu sabah baktım, bütün listelerinde yer alıyorum."
Trump, bugüne kadar şanslı olduğunu söylerken bunun ne kadar süreceğinin bilinmediğini de ifade etmişti.