İran, Türkiye dönüşü Trump'ı hedef mi alacaktı? Suikast planını ABD basını yazdı

TÜRKİYE DÖNÜŞÜNDE UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ İddiaların gündeme gelmesinin ardından Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası gerçekleştirdiği dönüş yolculuğu da yeniden tartışma konusu oldu. ABD Başkanı, Türkiye'den yeni başkanlık uçağı yerine eski Air Force One ile ayrıldı. Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve yeni başkanlık uçağı olarak kullanılmaya başlanan jet ise Trump'tan önce İngiltere'ye gönderildi.

Trump, İngiltere'de uçak değiştirerek Washington'a devam etti. ABD basınında yer alan haberlerde, bu kararın Gizli Servis'in güvenlik tavsiyesi doğrultusunda alındığı öne sürüldü. Trump ise uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapıldığı yönündeki sorulara doğrudan yanıt vermedi. ABD Başkanı konuya ilişkin açıklamasında, "Uçak Avrupa'ya gidecek. Birkaç askeri üsse uğrayacak ve insanlar onu görecek. Ben ise normal yöntemle döneceğim. Gerçekten çok güzel bir uçak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN YENİ BAŞKANLIK UÇAĞININ ÖNCEKİNDE BULUNAN BAZI SAVUNMA ÖNLEMLERİNE SAHİP OLMADIĞI İDDİASI ABD Başkanı Donald Trump'a Katar tarafından bağışlanan ve kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747 tipi Air Force One uçağının, bir önceki başkanlık uçağında bulunan füze savunma yetenekleri dahil bazı savunma önlemlerine sahip olmadığı öne sürüldü.



New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Katar'ın hediye ettiği ve modernize edilen Boeing 747 tipi başkanlık uçağının, bir önceki Air Force One uçağından farklı olduğu belirtildi.

Yetkililer uçağın, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığını iddia etti.



Eskiden ABD ordusunda çalışan 2 yetkili, projenin hızı nedeniyle, geleneksel olarak tam donanımlı bir başkanlık uçağıyla ilişkilendirilen tüm güvenlik değişikliklerinin yapılması için yeterli zaman olmadığını ifade etti.