Trump'tan Ankara NATO Zirvesi'ne övgüler: İnanılmazdı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" sözleriyle değerlendirdi. Zirvede müttefikler arasındaki dayanışmaya dikkat çeken Trump, "Dürüst olmak gerekirse tam bir sevgi şöleniydi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD'nin birçok ülkeyle güçlü ilişkiler yürüttüğünü belirten Trump, kısa süre önce tamamlanan zirveyi "olağanüstü" olarak nitelendirerek, müttefikler arasındaki birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığını söyledi.
Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, İttifak'ın güvenlik gündemini belirleyen kritik başlıklara sahne oldu. Zirvede savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.
TRUMP'TAN ANKARA ZİRVESİNE ÖVGÜLER
Zirvenin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, toplantının atmosferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" olarak değerlendiren Trump, "Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı." dedi.
Trump ayrıca ABD'nin birçok ülkeyle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, zirvede müttefikler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.
GÖZLER ANKARA'DAYDI
Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Ankara Zirvesi'nde liderler, NATO'nun yeni dönem güvenlik stratejileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Savunma sanayisinde iş birliğinin artırılması, üye ülkelerin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ittifakın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı ortak hareket edilmesi yönünde mesajlar verildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki ikili görüşmelere de sahne olurken, Ankara uluslararası diplomasinin merkezi haline geldi.
TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ ÖNE ÇIKTI
Zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok liderle gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekerken, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolü ve bölgesel güvenliğe yönelik katkıları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.