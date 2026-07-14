CANLI YAYIN

Trump'tan Ankara NATO Zirvesi'ne övgüler: İnanılmazdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trump'tan Ankara NATO Zirvesi'ne övgüler: İnanılmazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" sözleriyle değerlendirdi. Zirvede müttefikler arasındaki dayanışmaya dikkat çeken Trump, "Dürüst olmak gerekirse tam bir sevgi şöleniydi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD'nin birçok ülkeyle güçlü ilişkiler yürüttüğünü belirten Trump, kısa süre önce tamamlanan zirveyi "olağanüstü" olarak nitelendirerek, müttefikler arasındaki birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığını söyledi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, İttifak'ın güvenlik gündemini belirleyen kritik başlıklara sahne oldu. Zirvede savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Tarihi NATO Zirvesinin perde arkası A HaberdeTarihi NATO Zirvesinin perde arkası A Haberde TARİHİ NATO ZİRVESİ'NİN PERDE ARKASI A HABER'DE

TRUMP'TAN ANKARA ZİRVESİNE ÖVGÜLER

Zirvenin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, toplantının atmosferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" olarak değerlendiren Trump, "Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı." dedi.

Trump ayrıca ABD'nin birçok ülkeyle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, zirvede müttefikler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

Ankarada tarihi imza! Ortak banka kararıAnkarada tarihi imza! Ortak banka kararı ANKARA'DA TARİHİ İMZA! ORTAK BANKA KARARI

GÖZLER ANKARA'DAYDI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Ankara Zirvesi'nde liderler, NATO'nun yeni dönem güvenlik stratejileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Savunma sanayisinde iş birliğinin artırılması, üye ülkelerin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ittifakın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı ortak hareket edilmesi yönünde mesajlar verildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki ikili görüşmelere de sahne olurken, Ankara uluslararası diplomasinin merkezi haline geldi.

ABD Başkanı Trump: Erdoğan harika bir liderABD Başkanı Trump: Erdoğan harika bir lider ABD BAŞKANI TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER
NATO resepsiyonunda samimi anlarNATO resepsiyonunda samimi anlar NATO RESEPSİYONUNDA SAMİMİ ANLAR

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok liderle gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekerken, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolü ve bölgesel güvenliğe yönelik katkıları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın