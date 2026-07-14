Trump'tan Ankara NATO Zirvesi'ne övgüler: İnanılmazdı

ABD'nin birçok ülkeyle güçlü ilişkiler yürüttüğünü belirten Trump, kısa süre önce tamamlanan zirveyi "olağanüstü" olarak nitelendirerek, müttefikler arasındaki birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığını söyledi.

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, İttifak'ın güvenlik gündemini belirleyen kritik başlıklara sahne oldu. Zirvede savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

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Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" olarak değerlendiren Trump, "Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı." dedi.

Trump ayrıca ABD'nin birçok ülkeyle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, zirvede müttefikler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

GÖZLER ANKARA'DAYDI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Ankara Zirvesi'nde liderler, NATO'nun yeni dönem güvenlik stratejileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Savunma sanayisinde iş birliğinin artırılması, üye ülkelerin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ittifakın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı ortak hareket edilmesi yönünde mesajlar verildi.