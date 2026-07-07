İtalyan basını yazdı: Meloni'den Başkan Erdoğan'a Trump konusunda özel rica
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararlarla değil, son haftalarda diplomatik gerilim yaşayan ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilk yüz yüze buluşmasıyla da dikkat çekiyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Meloni'nin zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Trump konusunda özel bir talepte bulunduğunu öne sürdü.
Dünyanın gözü bugün Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirvenin kulislerinde dikkat çeken bir iddia İtalyan basınından geldi.
Corriere della Sera'nın haberine göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO toplantılarının mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir çerçevede yürütülmesini istedi.
Gazeteye göre Meloni, zirvenin kişisel polemiklerin gölgesinde kalmaması ve gündemin tamamen ittifakın önceliklerine odaklanması gerektiğini dile getirdi.
CORRIERE: TRUMP'A SİYASİ ŞOV ZEMİNİ OLUŞMASIN
İtalyan gazetesinin kulis haberinde, Meloni'nin NATO Zirvesi'nin ev sahibi olan Başkan Erdoğan'dan, toplantıların teknik gündem çerçevesinde ilerlemesini rica ettiği aktarıldı.
Haberde, bu talebin amacının ABD Başkanı Donald Trump'a zirve sırasında siyasi gösteriye dönüşebilecek ortamlar oluşturulmaması ve yıllık NATO toplantısının gündeminin kişisel tartışmalarla gölgelenmemesi olduğu ifade edildi.
MELONİ, TRUMP İLE MESAFEYİ KORUYACAK İDDİASI
Corriere della Sera'nın haberine göre Meloni, Ankara'da Trump ile yalnızca diplomatik protokolün gerektirdiği temasları gerçekleştirmeyi planlıyor.
Gazete, İtalya Başbakanı'nın zorunlu fotoğraf çekimleri ve resmi programlar dışında Trump ile yakın görüntü vermekten kaçınmayı hedeflediğini öne sürdü.
TRUMP'TAN MELONİ'YE UZAKLAŞTIRMA KARARI GEREKİYOR
Donald Trump, Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı "fotoğraf" tartışmasının ardından sosyal medya hesabından dün yeni bir paylaşımda bulundu.
Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.
Trump'ın Meloni paylaşımı çok sayıda yorum aldı.