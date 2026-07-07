İtalyan basını yazdı: Meloni'den Başkan Erdoğan'a Trump konusunda özel rica

İki lider arasındaki karşılıklı açıklamalar, son haftalarda Washington ile Roma hattında dikkat çeken bir diplomatik polemiğe dönüşmüştü.

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın eleştirilerini sürdürmesi üzerine Meloni, "Senin dostun olmak bana bugüne kadar hiçbir fayda sağlamadı." sözleriyle ABD Başkanı'na yanıt vermişti.

Meloni ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Ben ve İtalya asla yalvarmayız." ifadelerini kullanmıştı.

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ROMA'DAN İTİDAL MESAJI

Yaşanan gerilime rağmen İtalya hükümeti, NATO Zirvesi öncesinde tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, transatlantik ilişkilerin kişisel tartışmaların üzerinde olduğunu belirterek, "Fevri açıklamalara yanıt vermeyip yolumuza bakıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "İnsanlar gelir geçer, ancak devletler arasındaki ilişkiler kalıcıdır." sözleriyle ABD ile stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti.

Başbakanlık kaynaklarına göre Meloni de Ankara'daki zirvede kişisel polemiklerden uzak durarak tamamen NATO gündemine odaklanmayı hedefliyor.

MUHALEFETTEN DE TRUMP'A TEPKİ

Öte yandan İtalya'da ana muhalefette bulunan Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein de Trump'ın Meloni'ye yönelik kişisel açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

İtalyan basını, Schlein'in açıklamalarını hükümet ve muhalefetin Trump'ın söylemleri karşısında ortak bir tutum sergilediğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

GÖZLER ANKARA'DAKİ KRİTİK BULUŞMADA

NATO Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Giorgia Meloni'nin haftalar süren karşılıklı açıklamaların ardından ilk kez aynı masada bir araya gelmesi bekleniyor.

İtalyan basınına göre Meloni'nin Başkan Erdoğan'dan zirvenin mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir zeminde yürütülmesini istemesi de, bu kritik buluşmanın kişisel polemiklerden uzak tutulmasına yönelik diplomatik hazırlığın önemli bir parçası olarak görülüyor.