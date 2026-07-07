CANLI YAYIN

İtalyan basını yazdı: Meloni'den Başkan Erdoğan'a Trump konusunda özel rica

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İtalyan basını yazdı: Meloni'den Başkan Erdoğan'a Trump konusunda özel rica

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararlarla değil, son haftalarda diplomatik gerilim yaşayan ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilk yüz yüze buluşmasıyla da dikkat çekiyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Meloni'nin zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Trump konusunda özel bir talepte bulunduğunu öne sürdü.

Dünyanın gözü bugün Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirvenin kulislerinde dikkat çeken bir iddia İtalyan basınından geldi.

Corriere della Sera'nın haberine göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO toplantılarının mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir çerçevede yürütülmesini istedi.

Gazeteye göre Meloni, zirvenin kişisel polemiklerin gölgesinde kalmaması ve gündemin tamamen ittifakın önceliklerine odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

CORRIERE: TRUMP'A SİYASİ ŞOV ZEMİNİ OLUŞMASIN

İtalyan gazetesinin kulis haberinde, Meloni'nin NATO Zirvesi'nin ev sahibi olan Başkan Erdoğan'dan, toplantıların teknik gündem çerçevesinde ilerlemesini rica ettiği aktarıldı.

Haberde, bu talebin amacının ABD Başkanı Donald Trump'a zirve sırasında siyasi gösteriye dönüşebilecek ortamlar oluşturulmaması ve yıllık NATO toplantısının gündeminin kişisel tartışmalarla gölgelenmemesi olduğu ifade edildi.

MELONİ, TRUMP İLE MESAFEYİ KORUYACAK İDDİASI

Corriere della Sera'nın haberine göre Meloni, Ankara'da Trump ile yalnızca diplomatik protokolün gerektirdiği temasları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Gazete, İtalya Başbakanı'nın zorunlu fotoğraf çekimleri ve resmi programlar dışında Trump ile yakın görüntü vermekten kaçınmayı hedeflediğini öne sürdü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

TRUMP'TAN MELONİ'YE UZAKLAŞTIRMA KARARI GEREKİYOR

Donald Trump, Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı "fotoğraf" tartışmasının ardından sosyal medya hesabından dün yeni bir paylaşımda bulundu.

Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Trump'ın Meloni paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

Foto: Truth SocialFoto: Truth Social

GERİLİM HAFTALAR ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Trump ile Meloni arasındaki diplomatik kriz, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından yaşanan açıklamalarla başlamıştı.

Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için "adeta yalvardığını" iddia etmişti.

Meloni ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Ben ve İtalya asla yalvarmayız." ifadelerini kullanmıştı.

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın eleştirilerini sürdürmesi üzerine Meloni, "Senin dostun olmak bana bugüne kadar hiçbir fayda sağlamadı." sözleriyle ABD Başkanı'na yanıt vermişti.

İki lider arasındaki karşılıklı açıklamalar, son haftalarda Washington ile Roma hattında dikkat çeken bir diplomatik polemiğe dönüşmüştü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

ROMA'DAN İTİDAL MESAJI

Yaşanan gerilime rağmen İtalya hükümeti, NATO Zirvesi öncesinde tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, transatlantik ilişkilerin kişisel tartışmaların üzerinde olduğunu belirterek, "Fevri açıklamalara yanıt vermeyip yolumuza bakıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "İnsanlar gelir geçer, ancak devletler arasındaki ilişkiler kalıcıdır." sözleriyle ABD ile stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti.

Başbakanlık kaynaklarına göre Meloni de Ankara'daki zirvede kişisel polemiklerden uzak durarak tamamen NATO gündemine odaklanmayı hedefliyor.

MUHALEFETTEN DE TRUMP'A TEPKİ

Öte yandan İtalya'da ana muhalefette bulunan Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein de Trump'ın Meloni'ye yönelik kişisel açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

İtalyan basını, Schlein'in açıklamalarını hükümet ve muhalefetin Trump'ın söylemleri karşısında ortak bir tutum sergilediğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

GÖZLER ANKARA'DAKİ KRİTİK BULUŞMADA

NATO Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Giorgia Meloni'nin haftalar süren karşılıklı açıklamaların ardından ilk kez aynı masada bir araya gelmesi bekleniyor.

İtalyan basınına göre Meloni'nin Başkan Erdoğan'dan zirvenin mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir zeminde yürütülmesini istemesi de, bu kritik buluşmanın kişisel polemiklerden uzak tutulmasına yönelik diplomatik hazırlığın önemli bir parçası olarak görülüyor.

Başkan Erdoğan Meloni ile görüştüBaşkan Erdoğan Meloni ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ
İtalyan Başbakanı Meloniden Trump açıklamasıİtalyan Başbakanı Meloniden Trump açıklaması İTALYAN BAŞBAKANI MELONİ'DEN TRUMP AÇIKLAMASI
İtalya-ABD hattında kriz büyüyor!İtalya-ABD hattında kriz büyüyor! İTALYA-ABD HATTINDA KRİZ BÜYÜYOR!
Meloni 8 ay sonra Başkan Erdoğanın tavsiyesine uyduMeloni 8 ay sonra Başkan Erdoğanın tavsiyesine uydu MELONİ 8 AY SONRA BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVSİYESİNE UYDU
Modiden İtalyan mevkidaşı Meloniye olay hediyeModiden İtalyan mevkidaşı Meloniye olay hediye MODİ'DEN İTALYAN MEVKİDAŞI MELONİ'YE OLAY HEDİYE

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın