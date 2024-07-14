EURO 2024 şampiyonu İspanya! İngiltere’yi yenen İspanyollar rekor kırdı





İSPANYA REKORU KIRDI

EURO 2024'ün finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4'üncü kez kazanan ilk ülke oldu. 5'inci kez final oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4'üncü kez bu kupayı müzesine götüren İspanya daha önce; 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci olmuştu.