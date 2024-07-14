EURO 2024 şampiyonu İspanya! İngiltere'yi yenen İspanyollar rekor kırdı
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece EURO 2024'ün finalinde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4'üncü kez kazanan ilk ülke oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı.
İspanya ile İngiltere bugün 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İspanya oldu. Topa daha fazla hakim olan İspanya, paslarla İngiltere kalesine gelmeye çalıştı. İngiltere ise rakibini takım halinde savundu. İspanyollar çoğunlukla kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla seti kurarken, İngilizler topun arkasına geçerek rakibine pozisyon izni vermemeye çalıştı.
Her iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı golsüz eşitlikle bitti. İkinci yarıya İspanya hızlı başladı ve karşılaşmanın henüz 47'nci dakikasında öne geçti.
Lamine Yamal'ın pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Nico Williams bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra İngiltere topun hakimiyetini eline alırken, bu kez İspanya takım halinde savunmaya çekildi. İlk yarıya göre her iki takımda pozisyonlara daha sık girerken, mücadelenin 73'üncü dakikasında İngiltere beraberliği sağladı.
Jude Bellingham'ın ceza sahası dışına çıkardığı topa bekletmeden vuran Cole Palmer, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. Golün ardından İngiltere takımca savunmaya yaslanırken, İspanya rakip yarı alana yerleşti ve pas yaparak boşluk bulmaya çalıştı.
Karşılaşmanın son bölümlerine girilirken İspanya, 87'nci dakikada tekrar öne geçti. Marc Cucurella'nın soldan içeri çevirdiği topa ön direkte Mikel Oyarzabal dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve 4'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
İSPANYA REKORU KIRDI
EURO 2024'ün finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4'üncü kez kazanan ilk ülke oldu. 5'inci kez final oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4'üncü kez bu kupayı müzesine götüren İspanya daha önce; 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci olmuştu.
TURNUVANIN ENLERİ BELLİ OLDU
İspanya'nın zaferle tamamladığı EURO 2024'te enler de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü İspanya'dan Rodri alırken, en genç oyuncu ise İspanya'dan Lamine Yamal seçildi. Aynı zamanda İspanya - İngiltere finalinde maçın adamı ödülüne de Nico Williams layık görüldü.
Öte yandan 35 yaşındaki Fransız hakem François Letexier, Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda final yöneten en genç hakem unvanını aldı.
GOLLER
⚽️GOLL! Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı! İspanya'nın süper gençleri sahnede! 🇪🇸 pic.twitter.com/eORieIPBJV— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2024
Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı
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