EURO 2024’te yarı finalde büyük kapışma! İspanya ile Fransa arasında dev düello! İşte muhtemel 11’ler...

İKİ TAKIM DA 6.KEZ YARI FİNALDE

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1960 ve 1996'da ise yarı finali geçemedi.

FRANSA, AKAN OYUNDA "GOL ATAMADAN" YARI FİNALDE

EURO 2024'te yarı finale kadar yükselen Fransa Milli Takımı, akan oyunda gol atamadı.

D Grubu'ndaki ilk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.

Henüz akan oyunda gol atamayan Fransa, İspanya karşılaşmasında bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.