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EURO 2024'e heyecan başlıyor! Fransa yarı finaldeki İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 19:47
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EURO 2024’e heyecan başlıyor! Fransa yarı finaldeki İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde yarın İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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