Montella’dan net mesaj: Üzgünüz ama gururluyuz

Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle.

'BELKİ DE ÇÖZÜM BULAMADIK'

10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. Genç bir takım olduğumuz için belki de çözüm bulamadık. Rakipten daha fazla şut attık, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Oyuncularımız biraz dinlenecek ve ardından Dünya Kupası'na hazırlanacağız."