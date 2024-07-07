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Montella'dan net mesaj: Üzgünüz ama gururluyuz

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 00:48 Güncelleme: 07.07.2024 01:53
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Montella’dan net mesaj: Üzgünüz ama gururluyuz

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti. Bu mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella "Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik." dedi. İşte Montella'nın açıklamaları...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen Bizim Çocuklar, Hollanda'nın 2 golü ile karşılaşmayı kaybetti ve EURO 2024'e veda etti.

'GURURLANMAMIZ GEREK'

Kıran kırana mücadelenin ardından konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella buraya kadar geldikleri için ülke olarak gururlanmaları gerektiğini dile belirtti.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'TÜM FUTBOLCULARIN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM'

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz. Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım.

Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle.

'BELKİ DE ÇÖZÜM BULAMADIK'

10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. Genç bir takım olduğumuz için belki de çözüm bulamadık. Rakipten daha fazla şut attık, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Oyuncularımız biraz dinlenecek ve ardından Dünya Kupası'na hazırlanacağız."

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