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EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte kritik maçların tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:21 Güncelleme: 07.07.2024 09:21
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EURO 2024’te yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte kritik maçların tarihleri...

Millilerimiz EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 kaybederken yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finaldeki iki karşılaşma 9-10 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte detaylar...

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