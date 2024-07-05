EURO 2024'te İspanya yarı finalde!
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Bu akşam 19.00'da başlayan maç ile EURO 2024'te ilk yarı finalist takım İspanya oldu. Ev sahibi Almanya ise EURO 2024'e veda etti.
İSPANYA 2-1 ALMANYA
Mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanırken, İspanya uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
ÖNEMLİ POZİSYONLAR VE GOLLER
GOL | Olmo'nun harika ortasında Merino aynı güzellikte yükseldi ve topu ağlara gönderdi! Almanya şokta...
🏆⚽ GOL | Olmo'nun harika ortasında Merino aynı güzellikte yükseldi ve topu ağlara gönderdi! Almanya şokta... pic.twitter.com/GtBTxSBkXQ— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024
GOL | Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti!
🏆⚽ GOL | Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/0uZBYSXQRw— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024
GOL | Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde...
🏆⚽ GOL | Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde... pic.twitter.com/z3WDr3ipTS— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024
CANLI ANLATIM
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
İspanya ile Almanya arasındaki kritik maçın ilk 45 dakikası sona erdi. Stuttgart Arena'daki müsabakanın ilk yarısında denge bozulmadı.
1' İspanya atağında Pedri, Almanya ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa gelişine plase bir vuruş yaptı. Kaleci Neuer soluna yerden gelen topa uzandı ve sahip oldu.
8' İspanya'da sakatlanan Pedri'nin yerine Olmo oyuna girdi.
13' Almanya'da Olmo'ya faul yapan Antonio Rüdiger sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Rüdiger forma giyemeyecek.
14' Almanya kalesini cepheden gören bir noktadan, yaklaşık 22-23 metre mesafeden Yamal'ın kullandığı frikikte, yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.
21' Sağ kanattan İspanya ceza sahasına yapılan ortaya Havertz çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Simon, sağına gelen topa uzandı ve sahip oldu.
13' Rüdigier gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü
15' Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
22' Laporte'nin hücuma çıkıp ceza sahasına yakın bir noktada yaptığı vuruş sonrası top Simon'da kaldı.
28' Raum sarı kart gördü
29' İspanya'da İlkay Gündoğan'a faul yapan Le Normand'a sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İspanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Le Normand forma giyemeyecek.
35' İspanya savunmasının arkasına havadan atılan topu göğsüyle indiren Havertz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde dönerek şutunu çekti ancak kaleci Simon, sağına yerden gelen topu uzanarak kontrol etti.
45' İlk yarı bitti
46' İkinci yarı başladı.
52' GOL! Yamal'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Olmo, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
56' Almanya'da Nicol Williams'a faul yapan Robert Andrich sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Andrich forma giyemeyecek.
57' Almanya'da Fülkrug ve Mittelstadt oyuna girerken, İlkay Gündoğan ve Raum oyundan çıktı.
63' İspanya'da Yamal oyundan çıkıyor, Ferran Torres oyunda.
64' Almanya'nın sağdan Toni Kroos ile kullandığı kornerde Fülkrug yakın direkte kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
67' Almanya'da Olmo'yu arkadan çeken Toni Kroos sarı kart gördü.
70' Robert Andrich'in İspanya ceza yayından çektiği şutta, kaleci Simon soluna gelen topu çeldi.
73' Almanya'da rakibine faul yapan Mittelstadt sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Mittelstadt forma giyemeyecek.
76' Bu kez Almanlar gole çok yaklaştı. Wirtz'in ceza sahasında sağdan getirip pas verdiği Füllkrug'un kaleye çok yakın mesafeden yaptığı vuruş sonrası top direkten döndü.
İSPANYA - ALMANYA İLK 11'LER
İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz
KAZANAN PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK
İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından galip ayrılan ülke, Fransa ile Portekiz eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.
İSPANYA - ALMANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele etti. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaştı.
Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi bugün (5 Temmuz cuma günü) saat 19.00'da başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlendi.
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