EURO 2024’te Fransa yarı finale yükseldi! İspanya’nın rakibi olacak

66' Kolo Muani ceza sahasında Diogo Costa ile karşı karşıya kaldı. Şutunu da çekti ancak Ruben Dias muhteşem bir müdahale ile gole engel oldu.

70' Fransa yine gole yaklaştı. Camavinga Portekiz defansından seken topla birlikte Diogo Costa ile bire bir kaldı ancak sağ ayakla yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.

90' Maç uzatmaya gitti.

91' Uzatma dakikaları başladı

93' Francisco Conceição harika bir çalımla ceza sahasına inip çizgide Ronaldo'ya pasını çıkardı ama süper yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.