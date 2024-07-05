EURO 2024'te Fransa yarı finale yükseldi! İspanya'nın rakibi olacak
EURO 2024 çeyrek finalinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Kylian Mbappe'li Fransa karşı karşıya geldi. Maçta gözler Ronaldo ve Mbappe'deydi ancak iki yıldız topu ağ ile buluşturamadı.Nefeslerin tutulduğu maçta penaltılarda Fransa Portekiz'i yenerek mağlup etti. Fransa İspanya'nın yarı finalde rakibi olacak.
Fransa Portekiz'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Portekiz ile Fransa, 29. kez kozlarını paylaştı.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
Fransa: Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Camavinga, Tchouameni, Kante, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
20' Hernandez'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta Diogo Costa topu çeldi.
22' Mbappe soldan girdiği ceza sahasında topu arkadaşlarına çıkarmak istedi ancak yine başarılı kaleci hamlesiyle rakibe izin vermedi.
45' İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
61' Bruno Fernandes ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu çekti, kaleci Maignan sağına yatarak topu çeldi.
63' Leao'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Vitinha gelişine vurdu, Maignan'ın çeldiği topu Ronaldo topukla tamamlamak istedi ancak Maignan bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66' Kolo Muani ceza sahasında Diogo Costa ile karşı karşıya kaldı. Şutunu da çekti ancak Ruben Dias muhteşem bir müdahale ile gole engel oldu.
70' Fransa yine gole yaklaştı. Camavinga Portekiz defansından seken topla birlikte Diogo Costa ile bire bir kaldı ancak sağ ayakla yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.
90' Maç uzatmaya gitti.
91' Uzatma dakikaları başladı
93' Francisco Conceição harika bir çalımla ceza sahasına inip çizgide Ronaldo'ya pasını çıkardı ama süper yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.
PENALTILARA GEÇİLDİ
Portekiz - Fransa maçında normal süre ve uzatma devrelerinde kazanan çıkmadı. Seri penaltı atışlarına geçildi.
PENALTILAR SONA ERDİ
Portekiz ile Fransa arasındaki maçta seri penaltı atışlarında kazanan taraf Didier Deschamps'ın öğrencileri oldu. Fransa, Portekiz karşısında seri penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük kurdu.
Fransa'da Ousmane Dembele, Youssouf Fofana, Jules Kounde, Bradley Barcola ve Theo penaltıyı gole çevirdi. Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ve Nuno Mendes fileleri havalandırdı. Portekiz'de Joao Felix penaltıyı kaçırdı.
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