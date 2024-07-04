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Hollanda-Türkiye maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yayınlanacak

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 17:57
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Hollanda-Türkiye maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yayınlanacak

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızın cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maç Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yayınlanacak. Binlerce vatandaşın izleyeceği karşılaşma öncesi stadyumun tüm kapıları saat 20.00'de açılacak. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayraklar yerleştirilecek.

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