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Portekiz - Slovenya | CANLI

Giriş: 01.07.2024 21:59
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Portekiz - Slovenya | CANLI

EURO 2024'te çeyrek finalistler belirlenmeye devam ediyor. Günün ikinci maçında Portekiz ile Slovenya ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

EURO 2024 çeyrek finale yükselme mücadelesinde Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaşıyor.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇININ İLK 11'LERİ

Porrtekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palninha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

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