Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından daha önce hazırladığı vasiyetnamelerin ayrıntıları da gündeme geldi.

Toplam 28 mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın 2022 tarihli son vasiyetnamesine göre, tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı bildirildi.

İnanır'ın ilk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırladığı, ardından iki farklı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi. Son vasiyetnamesini ise 2022 yılında doktor raporu alarak noterde tasdik ettirdiği aktarıldı.

Vasiyetnamede ayrıca Kural'ın hayatını kaybetmesi halinde mirasın üç farklı vakıf arasında paylaştırılmasının istendiği belirtildi. İnanır'ın vasiyetnamesinde mirasçılarına yönelik, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Vasiyetname ve miras tartışmaları sürerken, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural da A Haber'e açıklamalarda bulundu.

LEVENT İNANIR: "PARA PEŞİNE GELMEDİK"

A Haber'e konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, miras tartışmasının kamuoyunda olduğundan daha büyük gösterildiğini söyledi.

Levent İnanır, dayısının kendisine yaşamı boyunca maddi ve manevi anlamda destek olduğunu belirterek, "Kadir beni bu yaşa getirdi, büyüttü. Bana maddi olarak daha ne verebilir?" ifadelerini kullandı.

İnanır, adliyeye geliş amaçlarının miras talebinde bulunmak olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bizi mahkeme çağırdı, miras için çağırmadı. Mirasın okunması için geldik, para peşine gelmedik."