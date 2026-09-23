"İtaat Yok" şarkısı yüz kızarttı! Gülşen ve Aleyna Tilki’ye dikkat çeken eleştiri

Gülşen'in "İtaat Yok" adlı yeni şarkısı sözleriyle gündeme gelirken Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Aytuğ, çocukların sosyal medyada karşılaştığı zararlı içeriklere dikkat çekerek ailelerin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını belirtti ve dijital yasak çağrısında bulundu.

Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen'in yeni şarkısı "İtaat Yok", sözleri nedeniyle tepki çekti. Şarkının sözlerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, parçayı "erotik film müziği" olarak nitelendirdi. Aytuğ, şarkıyı kızıyla birlikte arabada dinlerken yüzünün kızardığını ifade etti.

"DİNLERKEN YÜZÜM KIZARDI" Yüksel Aytuğ, 23 Eylül tarihli yazısında sosyal medyada çocukların maruz kaldığı içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aytuğ, ebeveynlerin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını savunarak, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişiminin kaynağında engellenmesi gerektiğini belirtti. Aytuğ, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Peşin peşin söyleyeyim: Kimse kusura bakmasın, linç etmeye ve demokrasi dersi vermeye de kalkmasın. Sen benim çocuğumu göz göre göre zehirleyeceksin, ben de buna 'İletişim özgürlüğü, fikir hürriyeti' diye göz yumacağım, öyle mi?"

Sosyal medya platformlarında çocukların uygunsuz içeriklere erişebildiğini savunan Aytuğ, özellikle ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini kontrol etmekte zorlandığını dile getirdi. Yazar, bu nedenle yasaya ve kurallara aykırı yayın yapan içeriklere erişim engeli getirilmesi gerektiğini ifade etti. Aytuğ ayrıca Avrupa Birliği'nin çocukların sosyal medya kullanımına yönelik çalışmalarına da değinerek, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin planlardan söz etti.

"ŞARKI SÖZÜNE BAKAR MISINIZ?" Yazısının devamında Gülşen'in "İtaat Yok" adlı şarkısına değinen Aytuğ, parçanın sözlerini eleştirdi. Aytuğ, şarkıyı kızını okula bırakırken radyoda duyduğunu belirterek, "Şarkı, kızımı okula bırakırken radyoda ansızın karşımıza çıkınca yüzüm pancar gibi kızardı, kanalı nasıl değiştireceğimi bilemedim" ifadelerini kullandı. Ardından şarkının sözlerinden bir bölümü paylaşan Aytuğ, parçanın içeriğini eleştirdi ve "Yahu ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Şarkı mı yapıyorsunuz yoksa erotik filme fon müziği mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Aytuğ, Türk Pop Müziği'ndeki söz kısırlığına dikkat çekerek kendisinin hazırladığı "Şarkılı Şiirler" adlı kitap ve albüm çalışmasına da gönderme yaptı.

ALEYNA TİLKİ'YE DE TEPKİ GÖSTERDİ Yüksel Aytuğ, yazısında şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir YouTube kanalında verdiği röportaja da yer verdi. Tilki'ye "Hiç aldatıldın mı?" sorusunun yöneltildiğini belirten Aytuğ, şarkıcının "Evet, hem de 8 yaşımda aldatıldım. Ben de zaten birini aldattıktan sonra onunla sevgili olmuştum..." şeklindeki yanıtını eleştirdi. Aytuğ, 8 yaşındaki bir çocuğun sevgililik ve aldatılma gibi kavramlarla ilişkilendirilmesini sorgulayarak, bu tür açıklamaların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.